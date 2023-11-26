Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа
Исландец Браги Ингибергссон (Bragi J Ingibergsson) начал фотографировать лошадей ещё в ранней юности. По его словам, чтобы поймать в кадр улыбку лошади, нужно запастись недюжинным терпением и положиться на удачу, ведь в игривом настроении они бывают не всегда. Лошади, которых вы видите на этих снимках, живут в горах Исландии, и они свободны, как ветер.
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