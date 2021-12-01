5 секретов, как приготовить овощное рагу так, что захочется вылизать тарелку

Зимой так хочется чего-то вкусного и необычного, но при этом лёгкого и ненавязчивого, совсем как весной или же летом. Благо, в современном мире изобилие овощей и фруктов доступно практически круглый год, поэтому не стоит ждать тёплый сезон для того, чтобы приготовить вкуснейшее овощное рагу, секрет которого очень прост. Стоит включить фантазию, воспользоваться подсказками и вооружившись всем необходимым приготовить такие блюда, аромат которых с первых же секунд сразит наповал, а родня тут же потребует добавку.
1. Овощное рагу с брюссельской капустой, кукурузой и тыквой
Лёгкое овощное рагу. \ Фото: google.ru.
Такое овощное рагу с тыквой, брюссельской капустой, зелёным горошком и кукурузой – не только способно поднять настроение сочными овощами и яркими красками, а и зарядить жизненной энергией, питая организм полезными веществами, содержащимися в перечисленных овощах.
Ингредиенты:
• Брюссельская капуста - 300 г;
• Тыква - 150 г;
• Морковь - 1 шт;
• Лук-порей - 1 шт;
• Оливковое масло - 3 ст.л;
• Консервированная кукуруза - 250 г;
• Замороженный, свежий или консервированный зелёный горошек - 100 г;
• ½ красного болгарского перца;
• Приправы «Итальянские травы» - 1 ч.л;
• Несколько веточек укропа;
• Несколько веточек петрушки;
• Соль по вкусу.
Рагу с брюссельской капустой. \ Фото: sotki.ru.
Способ приготовления:
• Брюссельскую капусту разрезать пополам или оставить целой, если она мелкая;
• После отварить капусту в кипящей подсоленной воде в течение 5–7 минут;
• Откинуть на дуршлаг;
• Очищенную тыкву и морковь нарезать крупными кубиками, а лук — кольцами;
• Разогреть на сковороде масло и обжарить лук;
• Добавить тыкву и морковь;
• Влить немного жидкости из-под кукурузы и тушить под крышкой на умеренном огне около 10 минут;
• К овощам добавить горошек и нарезанный кубиками перец;
• Готовить ещё 7 минут;
• Выложить в сковороду капусту и кукурузу;
• Добавить соль, «Итальянские травы» и рубленую зелень;
• Перемешать и тушить ещё 5 минут.
2. Ароматное овощное рагу с цветной капустой, картошкой, нутом и шпинатом
Пряное овощное рагу с нутом. \ Фото: patee.ru.
Согласитесь, что вам и в голову не приходило сочетать нут с овощами, да ещё и в такой форме, как рагу? Тогда пришло время попробовать что-то новенькое. Столь пикантная и оригинальная композиция однозначно придётся по вкусу тем, кто следит за своим здоровьем или же попросту не ест мясо, а отдаёт своё предпочтение вегетарианству.
Ингредиенты:
• Кочан цветной капусты - 1 шт;
• Картофель - 800 г;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Зелёный перец чили - 1 шт;
• Лук - 1 шт;
• Оливковое масло - 2 ст.л;
• Сливочное масло - 2 ст.л;
• Куркума - 1 ч.л;
• Молотый кориандр - 1 ч.л;
• Семена горчицы - 1 ч.л;
• Молотой имбирь - 1 ч.л;
• Приправа карри - 1 ч.л;
• Отваренный или консервированный нут - 350 г;
• Шпинат - 250 г;
• Соль по вкусу.
Овощное рагу с нутом, цветной капустой, шпинатом и картофелем. \ Фото: povar.ru.
Способ приготовления:
• Капусту разобрать на соцветия и опустить в кипящую подсоленную воду на 5 минут;
• Затем откинуть на дуршлаг;
• Оставить 150 мл жидкости, в которой варилась капуста;
• Картошку очистить и нарезать крупными кусочками;
• Отварить в кипящей подсоленной воде в течение 10 минут и откинуть на дуршлаг;
• Нарезать чеснок и чили тонкими кружочками, а лук — полукольцами;
• В сковороде разогреть два вида масла на слабом огне;
• Обжарить чеснок, чили и лук до мягкости;
• Добавить куркуму, кориандр, горчицу, имбирь, карри и соль;
• Перемешать и готовить ещё пару минут;
• Выложить в сковороду капусту и картошку;
• Влить оставшуюся от капусты воду и тушить около 10 минут;
• Добавить нут и шпинат;
• Готовить пока зелень не размягчится.
3. Овощное рагу с кабачками, баклажанами, помидорами и перцем
Всё гениальное - просто. \ Фото: 1000.menu.
Кабачки, баклажаны, помидоры – овощи, богатые витаминами, а это то, что необходимо зимой. Поэтому смело можете брать на вооружение данный рецепт. Рагу, приготовленное на пару, или в же в духовке, а может быть и вовсе обжаренное на сковороде в любом случает порадует вас насыщенным вкусом и ароматом, устоять перед которым просто невозможно.
