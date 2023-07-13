10 лучших автомобильных пар, которые стоило бы завести в своём гараже

Автопары, которые стоит завести в собственном гараже.
Сегодня нередко случается так, что на семью одного автомобиля оказывается мало, и встаёт вопрос: если покупать две машины, то какие именно выбрать. Мы составили автомобильные пары, которые могли бы стать оптимальными.
1. Subaru WRX STI / BRZ
Subaru WRX STI / BRZ.
Зачем ограничиваться одним Subaru, если можно приобрести сразу два? Модели WRX STI и BRZ будут идеально дополнять друг друга, как на дороге, так и в гараже. Безусловно, водить два автомобиля сразу не получится, во всяком случае без большой семьи или друзей со схожими вкусами.
2. Volvo P1800 / XC90
Volvo P1800.
XC90.
Еще один случай, когда два автомобиля одной марки лучше, чем один. Если случится что-то невиданное, и P1800 вдруг сломается, можно всегда выкатить из гаража старичка XC90. Выглядит эта модель, как нечто очень и очень старое. Несмотря на это, стиля XC90 не занимать. К тому же, как и P1800, Volvo XC90 даст многим «прикурить» на дороге.
3. Ford Raptor/GT350R
Ford Raptor.
GT350R.
Агрессивные американские красавцы от компании Ford – Raptor и GT350R, будут дополнять друг друга как огонь и вода. Первый идеально подойдет для штурма бездорожья. Второй – для шоссе и города.
4. Mercedes-Benz Maybach S600 / SLS AMG Black Series
Mercedes-Benz Maybach S600.
SLS AMG Black Series.
Автомобили Mercedes-Benz уже давно приобрели славу «статуса роскоши». Обзавестись красавчиками Maybach S600 и SLS AMG Black Series по карману далеко не каждому. Тем не менее, эти машины идеально подойдут для тех, кому с одной стороны нужно быть «официальным», а с другой, хочется иногда отдохнуть.
5. Toyota AE86/Nissan 240Z
Toyota AE86.
Nissan 240Z.
Классические спортивные автомобили Toyota AE86 и Nissan 240Z производились в 70-80-е годы XX столетия. Сегодня оба этих автомобиля настоящие легенды и как нельзя лучше дополняют друг друга в одном гараже.
6. Singer 911/ICON Bronco
Singer 911.
ICON Bronco.
Весьма необычный дуэт из Singer 911 и ICON Bronco. Почему именно они? Хотя бы потому, что в одном гараже эти авто будут отличаться как день и ночь. Почти также они будут чувствоваться в руках одного и того же водителя на дороге.
7. Porsche Cayman GT4 / Tesla Model S P90D
Porsche Cayman GT4.
Tesla Model S P90D.
Автомобили для езды по выходным - Porsche Cayman GT4 и Tesla Model S P90D. Особенно это касается последнего, так как электродвигатель накладывает определенные ограничения на срок использования авто и пору года.
8. Ford Transit/Spec Miata
Ford Transit.
Spec Miata.
Весьма необычный дуэт для любителей быстрой езды и кемпинга. Рецепт: закидываем в Ford Transit кровать и все самое необходимое, берем Spec Miata на буксир и едем отдыхать. Пожалуй, самый практичный дуэт из всех здесь приведенных.
9. Porsche 959 / Ferrari F40
Porsche 959.
Ferrari F40.
Если у человека в одном гараже стоят такие автомобили как Porsche 959 и Ferrari F40, причем одновременно, и желательно рядом, то про него можно сказать две вещи. Во-первых, у него очень много денег. Во-вторых, он коллекционер не лишенный чувства хорошего вкуса.
10. BMW E30 M3/Range Rover Sport SVR
BMW E30 M3.
Range Rover Sport SVR.
Наконец представляем дуэт из BMW E30 M3 и Range Rover Sport SVR. Эти автомобили также идеально подойдут друг к другу в одном гараже. Несмотря на разницу в классах, за рулем эти машины чувствуются почти одинаково.
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