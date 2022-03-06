Советская Азия 1920-х-30-х годов на фотографиях знаменитого советского фотографа Георгия Зельмы

Собрание документальных снимков знаменитого советского фотографа Георгия Зельмы.
Георгий Зельма – известный советский фотограф, годился в семье Анатолия и Эсфири Иосифовны Зельманович в Москве в 1906 году. В 16 лет он переезжает в Москву. Первой его камерой стал старенький «Кодак» 9x12, а первый опыт фотосъёмок он получал в студии «Пролеткино».
С 1924 по 1927 года Г. А. Зельма работал в качестве фотокорреспондента агентства на своей родине в Узбекистане, Афганистане, Иране и Центральной Азии. Публиковался в «Правде Востока». В 1927 году Г. А. Зельма вступил в ряды РККА, служил в Москве. Уже позже публиковался в журнале «Советское фото». Во время Великой Отечественной был корреспондентом корреспондента газеты «Известия» работал на передовых в Молдавии, Одессе и на Украине. Именно Георгий Зельма запечатлел на фотоплёнку хронику битвы за Сталинград. После войны фотограф работал в журнале «Огонёк», а с 1962 года — в агентстве «Новости». Умер в 1984 году.
1. «Голос большой страны»
Радио «Голос Москвы». Ташкент, 1925 год.
2. «Любопытный человек»
Неподдельный интерес. Узбекистан, Каршинская степь, 1926 год.
3. Театральная жизнь в 1920-х годах
Театрализованное представление. Узбекистан, 1920-е годы.
4. Феномен советской женщины
В некоторых отраслях женщины в советское время составляли более половины всех работников. СССР, Донбасс, 1920-е годы.
5. «...Сеятель пустынный», — писал Пушкин
Сеятель. Узбекистан, 1926 год.
6. Будущий шакирд
Будущий студент медресе в 1925 году.
7. Столичный парк с высоты птичьего полёта
Вид на центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького с парашютной вышки. СССР, Москва, 1930 год.
8. Особая каста
Шаман с бубном.
9. «О спорт, ты — мир!»
Парад спортсменов в Москве в 1932 году.
10. Историческое событие
Мохаммед Дадабаев читает Указ о земельных и водных реформах в 1920-е годы.
11. Востребованная профессия
Местные ремесленники за работой. Таджикистан, 1920-е годы.
12. Странствующий хранитель Корана
Странствующий хафиз в 1926 году.
13. Начало установления советской власти в Среднеазиатском регионе и ликвидация басмаческого движения
Комиссар воинского подразделения беседует с народом в окрестностях Самарканда в 1930-е годы.
14. Насильственная коллективизация
Декхане кишлака записываются на сельскохозяйственную артель. Узбекистан, 1927 год.
15. Пионерское движение
Первый пионерский отряд. Узбекистан, 1926 год.
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