В чём секрет и философия знаменитых усов Сальваора Дали и с помощью чего он их «лепил»

Усы и философия жизни







Усы навсегда остались его визитной карточкой.

Великие усачи (слева направо): Пруст, Ницше, Веласкес.

Финики или воск?

Сальвадор Дали в молодости. Усы ещё не достигли нужных размеров.

Он любил эпатировать общество с помощью своих усов.

Дали любил рассказывать байку про финики.

Сальвадор Дали. Автопортрет.

С возрастом усы начали редеть.

Настроение усов

Усы и мимика выражали самые разные эмоции.

Свои усы он называл жизнерадостными.

Впрочем, для фотосессии усы могли быть и унылыми.