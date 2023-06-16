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Самые красивые библиотеки мира

Французский фотограф Thibaud Poirier много лет выискивал в Европе уникальные библиотечные интерьеры. На данный комент в коллекции Тибо есть 25 библиотек. Это даже не библиотеки, скорее, музеи.

Впрочем, смотрите сами.

Самые красивые библиотеки мира

1. Bibliothèque de la Sorbonne. Библиотека Сорбонны.

Bibliothèque de la Sorbonne. Библиотека Сорбонны.

2. La Bibliothèque Sainte-Geneviève. Библиотека Святой Женевьевы — одна из крупнейших публичных и универсальных библиотек Парижа, расположена неподалеку от Пантеона в V административном округе столицы Франции. Помещение библиотеки построено в 1843—1851 годах.

La Bibliothèque Sainte-Geneviève

3. Французская библиотека La Salle Labrouste.

La Salle Labrouste

4. Stuttgart Library. Городская библиотека Штутгарта. Появилось здание сравнительно недавно и фото его интерьеров мгновенно заполонили сеть. Главное — совершенная незаурядность каждой детали этого одиннадцатиэтажного вместилища носителей информации — книг, альбомов и дисков.

Stuttgart Library

5. Библиотека Коимбрского университета. Это старейший университет в Португалии и один из старейших в Европе, основан в 1290 году декретом короля Диниша I. 22 июня 2013 года университет был внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

библиотека Университета Коимбры

6. Biblioteca Casanatense, Rome, 1701. Находится в Риме.

Biblioteca Casanatense, Rome

7. Bibliothèque de l’Hotel de Ville de Paris, Paris, 1890. Знание мэрии Парижа – Hotel-de-Ville (Отель-де-Вилль) – величественный дворец в стиле неоренессанса, расположенный в 4-м округе столицы. В здании расположена огромная библиотека.

Bibliothèque de l'Hotel de Ville de Paris, Paris, 1890

8. Palàcio Nacional de Mafra, Mafra, 1755. Дворец Мафра — самый большой королевский дворец в Португалии. Возведён в лиссабонском  пригороде Мафра в стиле зрелого барокко для короля  ЖуанаV и его супруги, Анны Австрийской, в ознаменование рождения их первого ребенка в 1711 г. В состав дворцового ансамбля входят базилика, грандиозная королевская библиотека и францисканский монастырь.

Palàcio Nacional de Mafra, Mafra

9. Grimm Zentrum Library, Berlin, 2009. Библиотека в Берлине.

Grimm Zentrum Library, Berlin

10. El Ateneo, Buenos Aires, 1919. Это даже не библиотека, а один из самых известных книжных магазинов столицы Аргентины Буэнос-Айреса. Расположен на проспекте Санта-Фе, 1860, в районе Реколета. По оценке британской газеты Guardian, El Ateneo Grand Splendid является одним из самых красивых книжных магазинов в мире

El Ateneo, Buenos Aires, 1919

11. Bibliothèque Nationale de France, Salle Ovale, Paris, 1868. Национальная библиотека Франции — одна из самых старых в Европе. Королевская библиотека существовала в Лувре ещё при Карле V (правил в 1364—1380 гг.) и насчитывала 1200 рукописей.

Bibliothèque Nationale de France, Salle Ovale

12. Biblioteca Angelica, Rome. Библиотека Анжелика в Риме ‒ одно из величайших собраний редких книг и манускриптов в мире. Среди 200 тысяч томов хранится коллекция античных книг, выдающиеся произведения 15-18 веков. Названа она в честь епископа Анжело Рокка (Angelo Rocca), в чьи обязанности входило присматривать за издательством Ватикана. Он же и основал библиотеку в 1604 году, передав ей 20 тысяч томов книг, а потом финансировал за свой счёт.

Biblioteca Angelica, Rome

13. Bibliothèque de Musée Guimet, Paris. Еще одна красивая библиотека в Париже.

Bibliothèque de Musée Guimet, Paris
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14. Bibliothèque de Médecine, Paris. Опять Париж, этот город богат на красивые библиотеки.

Bibliothèque de Médecine, Paris

15. Одной из самых красивых библиотек мира является библиотека Тринити-колледж. Она расположена в Дублине, Ирландия. Первое здание библиотеки было возведено в периоде с 1712 по 1732 год. Всего библиотека расположилась в 5 зданиях. Именно в этой библиотеке хранится Келлская книга, которая была создана более 1200 лет назад! Эта книга прекрасно сохранилась и является наиболее значимой находкой ирландского искусства средневековья.

Зал этой знаменитой библиотеки имеет длину в 64 метра. Вдоль секций с книгами стоят бюсты различных писателей и ученых.

Тринити-колледж

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