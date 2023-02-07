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Как за месяц восстановить орхидею с увядшими листьями

Каждый цветовод хочет видеть у себя дома здоровые орхидеи с сочными и упругими листочками и большим количеством цветоносов, усыпанных цветами.
Но реальность такова, что орхидеи часто болеют, их листья увядают и желтеют. Используя необычный метод «обратной посадки», восстановить орхидею можно будет буквально за 30 дней.
Удалите старый посадочный материал и обрежьте загнившие и поврежденные корни. Большую часть листьев необходимо оставить. Удалите только полностью увядшие и желтые листья. Аккуратно обрежьте цветоносы.

Как за месяц восстановить орхидею с увядшими листьями

Для более быстрого восстановления орхидеи потребуется алоэ вера, который содержит большое количество питательных веществ и витаминов. Кроме того алоэ отлично защитит растение от бактерий и грибка. Для приготовления один лист алоэ измельчите в блендере с 0,5 литрами воды.

Как за месяц восстановить орхидею с увядшими листьями

Полученный раствор процедите через мелкое сито. Протрите средством с алоэ листья орхидеи с двух сторон.

Как за месяц восстановить орхидею с увядшими листьями

Для лучшего эффекта замочите корни в воде с алоэ на один час.

Как за месяц восстановить орхидею с увядшими листьями

Чтобы сделать удобную конструкцию разрежьте пластиковый стакан вдоль и сделайте отверстие в его дне.
Поместите орхидею в пластиковый стакан таким образом, чтобы корни оказались в самом стакане, а листочки находились сверху. Закрепите по бокам стакана две деревянные палочки, которые выступят в качестве фиксаторов для конструкции.

Как за месяц восстановить орхидею с увядшими листьями

Накройте корни мхом и обильно смочите его водой. Закройте стакан крышкой с отверстиями для поступления кислорода.

Как за месяц восстановить орхидею с увядшими листьями

Конструкцию с орхидеей поместите в обрезанную пятилитровую бутылку с небольшим количеством воды таким образом, чтобы листья слегка касались воды.

Как за месяц восстановить орхидею с увядшими листьями

Следите за уровнем воды в пятилитровой бутылке. На восстановление орхидеи таким необычным образом потребуется около 30 дней. За это время листья станут упругими и сочными, вырастит много молодых и здоровых корней.

Как за месяц восстановить орхидею с увядшими листьями

Цветок, который находился на грани гибели, будет готов к пересадке и в скором времени порадует своим красивым и обильным цветением.

Как за месяц восстановить орхидею с увядшими листьями

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Орхидеяуход

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