Ингредиенты:
• Баклажаны - 2 шт;
• Кабачки - 3 шт;
• Красный или жёлтый перец - 3 шт;
• Оливковое масло - 3 ст.л;
• Красный лук - 2 шт;
• Чеснок - 4 зубчика;
• ½ пучка базилика;
• Несколько веточек тимьяна;
• Помидоры - 6 шт;
• 400 г томатов в собственном соку;
• Бальзамический уксус - 1 ст.л;
• Соль по вкусу;
• Молотый чёрный перец по вкусу;
• ½ лимона.
Восхитительное овощное рагу. \ Фото: yandex.kz.
Способ приготовления:
• Баклажаны, кабачки и перцы нарезать крупными кусочками;
• Разогреть в сковороде 2 ложки масла на среднем огне;
• Обжарить овощи, помешивая, около 5 минут, пока они не станут румяными и мягкими;
• Обжаренные овощи переложить в миску;
• Нарезать лук четвертинками, а чеснок — пластинками;
• В сковороду влить оставшееся масло и выложить туда лук, чеснок, измельчённые стебли базилика, а также листья тимьяна;
• Обжаривать, помешивая, 10–15 минут;
• К зажарке выложить баклажаны, кабачки и перцы;
• Добавить крупно нарезанные свежие помидоры, консервированные томаты, соль и перец;
• Хорошо перемешать и готовить под крышкой на слабом огне 30–35 минут;
• Добавить целые листья базилика, мелко натёртую лимонную цедру и, при необходимости, соль;
• Перемешать и готовить ещё минуту.
4. Овощное рагу c сельдереем, помидорами и стручковой фасолью
Восхитительное рагу с помидорами и спаржей. \ Фото: vkusnodoma.net.
Рагу со спаржевой фасолью и помидорами в сочетании с сельдереем приобретает богатый вкус и непревзойдённый аромат. Поэтому такое блюдо однозначно понравится всей семье.
Ингредиенты:
• Лук - 1 шт;
• Красный болгарский перец - 1 шт;
• 2 черешка сельдерея;
• 2 зубчика чеснока;
• Помидоры - 600 г;
• Оливковое масло - 4 ст.л;
• Стручковая фасоль - 300 г;
• Несколько веточек петрушки;
• Несколько веточек укропа;
• ½ чайной ложки сушёного тимьяна;
• Соль по вкусу;
• Молотый чёрный перец по вкусу.
Жареное овощное рагу. \ Фото: yandex.by.
Способ приготовления:
• Лук нарезать тонкими полукольцами, очищенный от семян перец — тонкими полосками, а сельдерей — крупными дольками;
• Чеснок измельчить;
• Помидоры опустить ненадолго в кипяток, переложить в ледяную воду и очистить от шкурки;
• Затем разрезать их на четвертинки;
• Удалить семена и нарезать тонкими полосками;
• В сковороде разогреть масло на умеренном огне;
• Обжарить лук и чеснок;
• Добавить перец, сельдерей и стручковую фасоль;
• Обжарить 2–3 минуты;
• Влить немного воды, накрыть крышкой и тушить около 10 минут;
• Добавить помидоры, измельчённую зелень, тимьян, соль и чёрный перец;
• Перемешать и тушить овощи под крышкой ещё примерно 15 минут, периодически помешивая.
5. Овощное рагу с горошком, артишоками и белым вином
Рагу с зелёным горошком. \ Фото: russianfood.com.
И как говорится, на десерт всё самое вкусное! Овощное рагу с горошком, артишоками и белым вином – очень неожиданный способ удивить и порадовать не только себя, а и близких, которым тоже хочется хоть какого-то разнообразия.
Ингредиенты:
• Помидоры - 10 шт;
• 8 столовых ложек оливкового масла;
• 4 зубчика чеснока;
• Морковь - 4 шт;
• Тимьян - 6 веточек;
• 4 сушёных лавровых листа;
• Белое вино - 300 мл;
• Замороженный зелёный горошек - 1 кг;
• Зелёный лук - 3 пучка;
• Консервированный артишок - 400 г;
• Соль по вкусу.
Артишоки. \ Фото: liveInternet.com.
Способ приготовления:
• Помидоры залить кипящей водой на пару минут, затем слить жидкость и очистить овощи от шкурки;
• Разрезать их на четвертинки, удалить семена и нарезать небольшими кубиками;
• Разогреть масло на сковороде;
• Выложить измельчённый чеснок и нарезанную кубиками морковь;
• Обжаривать около пяти минут;
• Добавить помидоры, тимьян, лавровый лист и вино;
• Готовить ещё 5 минут;
• К овощам выложить горошек, нарезанный лук и артишоки;
• Накрыть крышкой и тушить 8–10 минут;
• Достать лавровые листья;
• Рагу приправить солью и перцем солью, и хорошо перемешать.
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