Для чего в СССР выпускали УАЗ-469 с двумя рулями

В мире существует очень много странных модификаций вполне обычных автомобилей. Одним из ярчайших примеров такой машины можно считать УАЗ-469, который в Советском Союзе выпускался в том числе с двумя рулями. Сразу же встает вопрос: для чего вообще был нужен такой необычный автомобиль.
Миноискатель на колесах. /Фото: perevozki-stolitsa.ru.
Наверняка большинству сограждан даже не приходилось слышать про УАЗ-469 с двумя рулями. Все потому, что выпускался данный автомобиль ограниченным тиражом специально для советской армии. Первое, что может прийти в голову обывателю, так это то, что два руля в загадочной машине нужны для того, чтобы кого-то чему-то учить. На самом деле все совсем не так. Военный вариант УАЗ-469 предназначен для выполнения очень опасной работы. Дело в том, что такие авто создавались специально под установку индукционного миноискателя (ДИМ).
В походном состоянии. /Фото: vazweb.ru.
Навесной ДИМ используется для поиска противопехотных и противотанковых мин на открытой местности, а также на дороге. Представляет собой миноискатель достаточно громоздкую конструкцию, которая крепится специальным образом в передней части автомобиля. Состоит миноискатель из выносной рамы, подвесного поискового элемента, трассировщика и электросистемы. Первые подобные машины были созданы в СССР на базе ГАЗ-69, однако потом их заменили на более совершенные УАЗ.
Опасная работа. /Фото: twitter.com.
От оригинала автомобиль-миноискатель отличается не только установленным ДИМ. Так, к приводам тормозов и сцепления были прикреплены дополнительные пневмокамеры. Система трансмиссии была пополнена компрессором. Все это было сделано для того, чтобы водитель имел возможность остановить автомобиль максимально быстро.
Второй руль для оператора. /Фото: hyser.com.ua.
Рабочая скорость с опущенным ДИМ не может превышать 10 км/ч. Экипаж миноискателя состоит из водителя и оператора. Собственно, второе рулевое колесо как раз и нужно для того, чтобы управлять индукционным миноискателем, который имеет свое шасси. Также на машину крепилось две специальные канистры с цветной жидкостью, которая вытекала на дорогу во время движения, отмечая тем самым безопасную полосу.
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