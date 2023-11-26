С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    "Белые пятна" в биографии Маклая. Спасибо! К сожалению, никто не избегает бед и болезней, даже "Лунный человек" А Куй...«Лунный человек» ...
  • Larisa Shcherbina
    Глицин для герани...Чудеса!Зимний уход за ге...
  • Юрий Ермолин
    Ага, не любили. Особенно среди рыболовов.Хвались, да не по...

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Исландец Браги Ингибергссон (Bragi J Ingibergsson) начал фотографировать лошадей ещё в ранней юности. По его словам, чтобы поймать в кадр улыбку лошади, нужно запастись недюжинным терпением и положиться на удачу, ведь в игривом настроении они бывают не всегда. Лошади, которых вы видите на этих снимках, живут в горах Исландии, и они свободны, как ветер.

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

Грация диких лошадей на снимках исландского фотографа

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх