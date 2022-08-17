Ни в коем случае не сажайте это растение в своём саду

Очиток едкий (седум) — почвопокровник, славящийся своей удивительной способностью выживать практически в любых условиях: каменистой, глинистой, бедной почве, в сильную жару, в мороз.

А ещё он сверхбыстро размножается. В один год посадишь его на пустое место, чтобы добавить зелени участку, а глядишь на следующий год — и очиток уже разросся по всему саду и огороду.







Опасность заключается в том, что, разрастаясь по всему участку, очиток едкий подавляет рост других цветов и огородных культур. Им становится очень тяжело пробиться через его копну мелких, плотных корней.







А размножается очиток удивительно быстро и легко: его семена меньше, чем маковые. Даже если срезать все цветы, даже пара семян, попавшие в почву, принесут больше и больше новых агрессивных растений. Потому следует несколько раз подумать, нужно ли вам решать проблему недостаточного озеленения участка таким почвопокровником.





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