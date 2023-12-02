Постапокалиптические места для путешествий

Большинство людей уже успели за свою жизнь совершить немало путешествий: каждый отпуск, проведенный на берегу нового моря, или в исследовании очередной европейской страны, пресыщает опытных и бывалых путешественников.
На первый план начинают выходить совершенно новые направления и даже самые ленивые туристы хотят увидеть и попробовать что-то новенькое.
В последнее время, особенной популярностью начинают пользоваться забытые всеми богами места, антураж которых напоминает сцену из постапокалиптического фильма. Может быть, тому виной постоянное напряжение во внешнеполитической обстановке — не готовятся ли люди к новой, полной опасностей и неудобств жизни? Мы провели небольшое исследование и собрали пять самых популярных и необычно красивых постапокалиптических мест для туризма, которые способны впечатлить самого бывалого туриста — и уж точно навсегда останутся в памяти любого путешественника.
Изумрудный остров Монтсеррат
Карибский бассейн
Местный вулкан Суфриера проснулся в 1995 году — и похоронил своим извержением две трети этого крошечного островка. Заблаговременно предупрежденные люди сумели спастись, а затем начали устраивать экскурсии по зоне поражения. Пряничный холм, расположенный на северном побережье, является главной достопримечательностью острова: отсюда хорошо видны и столица, и местный разрушенный аэропорт.
Белые пески
Нью-Мексико
Белые пески являются крупнейшей в мире гипсовой пустыней. Эти пятьсот квадратных километров ослепительно белого пространства выглядят так, будто вы оказались в Антарктиде — только раскаленной безжалостным солнцем. Именно здесь проводились первые испытания американской ядерной бомбы, но сейчас зона уже вполне реактивирована. Тем не менее, попасть сюда будет сложновато: парк открыт всего два раза в год — в первую субботу апреля и в первую — октября.
Чикшулуб
Мексика
В это небольшое, забытое всеми богами местечко, упал, по утверждению некоторых ученых, тот самый метеорит, который положил конец эпохе динозавров. Половина оставшегося после него кратера находится, в данный момент, под водой, другая же вполне доступна для исследователей. Местные жители предлагают завораживающие экскурсии по обеим частям кратера — что может быть более эпическим, чем прикосновение к истории нашей планеты!
Остров Врангеля
Россия
Остров Врангеля имеет любопытную историю. Это один из немногих участков земли, который избежал оледенения в последний Ледниковый период. Ученые считают, что именно здесь, в арктической тундре, бродили по свету последние мамонты. Сегодня туристы едут сюда за незабываемыми впечатлениями. Здесь до сих пор существуют животные, которых можно назвать настоящим пережитком прошлой эры — овцебык, тихоокеанский морж, полярная сова и довольно большая популяция белых медведей.
Эрта Але
Эфиопия
Это самое неподходящее для существования человека место на нашей планете. Когда садится солнце, дым начинает выходить из трещин под вашими ногами, а жуткое, кроваво-красное свечение исходит из лавовых озер, которых здесь насчитывается целых пять штук. Температура воздуха достигает 55 градусов по Цельсию: отправиться сюда может отважиться лишь самый храбрый путешественник.
Пустыня Намиб
Намибия
Вот, где снимались основные сцены недавнего хита «Безумный Макс: Дорога ярости». Океан когда-то покрывал этот ныне засушливый, неумолимый ландшафт пустыни на юго-западе Африки. Песок, дюны и скалы — идеальный антураж для любого постапокалиптичного фильма. Поэтому сюда и стекается множество туристов, желающих лично прикоснуться к истории. Несмотря на мрачноватую атмосферу, здесь предпочитают тренироваться сэндбордеры, для которых высокие дюны — дом родной.
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