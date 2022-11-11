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Девушка из Китая сшила себе платье из 40 мешков

Современный мир так перенасыщен информацией, особенно визуальной, что удивить чем-то обычного человека не так-то просто. Тем интересней редкие моменты, когда какие-то истории или видео становятся «вирусным», то есть настолько выделяются среди всего остального, что люди хотят поделиться ими со своими друзьями и знакомыми. Видео китайской фермерши Тан Лили также стало вирусным, хотя сама девушка явно на это не рассчитывала.

Девушка из Китая сшила себе платье из 40 мешков

Девушка из Китая сшила себе платье из 40 мешков

Лили Тан работает в поле.

Причиной внезапной популярности 28-летней Тан Лили стал коротенький видеоролик, который она выложила в Интернет. На видео девушка вышагивает перед камерой в удивительном платье, сшитом из нескольких десятков мешков из-под цемента. Как рассказала Тан Лили, мешки остались у нее после ремонта дома — она с мужем работала над преображением своего жилья последние несколько месяцев.

Девушка из Китая сшила себе платье из 40 мешков

Сама Тан Лили окончила свою учебу в 18 лет — ей пришлось идти работать, чтобы прокормить себя и свою семью после того, как ее отец умер от рака. С тех пор девушка постоянно работает в поле на ферме. В тот день был дождь, идти на поле смысла не было, и Тан Лили заскучала. Именно тогда ей попались на глаза мешки, которые она решила сшить.

Девушка из Китая сшила себе платье из 40 мешков

Лили Тан живет в частном доме в сельской местности.



Конечно, в платье из мешков нет ничего экстраординарного. Но зрителей, во-первых, поразило то, с каким достоинством девушка держится, несмотря на такой, мягко говоря, неподходящий для платья материал. А во-вторых, на фоне остальных девушек, которые стараются надеть на себя как можно более дорогие одежды и выглядеть как можно более вычурно и дорого, Тан Лили показалась людям «простой и понятной».

Девушка из Китая сшила себе платье из 40 мешков

Лили Тан в свадебном платье из мешков стоит рядом со своим мужем.

После того, как видео Тан Ли стало мега-популярным в Weibo – китайском варианте Facebook, — к девушке чуть ли не караваном направились журналисты ведущих китайских медиа. Они стали расспрашивать ее о ее жизни, о том, почему она сшила это платье, о том, что еще она сшила в своей жизни – и еще множество других вопросов. К такому ажиотажу девушка была явно не готова и очень смущалась в присутствии журналистов. «Наверное, я бы получила еще больше лайков, если бы была посимпатичнее», — смеется Тан Ли.



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