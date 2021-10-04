Кто носит солнцезащитные очки, когда нет солнца: 6 пунктов «психоанализа» (не)летнего аксессуара

Солнцезащитные очки нужны не только отдыхающим на пляже.

1. Быть похожим на…

Франсис Пикабиа был уверен: большинство людей склонно «обезьянничать».

«Мам, я ведь теперь точь-в-точь как Джон Леннон?»

Жан Рено VS Григорий Лепс: интересно, кто кому подражает?..

Том Круз в роли «лучшего стрелка» нечаянно сделал очки-«авиаторы» самой продаваемой моделью.

2. Скрыть эмоции от преступника

Солнцезащитные очки помогают сотрудникам полиции в случае экстренной ситуации не выдать эмоции.

Достаточно закрыть нижнюю часть лица, чтобы по глазам понять, кто улыбается по-настоящему…

3. Быть «альфа-самцом». Или казаться…

Надел солнцезащитные очки – и сразу «альфа».

Благодаря кино солнечные очки стали перманентным атрибутом «суперменов».

Стать супергероем без особых усилий: просто добавь очки...

«Пусть мне плохо видно, но я такой ЗАГАДОЧНЫЙ…»

Не все кинорежиссёры создают образы «бруталов» всерьёз...

4. Чувствовать себя защищённым

Даже публичные персоны не готовы жертвовать личным пространством 24/7.

Причины спрятать глаза за тёмными очками могут быть разные...

5. Побыть «другим человеком»

Тёмные стёкла, подобно маске, помогают избавиться от комплексов и даже стать другим человеком...

6. Продемонстрировать состоятельность

Очки зимой = богатая женщина?..