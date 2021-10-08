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10 отличных советов для кухни, которые пригодятся всегда

Непросто содержать кухню в идеальном порядке и чистоте. Но опытные хозяйки владеют секретами такого искусства и знают, как избавиться от нежеланной грязи, не потратив на это весь день.

10 полезных хитростей, которые облегчат уборку и помогут вам содержать кухню в чистоте.

Cтеклянная посуда


Стеклянную посуду можно отмыть очень просто и без бытовой химии из магазина. Для этого нужно добавить в теплую воду немного уксуса и соли. Посуда станет чище и прозрачнее.

10 отличных советов для кухни, которые пригодятся всегда

Алюминиевые кастрюли


Алюминиевые кастрюли станут вновь блестящими внутри, если прокипятить в них воду с картофельными очистками, яблочной кожурой, кожурой ревеня или раствором уксуса.

10 отличных советов для кухни, которые пригодятся всегда

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Эмалированные кастрюли


Эмалированные кастрюли, которые потемнели от времени или пригорели, прокипятите с любым средством для мытья посуды с добавлением 1 столовой ложки соды. Затем хорошо промойте горячей водой. Для предотвращения потемнения кипятите их с раствором уксуса раз в месяц.

10 отличных советов для кухни, которые пригодятся всегда

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Холодильник


Холодильник внутри очень хорошо очищается раствором соды. Возьмите 4 столовых ложки соды на 1 литр воды. Нанесите на поверхность внутри и протрите. Свежесть и чистота гарантированы!

10 отличных советов для кухни, которые пригодятся всегда

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Если кастрюля подгорела


Недолго поварите хозяйственное мыло в подгоревшей кастрюле. Затем ее можно будет легко отмыть губкой.

10 отличных советов для кухни, которые пригодятся всегда

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Если молоко убежало


Если убежавшее молоко пролилось на горячую плиту, засыпьте залитое место солью и накройте его мокрой пергаментной бумагой.
Запах не распространится по всему помещению.

10 отличных советов для кухни, которые пригодятся всегда

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Храним муку


Чтобы в муке не заводились насекомые, положите в место, где она хранится, пару зубчиков чеснока, не очищенного от шелухи.

10 отличных советов для кухни, которые пригодятся всегда

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Точим ножи


Чтобы ножи было легче заточить, поместите их в слабый соленый раствор на некоторое время, а затем приступайте к заточке, не вытирая их.

10 отличных советов для кухни, которые пригодятся всегда

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Чистим мясорубку


Чтобы мыть мясорубку было легче, в конце использования пропустите через нее сырой картофель.

10 отличных советов для кухни, которые пригодятся всегда

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Чтобы стаканы не бились


Новые стеклянные стаканы не будут биться от легких ударов, если их поставить в сосуд с холодной водой, медленно довести воду до кипения и здесь же оставить стаканы охлаждаться.

10 отличных советов для кухни, которые пригодятся всегда

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