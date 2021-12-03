5 худших российских пистолетов, по мнению американцев

Нету хуже карате.

1. «Дротик»

Не совсем плохой, но все еще неудовлетворительный.

2. Револьвер системы Нагана образца 1895 года

Худший пистолет рейтинга.

3. П-96

Попытка создать свой Глок.

4. «Стриж»

Отличный мог бы выйти пистолет, но нет.

5. Пистолет Ярыгина

Все очень грустно у этого оружия.