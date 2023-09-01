В чём секрет и философия знаменитых усов Сальваора Дали и с помощью чего он их «лепил»

Сальвадор Дали с детства привык выделяться и эпатировать окружающих. Так что его невероятные усы лишь дополняли этот образ. Длинные и узкие, закрученные, как у жука, они никогда не падали: концы их были направлены вверх, словно они пропитаны клеем. Сам же художник говорил про философию своих усов так: «Пока все их разглядывают, я прячась за ними, делаю своё дело», словно намекая на то, что усами он отвлекает всеобщее внимание от чего-то личного, сокровенного. Так в чем же секрет усов Сальвадора Дали?
Усы и философия жизни
В течение жизни Дали окружали великие и такие же сумасшедшие, как он сам, гении. Федерико Гарсиа Лорка, Пабло Пикассо, Уолт Дисней, Альфред Хичкок. Его жизнь, как и творчество, представляла собой невероятное приключение, полное безрассудства, детской непосредственности и креатива. Он даже работал по-особенному. Так, например, Дали любил уснуть среди бела дня рядом с мольбертом, а проснувшись, сразу же начать рисовать то, что ему приснилось. А уж о невероятных поступках Дали и тех шокирующих образах, в которых он появлялся на публике, вообще ходят легенды. Странные, весело закрученные длинные усы отлично вписывались в эту систему координат. И они всегда вызывали много пересудов в обществе: каждый пытался разгадать, в чём их секрет.
Усы навсегда остались его визитной карточкой.
Сам же художник считал, что усы – это как раз выражение настроения и даже душевного состояния их обладателя. Так, в своих дневниках Дали использует интересный термин – «психопатология усов». В качестве примера он приводит писателя Марселя Пруста и философа Фридриха Ницше. Их унылые усы, по мнению художника, выдают в них депрессивных неврастеников. А вот усы художника Диего Веласкеса Дали определял как «бодрые и жизнерадостные».
Про свои же усы живописец говорил, что они «радостны и полны оптимизма». Он заявлял, что они очень похожи на усы Веласкеса и противоположны унылым усам Ницще.
Великие усачи (слева направо): Пруст, Ницше, Веласкес.
Упоминание о Веласкесе неслучайно. Говорят, в детстве дома у Сальвадора Дали висел портрет этого писателя – обладателя пышных усов, и, возможно, именно этот элемент особенно запал в душу ребенку. А ещё ему нравился образ Хосепа Маргарит, испанского политика XVII века. Его усы были не менее пышными и закрученными.
Повзрослев, Сальвадор решил, как и его кумиры, сделать усы своей визитной карточкой. Правда, у Дали они получились не пышные, а узенькие. Возможно, добиться густоты просто не удалось, но, в любом случае, тонкие усы Дали идут гораздо больше. Это и стильно, и утончённо, и по-хулигански, и загадочно.
Финики или воск?
Впервые Дали отрастил усы в 18 лет. Правда, сначала они вовсе не были странными. Но постепенно он начал экспериментировать с их длиной и формой, пытаясь придать усам тот вид, который сделает его как творца особенно загадочным.
Сальвадор Дали в молодости. Усы ещё не достигли нужных размеров.
По утрам во время стандартной банной процедуры Сальвадор Дали особое внимание уделял уходу за своими усами. Их нужно было должным образом подготовить к длинному дню. Он расчесывал свои тонкие усики и придавал им определенный вид и траекторию, причем каждый день она была разной.
Он любил эпатировать общество с помощью своих усов.
Сам Дали при жизни не раз шутил (причем с очень серьёзным видом) что добиться идеальной формы и длины усов ему помогают финики. Мол, он очень любит их есть и после трапезы вытирает липкие пальцы о свои усы, после чего ему очень легко придать им нужную форму. Например, именно так он ответил одной из знакомых дам, которая задала ему вопрос о секрете задранных вверх усов. Художник поведал ей о финиках, и, что интересно, она ему поверила. Об этом сам Дали рассказал в своих дневниках.
Дали любил рассказывать байку про финики.
На самом же деле секрет прост: он просто пользовался средством для укладки. По крайней мере, импресарио Дали после его смерти вспоминал, что каждый раз после утреннего чаепития тот минимум 10 минут сидел перед зеркалом и медленно и очень тщательно «лепил» свои усы, подобно скульптору. Для этого он использовал воск.
Более того, как уверял импресарио, в особо значимые дни художник даже мог наращивать усы, делая их длиннее с помощью собственных остриженных волос, которые приносил домой после визита к парикмахеру и специально хранил для таких случаев.
Сальвадор Дали. Автопортрет.
Обычно усы у художника росли очень быстро – он только и успевал их подравнивать. Рекорд длины их, как признавался сам Дали, составил 25 сантиметров. А вот в более зрелом возрасте, опять же по его собственному признанию, усы его стали редеть. Поэтому, боясь потерять последние волоски, пожилой Дали уже их не подрезал. Видимо, наращивание усов тогда было для него особенно актуальной процедурой.
С возрастом усы начали редеть.
Настроение усов
Стоит отметить, что усы Дали не всегда выражали «жизнерадостность». И далеко не всегда они смотрели вверх, как мы привыкли видеть на его портретах и фотографиях. Иногда он мог закрутить их самым невероятным образом: например, в разных направлениях. И если он был не в настроении, усы его не загибались, а торчали, как прутья.
Усы и мимика выражали самые разные эмоции.
О том, какую невероятную форму порой придавал своим усам знаменитый художник, можно узнать, посмотрев фотосессию Дали, где он предстает в самых невероятных образах. Настроение каждой фотографии выражает не только форма усов, но и мимика живописца, и это сочетание отлично передает то внутреннее состояние, которым он хочет поделиться со зрителем.
Свои усы он называл жизнерадостными.
Впрочем, для фотосессии усы могли быть и унылыми.
Текст: Анна Белова
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии