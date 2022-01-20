Красивые цветы, которые можно выращивать без рассады

Для разведения цветов часто используется рассадный способ. Это кропотливая работа, которая начинается с конца февраля. Нужно подготовить грунт и семена, а после всходов следить, чтобы растения не пострадали от болезней, вредителей или неправильного ухода.

Свою подборку мы адресуем тем дачникам, которые хотят украсить свой участок декоративными растениями, но не готовы неделями возиться с рассадой.







Редкий лиатрис

Изящная вискария

Живучая эшшольция

Медовая астранция

Крупноцветковый лен

Изящный агроклинум

Роскошная цинния

Солнечная настурция

Скромная лаватера

Неприхотливые бархатцы

По сумме положительных качеств у лиатриса практически нет конкурентов, но клумбах он встречается редко. Садоводам трудно определиться, что растение их привлекает больше: очаровательные свечеобразные соцветия или нежный аромат, в котором чувствуются нотки ванили и свежескошенной травы.При благоприятных условиях лиатрис вырастает до 2 метров. Для него подходят любые зоны цветника, промежутки между садовыми деревьями или огородными культурами.Красивоцветущий однолетник с россыпью сиреневых цветов на тонких стеблях. Отличается быстрым ростом — от высева семян до пышного цветения проходит 1,5-2 месяца. Вискария не может похвастаться крупными бутонами, но за счет большого количества одновременно распустившихся цветов растение выглядит, словно окутанное цветной дымкой.Цветение длится с середины лета до сентября. Вискарию можно использовать для бордюрной посадки, сборного цветника или одиночных посадок в уличных чашах и ящиках.Второе название растения — калифорнийский мак. Эшшольция всходит и растет очень быстро. Ее рекомендуют высевать в зиму, чтобы семена прошли естественную стратификацию. Растение образует компактные кусты диаметром 30-50 см.Обильное цветение начинается с июня и радует глаз до первых заморозкой. Выбирая эшшольцию в качестве декоративного растения нужно учесть ее стремительное размножение — она заполонит весь участок. Для контроля цветка нужно вовремя срезать семенные коробочки и не допускать массового самосева.Многолетний цветок, который может размножаться самосевом. При выращивании из семян порадует цветами на 2-3 год. Взрослые растения образуют ветвистые кусты, которые следует прореживать. Цветения длится с конца мая до осени.Идеальное место для астранции — полутень, но она приживается и на солнце и тени деревьев. Яркого запаха у цветов нет, но пчел они привлекают. Растение устойчиво к большинству вредителей и заболеваний.Растение отличается красивыми крупными цветками разных оттенков: белого, розового, синего, фиолетового и красного. Семена высеваются в мае или под зиму. Цветение длится все лето, а порой захватывает и сентябрь.Взрослый лен выглядит симпатично и декоративно. На тонких ветвистых стеблях распускаются десятки бутонов. К вечеру яркие лепестки опадают, но на следующий день появляется множество других соцветий. К почве и уходу крупноцветковый лен нетребователен.Травянистый однолетник с тонкими стеблями, мелкими резными листиками и цветами, похожими на ромашки и маргаритки. Цветовая гамма красочная: белый, розовый, желтый и красный. Различают простые и махровые сорта.Растение высевают сразу в цветник, желательно на солнечные участки. Всходы появляются быстро — через 5-7 дней. Чтобы ростки не мешали друг другу посадку прореживают. Оптимальное расстояние между растениями — 15-20 см. Излишки сеянцев можно пересадить в другое место. Агроклинум хорошо смотрится в бордюрах, рокариях и альпийских горках.Растение часто используется в домашних и городских цветниках. Из цветочных однолетников, которые легко выращивают семенами, цинния выделяется огромным количеством оттенков. На одном прочном стебле за сезон распускается несколько 10 и более пышных соцветий.При посеве в грунт всходы появляются спустя неделю. Полная высота взрослого растения достигает 100-150 см. Для выращивания в клумбах сеянцы прищипывают на стадии 6-7 листа, чтобы цинния начала куститься.Настурция декоративна необычными фигурными соцветиями и круглыми листьями с прорисованными жилками. Невысокий цветок отлично смотрится в групповых посадках и в качестве бордюрной каймы вдоль клумб и дорожек.Цветы настурции — это крупные ассиметричные корзинки простого или махрового типа. Наиболее распространены желтые и оранжевые. Распустившиеся бутоны часто используются в кулинарии для украшения готовых блюд, а свежие молодые листья добавляют в салаты.В декоративном цветоводстве культивируется несколько столетий. Лаватера относится к семейству мальвовых. Наиболее популярны однолетние трехмесячные сорта. В открытый грунт высевается в начале мая.Цветение начинается с июля и длится до середины октября (в зависимости от региона). Взрослая лаватера формирует пышный куст, густо покрытый цветами. Цвет лепестков от белого до кораллово-красного. В букете срезанные стебли сохраняются до семи дней.Бархатцы — это отличный выбор для ленивого цветника. Они легко выращиваются семенами и почти не повреждаются вредителями. Для украшения клумб используются простые и кудрявые разновидности. Обильное цветение наступает в июне и длится до поздней осени.Красивые бархатцы адаптируются к почвам любого типа и всегда радуют пышным цветением. Декоративное растение помогает отпугивать вредных насекомых и благотворно влияет на состав грунта. Для начинающих цветоводов — бархатцы станут отличным выбором.В нашу десятку вошли растений с разной высотой и формой куста, размером и цветовой гаммой соцветий, чтобы вы легко создали красивый цветник с минимальными затратами времени. В списке высокие и компактные растения для тенистых и солнечных мест. Они отлично размножаются без рассады и связанных с ней хлопот. Цветы хорошо растут в обычных условиях дачного участка и радуют обильным цветением весь теплый сезон.