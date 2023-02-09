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10 обалденных фактов, о которых мы и не догадывались

10 обалденных фактов, о которых мы и не догадывались

1. Фильтрум или губной желобок (складка кожи между носом и верхней губой) существует у всех млекопитающих, однако у неприматов он существенно уже, чем у приматов. Благодаря этому желобку нос животного остаётся влажным (а все знают, что, например, у собаки, влажный нос — признак здоровья). Кроме всего прочего, влажный нос лучше распознаёт запахи — это и есть главное предназначение фильтрума.

2. Гималайские пчёлы (самые крупные в мире) производят галлюциногенный мёд, которым с удовольствием лакомятся местные племена.

3. Если запечь или поджарить мякоть арбуза, то она потеряет свою зернистую структуру, превратившись в «арбузный стейк» — вполне сносный заменитель мяса.

4. В 2008 году реквизиторы одного из венских театров по невнимательности заменили бутафорский нож настоящим — новеньким и очень острым. В сцене самоубийства актёр Даниэль Хёвельс полоснул по горлу ножом и перерезал себе глотку. Он чудом выжил и позже вернулся в спектакль.

5. Когда мы быстро переводим взгляд с одной точки на другую, происходит «размыкание» между глазами и мозгом, отчего время в нашем восприятии чуть-чуть «растягивается». Поэтому если быстро посмотреть на секундную стрелку, то первая секунда покажется более длинной, чем следующая.

6. 47-летняя англичанка Мишель Филпотс уже два десятка лет живёт в «дне сурка». В результате двух серьёзных дорожных аварий она лишилась способности формировать новые воспоминания. Каждое утро женщина просыпается с уверенностью, что на дворе 1994 год.


10 обалденных фактов, о которых мы и не догадывались

Мишель Филпотс




7. Вопреки популярному клише, настоящим пиратам крайне редко попадали в руки золото, серебро и драгоценные камни. Чаще всего они грабили торговые суда, перевозившие такие товары, как тюки с одеждой, обработанная кожа животных, специи, сахар, красители, какао, табак, хлопковые ткани и дерево.

8. Когда Мэтт Леблан проходил кастинг на роль в сериале «Друзья», в кармане у него было всего 11 долларов. И только после получения первого гонорара актёр наконец-то смог позволить себе горячий обед.

9. Когда щенки понарошку дерутся, мальчики часто поддаются девочкам, чтобы последние не теряли интерес к игре.

10. Жевательная резинка за десять минут уничтожает почти столько же бактерий, сколько и процедура чистки зубной нитью.

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10 обалденных фактов, о которых мы и не догадывались

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10 обалденных фактов, о которых мы и не догадывалисьПодписаться на мой Instagram
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