Девушка из Китая сшила себе платье из 40 мешков

Современный мир так перенасыщен информацией, особенно визуальной, что удивить чем-то обычного человека не так-то просто. Тем интересней редкие моменты, когда какие-то истории или видео становятся «вирусным», то есть настолько выделяются среди всего остального, что люди хотят поделиться ими со своими друзьями и знакомыми. Видео китайской фермерши Тан Лили также стало вирусным, хотя сама девушка явно на это не рассчитывала.











Лили Тан работает в поле.



Причиной внезапной популярности 28-летней Тан Лили стал коротенький видеоролик, который она выложила в Интернет. На видео девушка вышагивает перед камерой в удивительном платье, сшитом из нескольких десятков мешков из-под цемента. Как рассказала Тан Лили, мешки остались у нее после ремонта дома — она с мужем работала над преображением своего жилья последние несколько месяцев.







Сама Тан Лили окончила свою учебу в 18 лет — ей пришлось идти работать, чтобы прокормить себя и свою семью после того, как ее отец умер от рака. С тех пор девушка постоянно работает в поле на ферме. В тот день был дождь, идти на поле смысла не было, и Тан Лили заскучала. Именно тогда ей попались на глаза мешки, которые она решила сшить.







Лили Тан живет в частном доме в сельской местности.

Конечно, в платье из мешков нет ничего экстраординарного. Но зрителей, во-первых, поразило то, с каким достоинством девушка держится, несмотря на такой, мягко говоря, неподходящий для платья материал. А во-вторых, на фоне остальных девушек, которые стараются надеть на себя как можно более дорогие одежды и выглядеть как можно более вычурно и дорого, Тан Лили показалась людям «простой и понятной».Лили Тан в свадебном платье из мешков стоит рядом со своим мужем.После того, как видео Тан Ли стало мега-популярным в Weibo – китайском варианте Facebook, — к девушке чуть ли не караваном направились журналисты ведущих китайских медиа. Они стали расспрашивать ее о ее жизни, о том, почему она сшила это платье , о том, что еще она сшила в своей жизни – и еще множество других вопросов. К такому ажиотажу девушка была явно не готова и очень смущалась в присутствии журналистов. «Наверное, я бы получила еще больше лайков, если бы была посимпатичнее» , — смеется Тан Ли.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)