Универсальный отбеливатель для одежды всего из 2 ингредиентов

Белые вещи – это красиво, стильно, свежо, и с наступлением тепла их хочется носить все чаще. Однако есть у такой одежды и существенный минус – она абсолютно непрактичная, и на ней очень сильно заметны любые пятна.







Кроме того, через время вещи могут приобрести серый или желтоватый оттенок, а это прямая дорога в мусорное ведро.

Почему вещи перестают быть белыми?

2. Каких правил придерживаться в процессе отбеливания?

3. Рецепт отбеливателя

4. Еще несколько вариантов отбеливателя

Но мы знаем рецепт отличного отбеливателя, которые позволят сохранять белые ткани в идеальном состоянии.Для деликатных тканей один отбеливатель, для натуральных – другой, эти вещества должны быть в составе, этих не должно…От всей этой информации (порой, абсолютно ненужной) голова идет кругом. Предлагаем пойти более простым, понятным и, что немаловажно, дешевым путем – сделать отбеливатель своими руками. Ингредиенты для него стоят копейки, а готовое средство можно использовать для отбеливания любой одежды.Белая одежда часто желтеет в области воротника.Многие избегают белую одежду в своем гардеробе, так как считают ее маркой и капризной в уходе. На самом деле, проблема не столько в цвете, сколько в том, что многие хозяйки не понимают причину потемнения или пожелтения ткани, а значит, не могут ее устранить. Вот несколько самых популярных причин, по которым вещи теряют белизну.• Вы стираете белые и цветные вещи вместе. Да-да, несмотря на то, что одно из базовых правил стирки гласит, что белую одежду нужно стирать отдельно от другой, она часто оказывается в одном барабане с яркими тканями. Соответственно, пигментам, которые вымываются с окрашенного материала, некуда деваться, и он оседает на светлых вещах.• Низкое качество воды. Это очень распространенная проблема во многих регионах страны. Из-за ржавчины и примесей солей вода становится жесткой, что мешает нормальному процессу стирки.• Вы допускает ошибки в хранении. Оказывается, белые вещи нужно правильно не только стирать, но и хранить. Если вы будете складывать их на деревянные полки либо в картонные коробки, со временем на ткани появится пятна.• Вы неправильно подбираете режим стирки. Пожалуй, самая популярная причина. Если превысить допустимый температурный режим, положить слишком много или, наоборот, слишком мало моющего средства, то после нескольких стирок ткань перестанет быть белоснежной.Для начала выведите пятна с одежды.Чтобы не испортить ткань в процессе отбеливания, необходимо придерживаться ряда правил – они сделают процедуру максимально эффективной и безопасной.• Перед тем, как приступать к отбеливанию, обязательно постирайте одежду и выведите пятна. Если будете использовать покупной отбеливатель, внимательно прочитайте инструкцию – некоторые из них нужно использовать в процессе стирки, а не после нее.• Выбирайте бытовую химию исходя из типа материала, который вам нужно привести в порядок. Не знаете, какая ткань? Изучите ярлычок – состав вещи обязательно указывается на этикетке.• Если это возможно, снимите с одежды цветной и металлический декор, и только потом отправляйте ее в таз с водой. Так процесс отбеливания пройдет более эффективно.• Перед тем, как использовать отбеливатель первый раз, проведите тест на незаметном участке ткани. Если все в порядке, приступайте к процедуре, если нет – купите другое средство, с более щадящим составом.• После отбеливания одежду нужно либо очень хорошо прополоскать, либо еще раз выстирать, чтобы вымыть из ткани остатки средства. Если этого не сделать, материал, во-первых, станет жестким, а во-вторых, потускнеет.Вам понадобится нашатырный спирт и дегтярное мылоИтак, вам понадобится всего лишь два ингредиента: один брусок дегтярного мыла и три столовых ложки нашатырного спирта. Для начала мыло нужно измельчить на терке и готовую стружку для удобства пересыпать в контейнер или банку. Далее добавьте в емкость 400 миллилитров горячей воды и помешивайте жидкость до тех пор, пока стружка полностью не растворится. Чтобы раствор стал однородным и готовым к использованию, оставьте его на 15-20 минут.Переходим ко второму этапу – здесь на арену выходит нашатырный спирт. Возьмите таз или большую глубокую миску, налейте в нее два литра горячей воды, добавьте по три столовых ложки готового мыльного раствора и нашатырного спирта, а затем тщательно перемешайте. Погрузите вещи в таз таким образом, чтобы они полностью «ушли» под воду, и оставьте на несколько часов.Погрузите носки в таз с отбеливателем.Периодически проверяйте одежду – если они всплывает на поверхность, с помощью ложки или другого инструмента отправляйте ее обратно под воду (можно и руками, если не горячо). По истечении времени достаньте вещи и тщательно прополощите их в чистой воде. Необязательно делать это вручную, можно воспользоваться помощью стиральной машины.Кстати, это средство можно использовать не только для одежды, но и для обуви. Если внешний вид белых кроссовок, балеток или босоножек оставляет желать лучшего, просто нанесите на их поверхность немного отбеливателя (удобно использовать губку) и оставьте на несколько часов, чтобы он подействовал. В конце уберите остатки средства влажной тряпкой, а лучше – прополощите обувь в миске с водой.Смешайте борную кислоту с водой.Если отбеливатель из дегтярного мыла не подошел или у вас просто не было его под рукой, попробуйте использовать другое средство. Вот несколько дешевых вариантов из продуктов, которые есть на каждой кухне, и аптечных средств.• Сода + мыло. Это отличный отбеливатель против желтизны и пятен. Налейте в таз три литра теплой воды, добавьте три столовых ложки соды и хорошо перемешайте. Далее возьмите вещь, которую нужно отбелить, увлажните ее, натрите хозяйственным мылом и опустите в содовый раствор на несколько часов. По истечении времени хорошо прополощите одежду.• Перекись водорода. Действует примерно так же, как и сода – не только отбеливает ткань, но и выводит некоторые пятна. Хорошо помогает при появлении следов пота в районе подмышек. Итак, возьмите грязную вещь, обработайте пожелтевший участок перекисью водорода и оставьте на несколько часов до осветления материла. Затем постирайте обычным способом. Если пятна застарелые, можете сделать раствор из 100 миллилитров перекиси, трех столовых ложек соды и трех столовых ложек жидкого мыла, а затем нанести его на потемневшую вещь. Через час прополощите ее в чистой холодной воде и постирайте вручную либо в стиральной машине. Обратите внимание, что такой раствор не подходит для чистки деликатных тканей.• Борная кислота. Если вещь стала серой, это аптечной средство мигом решит проблему. Налейте в таз два литра теплой воды, добавьте две столовых ложки борной кислоты, хорошо размешайте, чтобы она растворилась. Замочите в этом растворе потускневшую одежду (можно прокипятить, если ткань позволяет), а через несколько часов постирайте.