10 невероятных образов смерти, которые способны испугать каждого

Невероятные образы смерти, которые способны испугать каждого.
В смерти есть что-то болезненно-притягательное. С одной стороны от вещей, связанных со смертью, мороз идёт по коже. А с другой - от них невозможно оторвать взгляд. В нашем обзоре 10 невероятных снимков, сделанных в оссуариях и склепах по всему миру.
1. Резня 1480 года
Останки жертв резни 1480 года.
В часовне-оссуарии собора Отранто в Италия хранятся останки жертв резни 1480 года. Увидеть из можно за центральным алтарем собора, который украшен золотыми подсвечниками. Самой известной жертвой этой резни был некий Антонио Примальдо. Согласно легендам, Примальдо, который возглавлял силы обороны при атаке города турками, был обезглавлен первым. Якобы его безголовое тело продолжало стоять вертикально и ничто его не могло сдвинуть с места. Стоял он так до тех пор, пока не был убит последний из его солдат.
2. Сан-Мартино
Часовня в Сан-Мартино.
Оссуарий часовни в итальянском Сан-Мартино-делла-Батталья является наиболее «упорядоченным» среди всех «хранилищ костей» в этом списке. Ряд за рядом, стеллаж за стеллажом, человеческие останки аккуратно и упорядоченно выкладывали, как книги в какой-то жуткой библиотеке. Всего в этой часовне хранятся кости 2619 человек и 1274 черепов.
3. Кладбище Сент-Илер
Самая экстравагантная в мире коллекция костей.
На кладбище Сент-Илер в французском Марвиле хранится, вероятно самая экстравагантная в мире коллекция костей. Уникально это место тем, что черепа в нем расположены в небольших шкафчиках с подписями относительно «владельцев» останков.
4. Часовня костей
Португальская часовня костей.
Часовня костей находится в церкви Носа-Сеньора-ду-Карму в Фару, Португалия. В дополнение к тому, что стены и потолки часовни полностью выложены костями скончавшихся членов религиозного ордена кармелитов, смерть здесь можно найти даже под ногами: плиты пола на самом деле являются надгробиями умерших настоятелей.
5. Разрисованные черепа
Разрисованные черепа.
Более 1200 черепов в церкви Святого Михаила в австрийском Хальштатте известны тем, что их… расписывали с 18 века (украшены черепа цветочными орнаментами, листьями, крестиками, а также надписями с именем и датой рождения и смерти). Что примечательно, разрисованные черепа почти все мужские, поскольку мужчины в Хальштатте обычно умирали раньше своих жен, которые в знак памяти и декорировали столь необычным образом кости.
6. Седлецкое костехранилище
Седлецкое костехранилище.
Седлецкое костехранилище (оссуарий Всех Святых) в Чехии является одним из самых известных костехранилищ в мире. Оно не просто содержит кости людей, в этом месте кости используются как экстравагантные смертельные украшения. Особенно костел славится огромной люстрой, сделанной полностью из человеческих костей и украшенной гирляндами из черепов.
7. Девственница
Девственница.
Эту костяную даму можно найти в часовне Девственницы в крипте монастыря Санта-Мария делла Паче в Палермо, Италия. Она является одним из четырех скелетов в так называемом «коридоре девственниц» Катакомб Капуцинов, которые держат в руках символ веры – пальмовые листья.
8. Винченцо Пиччини
Мумия Винченцо Пиччини.
Винченцо Пиччини является единственной одетой мумией в Церкви мертвых в итальянской коммуне Урбания. Одеты останки бывшего настоятеля францисканского монастыря в одежды его бывшего ордена и украшены серебряным значком с символом смерти.
9. Святой Панкратий
Святой Панкратий.
Кости святого Панкратия находятся в церкви Святого Николая в швейцарском Виле. Первоначально скелет был облачен в монашеские одежды (с конца 1600-х годов). Но в 1777 году (к столетию нахождения его костей в Виле) останки Панкратия одели в великолепные сделанные по заказу доспехи.
10. Святой Грациан
Святой Грациан.
Святой Грациан – мученик, останки которого были одеты в богатые наряды из тонкой ткани, украшенные драгоценными камнями. О святом Грациане известно, что он умер за веру, поэтому его кости стоят над чашей, наполненной засохшей кровью. Его останки выставлены в базилике Вальдсассена в Германии.
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