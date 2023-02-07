Как за месяц восстановить орхидею с увядшими листьями

Каждый цветовод хочет видеть у себя дома здоровые орхидеи с сочными и упругими листочками и большим количеством цветоносов, усыпанных цветами.

Но реальность такова, что орхидеи часто болеют, их листья увядают и желтеют. Используя необычный метод «обратной посадки», восстановить орхидею можно будет буквально за 30 дней.

Удалите старый посадочный материал и обрежьте загнившие и поврежденные корни. Большую часть листьев необходимо оставить. Удалите только полностью увядшие и желтые листья. Аккуратно обрежьте цветоносы.







Для более быстрого восстановления орхидеи потребуется алоэ вера, который содержит большое количество питательных веществ и витаминов. Кроме того алоэ отлично защитит растение от бактерий и грибка. Для приготовления один лист алоэ измельчите в блендере с 0,5 литрами воды.







Полученный раствор процедите через мелкое сито. Протрите средством с алоэ листья орхидеи с двух сторон.







Для лучшего эффекта замочите корни в воде с алоэ на один час.







Чтобы сделать удобную конструкцию разрежьте пластиковый стакан вдоль и сделайте отверстие в его дне.

Поместите орхидею в пластиковый стакан таким образом, чтобы корни оказались в самом стакане, а листочки находились сверху. Закрепите по бокам стакана две деревянные палочки, которые выступят в качестве фиксаторов для конструкции.







Накройте корни мхом и обильно смочите его водой. Закройте стакан крышкой с отверстиями для поступления кислорода.







Конструкцию с орхидеей поместите в обрезанную пятилитровую бутылку с небольшим количеством воды таким образом, чтобы листья слегка касались воды.







Следите за уровнем воды в пятилитровой бутылке. На восстановление орхидеи таким необычным образом потребуется около 30 дней. За это время листья станут упругими и сочными, вырастит много молодых и здоровых корней.







Цветок, который находился на грани гибели, будет готов к пересадке и в скором времени порадует своим красивым и обильным цветением.



