Кто научил русских курить, и как Чехов и Толстой боролись с курением.
До Ивана Грозного табака на Руси не было. И даже после того, как курение стало делом привычным, табак долго не приживался и не поощрялся. Позже были петровский табачный культ, екатерининская нюхательная мода, сталинская легендарная трубка. Неизменным остается лишь одно: сигаретный бизнес веками приносит миллионные прибыли, подталкивая табачные компании к изощренным манипуляциям курильщиками.
Допетровское «дьявольское зелье»
Первый табак попал в Россию на кораблях английских моряков в 16 веке. К русским берегам случайно причалил мореплаватель Ричард Ченслор, что и положило начало морскому торговому сотрудничеству с Англией. Курение на какое-то время приживается среди знати.
Иван Грозный принимает Ричарда Ченслера./Фото: topwar.ru
Несмотря на то, что и сам Иван Грозный позволял себе курить табак, по отношению к простому люду были установлены жесткие запреты. Нарушителям угрожали не только большими штрафами, но и телесными наказаниями. Еще радикальней обозначил свое отношение к табаку Михаил Федорович Романов. Согласно царскому указу 1634 года курение «дьявольского зелья» каралось кнутом и вырыванием ноздрей, а продажа – смертной казнью. Столь суровые меры последовали за крупным московским пожаром, официальной причиной которого посчитали неосторожное курение табака.
В 1646-м Алексей Михайлович решил заработать на курильщиках, введя монополию на торговлю табаком с отчислением прибыли в казну. Однако по настоятельному требованию патриарха-реформатора Никона, имевшего влияние на правителя, возвращаются карательные меры против любителей "богомерзкого зелья". Русские антитабачные традиции набирают прежние обороты, и в 1649 году Земским собором подтверждается действовавший ранее указ о полном запрете табака.
Табачные симпатии Петра I и принудительное курение
Первую широкую пропаганду курения в России принято связывать с Петром I. Причем поначалу он продолжал традиции запрета табакокурения и наказывал отступников штрафами, битьем и даже ссылками. Но все изменила поездка Петра в Европу в 1697-м, где он погрузился в английскую табачную культуру.
Петр Великий – отец курящей России./Фото: inosmi.ru
По приезду император подписывает указ о праве англичан экспортировать в Россию табак. Соответственно, становилось легальным и его употребление. Стоит заметить, что петровский указ поначалу разрешил только курение через трубки. Пристрастившись к табаку, Пётр Великий заставлял курить и своих бояр. Царь лично разработал единый российский стандарт качества табака, приказав начать пробное разведение культуры на первых плантациях Малороссии. В 1716 году там же основана и первая в истории российская табачная фабрика. Еще две чуть позже открылись в Санкт-Петербурге и Москве.
Законодательница нюхательных традиций
Бурного роста табачное предпринимательство достигло при Екатерине, которая одобрила открытие иностранцами табачных мастерских в Петербурге. Крошеный табак производился в ограниченных объемах с использованием привозного сырья.
Параллельно с курительным табаком в екатерининский период становится популярным табак нюхательный, на много лет вперед завоевавший предпочтения петербуржцев. Местный табак пытался всерьез конкурировать с привозным, но самым модным в высшем свете считался гишпанский, французский и немецкий продукт. Главным среди российских сортов считался так называемый аммерсфордский табак, или попросту махорка.
Популярный рекламный плакат./Фото: img-fotki.yandex.ru
Употребление табака становится показателем высокого положения в обществе, правилом хорошего тона, обязательной составляющей встреч и праздников. У представителей русской знати появляется обычай приходить в гости со своим мундштуком, чтобы компанией раскурить одну трубку. В начале XVIII века в Петербурге появляются первые табакерки с искусными орнаментами и металлическими гравюрами. Стали открываться отдельные табакерочные производства, и вскоре удобные и привлекательные футляры для нюхательного табака украсили туалетные столики петербуржцев. Самой доступной считалась табакерка из папье-маше, выложенная изнутри миллиметровым слоем олова либо черепаховой пластиной для надежной сохранности аромата табака.
Табачный бум XIX века. Папироса
К XIX веку процветала прямая российско-кубинская торговля. Главный импортируемый русскими товар того периода - сахар, а вот второе место занимал табак, вытеснив даже кофе. На протяжении десятков лет кубинский табак удерживал позиции стабильного импортного товара. Со временем был начат выпуск множества марок сигар, производимых специально для русских. На упаковках таких сигар изображались популярные русские мотивы.
Табачная реклама смело играла с популярными образами./Фото: neosectorgaza.narod.ru
В первое десятилетие XIX века в Москве работали четыре фабрики, на которых трудились тысячи человек. По всей же России число табачных предприятий достигало пятисот. К концу века начинается эра папирос, о чем впервые упоминается в циркуляре Министерства финансов Российской Империи от 1844 года. На табачных предприятиях произошли глобальные изменения. Производства переоборудовались специальными сигаретозакаточными механизмами, выдававшими до 100 тысяч папирос в сутки. Новый табачный продукт обходился дешевле, существенно облегчалась его транспортировка. Курение набирало обороты, покоряя все без исключения слои общества. В это время появляется запрет курить на улицах, связанный с участившимися пожарами от множества брошенных окурков.
Известные русские противники табака
На всех этапах популяризации табачной культуры находились в интеллектуальной элите России и ярые противники курения. Например, мнение Льва Толстого, имевшего большой вес в обществе, было однозначным. В резонансной статье "Для чего люди одурманиваются" от 1890 г. классик утверждал, что влияя на человеческий разум, табак способен подтолкнуть человека к убийству или грабежу, картёжным играм и прелюбодеяниям.
Популяризация женского курения в начале 20 века./Фото: www.istpravda.ru
Антон Павлович Чехов, в свою очередь слывший лучшим русским писателем, в 1886 году создал сцену-монолог в одном действии «О вреде табака». Однозначным было мнение о курильщиках великого русского мыслителя Виссариона Белинского, утверждавшего, что любители сигар являются его естественными врагами.
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