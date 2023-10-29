Как шиковали советские валютчики, и почему их не страшила даже смертная казнь

Советские валютчики как явление.
На фоне тотального дефицита в СССР находились люди, которые жили на "широкую ногу" - им были доступны иностранные товары, дорогие рестораны и роскошная жизнь. Они не занимали руководящих должностей, не были партийными работниками. Эти люди специализировались на незаконных операциях с валютой. Но была у их красивой и обеспеченной жизни и другая сторона - наказание для валютчиков в СССР было весьма строгим, в некоторых случаях "короли черного рынка" могли лишиться жизни.
Валютная политика социалистической страны
Советский Союз имел финансовую систему, в которой иностранные деньги использовались только при совершении внешнеэкономических операций. Внутри страны все расчеты производились только с помощью советских денег. Валютные сделки были прерогативой государства, а граждане, которые пытались обогатиться с помощью иностранных денег, автоматически становились преступниками. Их называли "валютчиками".
Советские деньги./Фото: esteza.ru
С 1917 года в стране начали преследовали тех, кто покупал и продавал валюту. В 1921 вышел декрет СНК РСФСР, согласно которому всем организациям и гражданам запрещалось совершать валютные операции. Таким образом, за Госбанком была закреплена монополия на использование иностранных денег.
Период НЭПа
Новая Экономическая Политика внесла свои коррективы. В 1922 году отменили обязанность граждан сдавать валютные ценности органам государственной власти. Правда, годом позже вышел довольно противоречивый декрет. С одной стороны, он предоставлял широкие права в использовании валюты, а с другой санкционировал ее изъятие из внутреннего оборота. В 1927 году практически валютное регулирование исчезло, существовала лишь монополия Госбанка.
7 января 1937 года вышло постановление, окончательно закрепившее это право за государственным банком. Согласно ему, в уголовном кодексе появилась новая статья под номером 25, приравнивающая валютные махинации к государственным преступлениям.
Плакат времен НЭПа
Магазины «Березка» - перекос советского времени
Во времена дефицита магазины «Березка» были сказочными оазисами, манящими своим широким ассортиментом редких товаров. Предназначены они были исключительно для иностранных гостей, а все расчеты велись там в иностранной валюте или специальными чеками, которые и становились предметом спекуляций.
Обычным гражданам СССР вся эта роскошь была недоступна. Приобрести что-то импортное, дефицитное можно было тремя способами. Первый - занимать пост большого начальника, или быть приближенным к нему. Это самый выгодный вариант. Для этой категории граждан были открыты пути во все спецмагазины и распределители.
Второй вариант - заграничная поездка. Но жителям СССР разрешалось менять на валюту настолько небольшую сумму, что приходилось выбирать - либо нормально жить и питаться, либо экономить на всем, чтоб купить и привезти домой импортную вещь. Чуть более выгодное положение было у тех, кто ехал работать за рубеж. Заработанные деньги они могли обменивать на специальные чеки, которыми по возвращении на Родину можно было рассчитаться в магазинах с импортным товаром.
Так изнутри выглядели магазины для иностранцев
Ну а если ни первый, ни второй вариант не подходил, оставался лишь самый рискованный - идти на поклон к тем, кто негласно имел в наличии импортные вещи или иностранную валюту.
Бегунки, рысаки, шефы и купцы
Валютчики были особой, высшей кастой среди спекулянтов. Они имели самые высокие доходы. Схема работы была продумана до мельчайших деталей, валютными махинациями занимались целыми группами. На виду были самые низшие представители - «бегунки» или «рысаки». Они постоянно находились в местах пребывания заграничных туристов, стараясь вступить с ними в обмен. Например, купив у ничего не подозревающего иностранца сотню долларов по установленному курсу (в 1970-80 - это 60 копеек за 1 доллар), они перепродавали их раз в 10 дороже. Чистый доход со сделки составлял в среднем 500 рублей. Такие деньги советский труженик мог заработать минимум за 2-3 месяца.
По официальной статистике правоохранительных органов, крупные валютные группировки имели оборот в сотни тысяч долларов в месяц. Но и наказание в случае разоблачения было весьма суровым. До 60-х годов виновников могли осудить на 8 лет, потом срок был увеличен до 15 лет, а в 1961 году вышел указ, предусматривающий смертную казнь.
Газетная вырезка с официальным курсом валют в СССР
«Короли черного рынка» и «Дело Рокотова»
Правоохранительные органы вели постоянную работу по поимке преступников, занимающихся валютными операциями. Несмотря на множество мелких дел, арестов, административных наказаний, поймать и изобличить главарей группировок длительное время не удавалось.
«Короли черного рынка» успешно маскировались, меняли места явок, придумывали сложные схемы передачи денег и информации. Самыми известными крупными валютчиками советского времени стали Ян Рокотов (он же «Ян Косой»), Владислав Файбишенко по кличке «Владик» и Дмитрий Яковлев, которого в особых кругах знали как «ДимДимыча». Все они начали свой путь с мелкой фарцовки, но вошли во вкус и замахнулись на большее. Жили «короли» с размахом - спали до обеда, ели в самых престижных дорогих ресторанах, одевались с шиком, кутили, часто меняли любовниц.
Рокотов обладал уникальной интуицией и всегда чувствовал за собой слежку. Поймать их было очень сложно, именно поэтому «Дело Рокотова» стало одной из самых известных и громких операций советских спецслужб.
Ян Рокотов
В тот роковой день Рокотов оставил чемодан в камере хранения и сделал вид, что сел в пригородную электричку. Но на самом деле он выпрыгнул из нее в последний момент и, убедившись в отсутствии слежки (которую оперативники сняли, чтобы усыпить бдительность преступника), вернулся за чемоданом с деньгами. В момент выдачи в очереди возник человек с парой лыж, который на деле оказался сотрудником КГБ, и заломил руку Рокотову в момент передачи ему чемодана. Тут же на помощь подоспели другие сотрудники правоохранительных органов. От осознания происходящего и досады от своего прокола «Ян Косой» прокусил себе руку и вопил на весь вокзал.
Короля задержали, следом арестовали и его подельников. «Владик» был пойман с поличным, при нем нашли большую сумму рублей и английские фунты. «ДимДимыч» был задержан при получении контрабандной посылки из Финляндии. На квартире Рокотова нашли валюты на полмиллиона советских рублей. Всем троим грозило лишение свободы сроком 8 лет, после дополнительного рассмотрения срок был увеличен до 15 лет.
Но все пошло не так, как должно было. В судьбу «королей черного рынка» вмешался сам Никита Хрущев. Будучи в деловой поездке в западном Берлине, он упрекнул местные власти в неэффективной борьбе со спекуляциями. На что получил колкое замечание, что такого размаха торговли валютой, как в Москве, нет ни в одной социалистической стране. Генсека сильно оскорбило это.
Вернувшись домой, он потребовал доложить ему все обстоятельства дела Рокотова. Возмущенный размером добычи, которую смогли получить валютчики, он стал требовать для виновников смертной казни. Пытаясь обосновать свои требования, Хрущев ссылался и на огромный урон, который был причинен экономике, и на то, что наказание должно быть строгим, чтобы больше никто не осмелился на подобное. Еще одним козырем в его речи стали письма простых советских работников, которые якобы требовали смертной казни для преступников. Генсек подверг критике работу судей, прокурора, следователей, которые, по его мнению, слишком мягко отнеслись к валютчикам.
Заседание по делу Рокотова
Ослушаться генерального секретаря никто не посмел - дело в третий раз отправили на пересмотр. Теперь Рокотов, Файбишенко и Яковлев были приговорены к расстрелу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии