Как в Европе охотились на ведьм: Событие, погубившее тысячи жизней

Предыстория

Сожжение ведьм у замка Рейнштейн (близ г. Бланкенбург), 1555 год. \ Фото: dg.philhist.unibas.ch.

Суды над ведьмами в Вале

Приготовления к казни в 1544 году гравюра Яна Люйкена, XVII век. \ Фото: bing.com.

Жанна д'Арк

Слева направо: Видение Жанны дАрк, Жюль Бастьен-Лепаж, 1879 год. \ Жанна дАрк, миниатюра второй половины XIX-XX веков.

Процессы над ведьмами в Бамберге

Процессы над ведьмами в Бамберге. \ Фото: wordpress.com.

Слева направо: Принц-епископ Иоганн Георг Фукс фон Дорнхайм, гравюра Иоганна Сальвера. \ Шабаш ведьм, Франсиско Гойя, 1797-8 годы.

Слева направо: Доротея Флок. \ Друденхаус — специальная тюрьма для людей, обвиняемых в колдовстве в немецком городе Бамберге.

Признаки и методы выявления ведьм

Слева направо: Титульная страница памфлета «Пересказ всех жёстких и правдивых сообщений о чудовищных и ужасных поступках, совершённых Элизабет Стил». \ Предостережение обвинителям — книга известного противника «охоты на ведьм» Фридриха Шпее.

Слева направо: Испытание водой, иллюстрация из книги Германа Нойвальта. \ Приготовление к шабашу, из трактата Франческо Мария Гуаццо, 1608 год.

Суд над ведьмой в Дорухуве

Ведьма доит рукоятку топора, дата неизвестна. \ Фото: iiif.wellcomecollection.org.

Конец европейской охоты на ведьм

Слева направо: Страница из гербария Апулея Барбаруса, 1483 год. \ Гравюра на дереве, изображающая ведьму и дьявола, 1720 год.

Слева направо: Церковь в Дорухуве. \ Ведьма, держащая растение в одной руке и веер в другой, около 1700 года.

Суд над Анной Гельди. \ Фото: wikipedia.org.

Текст объявления о поимке Анны Гёльди в «Нойе Цюрхер Цайтунг» от 9 февраля 1782 года. \ Фото: google.com.