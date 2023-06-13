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15 стильных идей для оформления кухни

На кухне, за завтраком, начинается наше утро. Здесь мы готовим вкусности для любимых и обмениваемся новостями во время семейного ужина. Поэтому так важно, чтобы это место было уютным, функциональным и стильным.

В этой статье мы собрали 15 примеров оформления кухни в разных стилях:

Викторианский стиль

15 стильных идей для оформления кухни

Арт-нуво

15 стильных идей для оформления кухни

Минимализм

15 стильных идей для оформления кухни

Французский кантри-стиль.

15 стильных идей для оформления кухни

Больше света и пространства

15 стильных идей для оформления кухни

Идеи оформления маленькой кухни

15 стильных идей для оформления кухни

Яркие детали

15 стильных идей для оформления кухни

Кухня как часть общего интерьера

15 стильных идей для оформления кухни

Кухня, где всё, что нужно для готовки, всегда под рукой

15 стильных идей для оформления кухни

Голландская роскошь

15 стильных идей для оформления кухни

Кухня в квартире-студии

15 стильных идей для оформления кухни

Индустриальный стиль

15 стильных идей для оформления кухни

Марокканский стиль

15 стильных идей для оформления кухни

Идеи дизайна прямоугольной кухни

15 стильных идей для оформления кухни

Поп-арт

15 стильных идей для оформления кухни

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