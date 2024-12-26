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13 основных видов офисных работников

Чтобы определить к какому типу личности относится человек, ему нужно пройти определённые психологические тесты. Всё обстоит куда проще, когда дело касается работы в коллективе, где не обязательно прибегать к помощи тестов чтобы определить что представляет из себя человек. Перед вами 13 наиболее часто встречаемых типов офисных работников, среди которых наверняка есть и ваши коллеги, а может и вы сами.



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