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5 худших российских пистолетов, по мнению американцев


Нету хуже карате.

Нету хуже карате.

Авторитетный американский оружейный эксперт назвал пять самых плохих пистолетов, сделанных во времена Советского Союза, а также в современной России. В горе-список Чарли Гао попали как хорошо известные модели, находящиеся на слуху у абсолютного большинства людей, так и пистолеты, предназначенные для решения «специальных» задач.

1. «Дротик»


Не совсем плохой, но все еще неудовлетворительный.

Не совсем плохой, но все еще неудовлетворительный.

 

Первым был раскритикован пистолет ОЦ-23 «Дротик», сделанный под патрон калибра 5.45×18 мм. Оружие отличается крупными размерами и весит один килограмм. Уже только это делает его оружием весьма бессмысленным. Кроме того, патрон у «Дротика» достаточно слабый. Начальная энергия пули составляет показатель в 128 Дж. Для сравнения у 9-мм парабеллума данный показатель – 481 Дж.

Единственное достоинство пистолета – его патрон способен пробивать мягкие бронежилеты, чего, например, не может патрон «Макарова». На вооружение «Дротик» так и не приняли, ограничившись небольшой партией для МВД страны.

2. Револьвер системы Нагана образца 1895 года


Худший пистолет рейтинга.

Худший пистолет рейтинга.

 

Данный револьвер был личным оружием в российской и советской армии вплоть до 30-х годов XX века, пока не появился пистолет Токарева. Чарли Гао утверждает, что в приведенной им «пятёрке» данный револьвер – худший кандидат. Его конструкция была невероятно архаична.
У револьвера очень тугой спуск. У него отвратительная система снаряжения патронов, которая значительно проигрывает в удобстве и скорости заполнения барабана при сравнении оружия с британскими и французскими моделями.

Достоинства у револьвера, добавляет Гао, все-таки есть. У него была очень простая конструкция, что позволяло легко его ремонтировать. Более того, на наган ставился глушитель, что большая редкость для револьверов.

3. П-96


Попытка создать свой Глок.

Попытка создать свой Глок.

 

Российский П-96 стал первой попыткой создать отечественный «Глок». Пистолет был сделан под патрон 9х19, однако войсковые испытания так и не прошел. Впоследствии его адаптировали под патрон 9х17 для частных охранных компаний. Однако и после этого коммерческого успеха пистолет не возымел, так как не смог конкурировать даже с старыми-добрыми Макаровыми. В конце 90-х годов прошлого века производства пистолета было решено свернуть.

4. «Стриж»


Отличный мог бы выйти пистолет, но нет.

Отличный мог бы выйти пистолет, но нет.

 

Новейший российский пистолет «Стриж» мог получаться отличным оружием. Он позволяет очень точно и быстро стрелять и достаточно удобен. Однако, по словам Гао, у «Стрижа» есть страшный недостаток. Даже для специального оружия он слишком сложен. Более того, пистолет получился на удивление ненадежным. Очень часто случается застревание гильзы, что значительно сокращает темп ведения огня. Наконец, у пистолета нечеткий и достаточно тугой спуск.

5. Пистолет Ярыгина


Все очень грустно у этого оружия.

Все очень грустно у этого оружия.

 

Этот пистолет был принят в российской армии на вооружение в 2003 году и с тех самых пор превратился в настоящую головную боль военных. У пистолета неудобная и слишком большая рукоятка. Слишком широкая мушка, не позволяющая достаточно эффективно прицеливаться во время ведения огня. Кроме этого у оружия найдется еще с десяток малоприятных «особенностей». Прекрасный образец того, как не надо делать оружие для армии.

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5 худших российских пистолетов, по мнению американцев

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5 худших российских пистолетов, по мнению американцевПодписаться на мой Instagram
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