Как быстро избавиться от плодовых мушек в кухне

Люблю осень за гроздья винограда. Мою любовь разделяют плодовые мушки. Стоит оставить сладкий виноград на столе, как они появляются буквально из ниоткуда.

Сегодня поделюсь с тобой рабочим методом, как избавиться от дрозофил, которые могут вывести из себя даже самого уравновешенного человека. Я по гороскопу Телец, у меня развито терпение. Но считаю, что терпеть засилье полчищ этих обожательниц фруктов и пенного просто нет смысла!







КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДРОЗОФИЛ

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ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Смастерить хитрую ловушку меня вдохновила подруга. Спасибо тебе, мудрая Александра! Увидев, что по моей кухне кружат ненасытные плодовые мушки, она сразу предложила мне показать им кузькину мать. Приступим к созданию коварной вещицы. Ни одна дрозофила не пролетит мимо, уверяю.лист бумагибанка или стеклянный стаканнемного фруктов для привлечения мушекСверни из бумаги конус.Вставь бумажный конус в банку. На дно банки помести какие-нибудь сладкие фрукты. Подойдет арбуз, персики, виноград, ежевика… Сгодится даже репчатый лук и кожура от банана. Фрукты фруктами, но дрозофилы, как оказалось, больше всего падкие на пенное и другие напитки покрепче. Если ты нальешь им немного в банку к фруктам, они будут лететь в ловушку еще активнее.Располагайся поуютнее и наблюдай, как сильно плодовые мушки стремятся к приготовленому для них лакомству. Словно бабочки к огню…Предлагаю тебе посмотреть видеоролик о создании рабочей ловушки для дрозофил. Комментаторы утверждают, что это самый эффективный способ. Система ниппель!

Если ты устроишь генеральную уборку на кухне, плодовые мушки точно покинут территорию, ослепленные чистотой и красотой. Они покидают места, где больше нечем поживиться.