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10 лучших автомобильных пар, которые стоило бы завести в своём гараже


Автопары, которые стоит завести в собственном гараже.

Автопары, которые стоит завести в собственном гараже.

Сегодня нередко случается так, что на семью одного автомобиля оказывается мало, и встаёт вопрос: если покупать две машины, то какие именно выбрать. Мы составили автомобильные пары, которые могли бы стать оптимальными.

1. Subaru WRX STI / BRZ


 
Subaru WRX STI / BRZ.

Subaru WRX STI / BRZ.

 

Зачем ограничиваться одним Subaru, если можно приобрести сразу два? Модели WRX STI и BRZ будут идеально дополнять друг друга, как на дороге, так и в гараже. Безусловно, водить два автомобиля сразу не получится, во всяком случае без большой семьи или друзей со схожими вкусами.

2. Volvo P1800 / XC90


 
Volvo P1800.

Volvo P1800.

 

 
XC90.

XC90.

 




Еще один случай, когда два автомобиля одной марки лучше, чем один. Если случится что-то невиданное, и P1800 вдруг сломается, можно всегда выкатить из гаража старичка XC90. Выглядит эта модель, как нечто очень и очень старое. Несмотря на это, стиля XC90 не занимать. К тому же, как и P1800, Volvo XC90 даст многим «прикурить» на дороге.

3. Ford Raptor/GT350R


 
Ford Raptor.

Ford Raptor.

 

 
GT350R.

GT350R.

 

Агрессивные американские красавцы от компании Ford – Raptor и GT350R, будут дополнять друг друга как огонь и вода. Первый идеально подойдет для штурма бездорожья. Второй – для шоссе и города.

4. Mercedes-Benz Maybach S600 / SLS AMG Black Series


 
Mercedes-Benz Maybach S600.

Mercedes-Benz Maybach S600.

 

 
SLS AMG Black Series.

SLS AMG Black Series.

 

Автомобили Mercedes-Benz уже давно приобрели славу «статуса роскоши». Обзавестись красавчиками Maybach S600 и SLS AMG Black Series по карману далеко не каждому. Тем не менее, эти машины идеально подойдут для тех, кому с одной стороны нужно быть «официальным», а с другой, хочется иногда отдохнуть.

5. Toyota AE86/Nissan 240Z


 
10 лучших автомобильных пар, которые стоило бы завести в своём гараже

Toyota AE86.

 

 
Nissan 240Z.

Nissan 240Z.

 

Классические спортивные автомобили Toyota AE86 и Nissan 240Z производились в 70-80-е годы XX столетия. Сегодня оба этих автомобиля настоящие легенды и как нельзя лучше дополняют друг друга в одном гараже.

6. Singer 911/ICON Bronco


 
Singer 911.

Singer 911.

 

 
ICON Bronco.

ICON Bronco.

 

Весьма необычный дуэт из Singer 911 и ICON Bronco. Почему именно они? Хотя бы потому, что в одном гараже эти авто будут отличаться как день и ночь. Почти также они будут чувствоваться в руках одного и того же водителя на дороге.

7. Porsche Cayman GT4 / Tesla Model S P90D


 
Porsche Cayman GT4.

Porsche Cayman GT4.

 

 
Tesla Model S P90D.

Tesla Model S P90D.

 

Автомобили для езды по выходным - Porsche Cayman GT4 и Tesla Model S P90D. Особенно это касается последнего, так как электродвигатель накладывает определенные ограничения на срок использования авто и пору года.

8. Ford Transit/Spec Miata


 
Ford Transit.

Ford Transit.

 

 
Spec Miata.

Spec Miata.

 

Весьма необычный дуэт для любителей быстрой езды и кемпинга. Рецепт: закидываем в Ford Transit кровать и все самое необходимое, берем Spec Miata на буксир и едем отдыхать. Пожалуй, самый практичный дуэт из всех здесь приведенных.

9. Porsche 959 / Ferrari F40


 
Porsche 959.

Porsche 959.

 

 
Ferrari F40.

Ferrari F40.

 

Если у человека в одном гараже стоят такие автомобили как Porsche 959 и Ferrari F40, причем одновременно, и желательно рядом, то про него можно сказать две вещи. Во-первых, у него очень много денег. Во-вторых, он коллекционер не лишенный чувства хорошего вкуса.

10. BMW E30 M3/Range Rover Sport SVR


 
BMW E30 M3.

BMW E30 M3.

 

 
Range Rover Sport SVR.

Range Rover Sport SVR.

 

Наконец представляем дуэт из BMW E30 M3 и Range Rover Sport SVR. Эти автомобили также идеально подойдут друг к другу в одном гараже. Несмотря на разницу в классах, за рулем эти машины чувствуются почти одинаково.

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10 лучших автомобильных пар, которые стоило бы завести в своём гараже

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10 лучших автомобильных пар, которые стоило бы завести в своём гаражеПодписаться на мой Instagram
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