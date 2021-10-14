Чем подкормить клубнику в октябре

Если в сентябре вы не провели подкормку клубники, то в октябре обязательно нужно провести эту простую процедуру. Осенняя подкормка — залог будущих обильных урожаев и хорошего плодоношения клубники.



Для основы удобрения используйте обыкновенную древесную золу. Она входит в состав многих подкормок, поскольку натуральна, эффективна и проверена годами. А ещё, её очень любит клубника! Возьмите 1 стакан золы (стакан 200 гр.), разведите в 10 л воды, перемешайте и пролейте все кусты клубники в октябре из расчёта 1 л подкормки на 1 куст.



Можно также просто рассыпать золу вокруг кустов клубники. Осенью, зимой и весной пройдут дожди, и земля сама впитает столько, сколько нужно. Обязательно проведите эту простую процедуру, чтобы на следующий год у клубники были силы дать хороший урожай!