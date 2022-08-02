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Как восстановить пожелтевшие листья огурцов

Восстановить огурцы, у которых уже пожелтели листья, ещё можно. Для этого можно попробовать применить простое, но крайне полезное и эффективное средство, базирующееся на одном копеечном аптечном средстве.

Как восстановить пожелтевшие листья огурцов

В ведро воды вылейте 1 пузырёк аптечной перекиси водорода 3 % (200 мл). Размешайте и обработайте все растения огурцов. Можно заодно обработать и томаты, и перцы, если останется раствор.

Как восстановить пожелтевшие листья огурцов

Он мигом восстанавливает растение — буквально на следующий день после обработки огурцы будут чувствовать себя куда лучше! Однако помните, что перекись водорода очень быстро улетучивается, а поэтому раствор нужно использовать свежий — сразу после внесения перекиси в воду.

Как восстановить пожелтевшие листья огурцов
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Огурцысредство
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