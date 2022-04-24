Секреты производителя: Почему «Кока-кола» вкуснее в «Макдоналдс»?

А вы чувствуете разницу?

Классический «перекус» современного человека.

1. Тара и транспортировка

«Cola приближается».

2. Охлаждение

Даже до того, как попасть в автомат, «колу» хорошо охлаждают.

3. Всё дело в пропорциях

Народные умельцы даже стараются повторить «особый рецепт» Колы из «Макдоналдс» дома.