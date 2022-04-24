Секреты производителя: Почему «Кока-кола» вкуснее в «Макдоналдс»?

А вы чувствуете разницу?
В нашей жизни ежедневно столько стрессов, что просто необходимо уравновешивать её маленькими радостями. У каждого они свои, но есть один универсальный источник удовольствия – вкусная еда. Особенно, фастфуд. Да-да, «Биг-Мак меню» и колу, пожалуйста. Кстати, замечали, что в «Макдоналдс» даже кола вкуснее? Вам не показалось. Любимая «Coke» здесь действительно немного другая. А в чём разница, узнайте в этом обзоре.
Классический «перекус» современного человека.
Отличается ли кола в «Макдоналдс» от обычной из магазина – вопрос вечный. Из серии «кого ты любишь больше: маму или папу?» или «что вкуснее: кола или пепси?». Но, оказывается, существует вполне конкретный и ёмкий ответ. Его предоставили официальные представители «Макдоналдс» в ответ на запрос журналистов издания «New York Times». Забегая наперёд: да, отличается. И вот, почему.
1. Тара и транспортировка
«Cola приближается».
У Coca-Cola и «Макдоналдс» установлены эксклюзивные условия поставки, которые действуют в любой стране. Например, в «Макдоналдс» напиток приходит не бутилированным, а в виде сиропа, залитого в канистры из нержавеющей стали. Звучит парадоксально, но это помогает лучше сохранить напиток свежим. Точнее, его первозданные вкусовые качества. И наши рецепторы способны уловить разницу.
2. Охлаждение
Даже до того, как попасть в автомат, «колу» хорошо охлаждают.
Оригинальный кола-сироп уже на месте смешивают с водой. Но перед этим оба ингредиента как следует охлаждают. И не просто для того, чтобы вы наслаждались холодненьким. Дело в том, что низкие температуры помогают дольше удерживать CO2 – те самые пузырьки «газа», за которые люди так любят сладкие напитки. А даже при хранении в стандартной для холодильника температуре CO2 испаряется быстрее. Не говоря уж о комнатной и выше. Вердикт: кола в «Макдоналдс» чуть более шипучая.
3. Всё дело в пропорциях
Народные умельцы даже стараются повторить «особый рецепт» Колы из «Макдоналдс» дома.
В ресторане быстрого питания напитки подают со льдом. С одной стороны, как упоминалось выше, низкие температуры сохраняют «газ». С другой – лёд тает, а вы рискуете получить разбавленный напиток. Что не так уж вкусно. А потому пропорция между сиропом и водой изначально отличается от бутилированной версии, дабы учитывать «ледяной» фактор. В итоге, первые глотки колы из стакана с круглой жёлтой «M» действительно отличаются куда более насыщенным вкусом. И только к середине порции становятся такими же, как привычная Coke из супермаркета.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии