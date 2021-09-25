11 бытовых предметов, которые вам нужно перестать использовать прямо сейчас

Каждый день мы используем одноразовые влажные салфетки, пьем кофе из капсульных кофемашин и сталкиваемся с множеством совершенно обычных предметов бытового пользования. При этом вряд ли кому-то из нас приходят мысли о вреде этих вещей для здоровья или экологии. Давайте посмотрим, какие бытовые предметы лучше перестать использовать уже сегодня.











Кофейные капсулы

Косметика с пластиковыми микрогранулами

Одноразовые палочки для еды

Одноразовые влажные салфетки

Пластиковые пакеты

Одноразовые батарейки

Чайные пакетики

Мыло с триклозаном

Остатки гормональных контрацептивов

Упаковочные материалы из полистирена

Одноразовые бритвенные станки