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Жизненные цитаты от выдуманных персонажей

Конечно, эти высказывания принадлежат не реальным людям, а выдуманным персонажам. Но это совсем не значит, что их не стоит воспринимать всерьёз. Многие из них уже стали крылатыми или вполне достойны ими стать:

«Если ты ищешь света, то в конце концов можешь его найти. Но если ты ищешь тьмы, ты всегда и везде будешь видеть только тьму».

— Дядя Айро, Аватар

Жизненные цитаты от выдуманных персонажей

«С бесчестным человеком можно быть уверенным, что он поступит бесчестно, а вот за честным нужно всё время приглядывать, как бы он чего не вытворил». – Джек Воробей, Пираты Карибского моря

Жизненные цитаты от выдуманных персонажей

«Люди не должны бояться своих правительств. А вот правительствам стоит бояться своих людей», — V, V — значит Вендетта

Жизненные цитаты от выдуманных персонажей

«Ты представления не имеешь, что такое настоящая потеря. Такое можно понять, только потеряв нечто, что ты любишь больше самого себя». – Шон Мэгуайр, Умница Уилл Хантинг

Жизненные цитаты от выдуманных персонажей

«Если хочешь понять, что человек в действительности из себя представляет, внимательно последи, как он обращается с теми, кто ниже его по положению, а не с равными себе». — Сириус Блэк, Гарри Поттер

Жизненные цитаты от выдуманных персонажей

«Человек, который постоянно живёт прошлым, ворует у настоящего, но человек, игнорирующий прошлое, ворует у будущего. Семена нашей судьбы питаются корнями нашего прошлого». — Мастер По, Кунг Фу

Жизненные цитаты от выдуманных персонажей

«Можно не совершить ни одной ошибки и проиграть. Это не поражение, это жизнь», — Капитан Жан-Люк Пикар, Звёздный путь

Жизненные цитаты от выдуманных персонажей

«Хорошо бы, если бы был способ узнать, что ты живёшь в старые добрые времена прежде, чем они закончатся». – Энди Бернард, Офис

Жизненные цитаты от выдуманных персонажей

«Людям нравится, когда их обманывают. Им не нравится узнавать о том, что их обманули», — Доктор Грегори Хаус, Доктор Хаус

Жизненные цитаты от выдуманных персонажей

«Все умирают. Но не каждый в самом деле живёт». — Уильям Уоллес, Храброе сердце

Жизненные цитаты от выдуманных персонажей

«Чего хотят люди, облечённые властью? Ещё больше власти». — Пифия, Матрица

Жизненные цитаты от выдуманных персонажей

«Если ты что-то умеешь делать хорошо, никогда не делай этого бесплатно». — Джокер

Жизненные цитаты от выдуманных персонажей

«Как бы хорошо ты не умел что-нибудь делать, всегда найдётся миллион людей, которые делают это лучше тебя». — Гомер Симпсон, Симпсоны

Жизненные цитаты от выдуманных персонажей

«Старение – это обязательный процесс, взросление – нет». — Доктор Кто

Жизненные цитаты от выдуманных персонажей

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