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«Размер имеет значение»: 7 огромных внедорожников, которые производят неизгладимое впечатление


Самые большие внедорожники.

Самые большие внедорожники.

Совершенное очевидно, что многие представители сильной половины человечества, выбирая для себя внедорожник, обращают внимание не только на его технические, ходовые и ценовые параметры, но и на размер. Как относиться к огромным внедорожникам – личное дело каждого, а сейчас речь пойдет о самых больших из них за последнее время.

1. «Тигр»


Выбирай отечественный Тигр.

Выбирай отечественный Тигр.

 

Начать стоит с этого брутального отечественного SUV. На сегодняшний день это самый большой внедорожник российского производства. Изначально автомобиль разрабатывался для нужд военных. Гражданская версия машины появилась значительно позже. Комплектуется она двигателем с объемом 3.2 литра и мощностью 215 лошадиных сил. Этого с лихвой хватает для преодоления даже самых трудных участков пути.

2. Hummer H1 Alpha


Старый, большой и всеми любимый Hummer H1 Alpha.

Старый, большой и всеми любимый Hummer H1 Alpha.

 

Легенда рынка внедорожников, возвращения которой хотели бы многие автомобилисты. Трудно найти автомобиль более желанный и узнаваемый, нежели этот. И хотя «потомки» H1 мягко говоря «подкачали», данная модель пользуется спросом даже сегодня. При желании можно найти такой автомобиль на вторичном рынке.

3. Nissan Patrol


Отличный выбор в лице Nissan Patrol.

Отличный выбор в лице Nissan Patrol.

 

Автомобиль, который намного больше, чем кажется на первый взгляд. Его длина превышает показатель в 5 метров! Машина сменила несколько поколений, однако сущность этого «не убиваемого» SUV не меняется. Если хочется найти что-то с действительно жесткими мостами, вовсе необязательно брать к себе в гараж Nissan Patrol.

4. Mercedes-Benz GL


Действительно огромный Mercedes-Benz GL.

Действительно огромный Mercedes-Benz GL.

 

Со стороны эта машина куда больше походит на какой-то лимузин-вездеход. Когда говорят о Mercedes-Benz GL, в первую очередь вспоминают отличную динамическую подвеску этой машины. Упоминания достоин и двигатель, мощность которого составляет нешуточные 388 «лошадей». Отличный «табун» для штурма самых непроходимых участков пути.

5. Infiniti QX56


Отличный вариант Infiniti QX56.

Отличный вариант Infiniti QX56.

 

Хочется чего-то повыше? Тогда следует обратить внимание на такой автомобиль, как Infiniti QX56. Чтобы ощутить всю мощь и размер авто, достаточно поставить рядом с ним любую, даже не самую маленькую легковую модель. Что же касается двигателя Infiniti QX56, то здесь у нас 5.6-литровый зверь мощностью 325 лошадиных сил.

6. Cadillac Escalade


Стиль, мощь и размер в Cadillac Escalade.

Стиль, мощь и размер в Cadillac Escalade.

 

Не только размером может похвастаться Cadillac Escalade, но и непревзойденным стилем. Действительно роскошный и невероятно красивый автомобиль - мечта многих водителей. У машины отличный двигатель объемом 6.2-литра, способный продемонстрировать рык на 403 лошадиные силы. Достоинств у Cadillac Escalade, впрочем, предостаточно. Их так много, что можно писать целую книгу.

7. Chevrolet Tahoe


Можно взять и Chevrolet Tahoe.

Можно взять и Chevrolet Tahoe.

 

Кое-что на более демократичной цене. Несмотря на то, что Chevrolet Tahoe дешевле многих перечисленных здесь представителей, машина полностью соответствует им по уровню качества, мощности и по оснащению.

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«Размер имеет значение»: 7 огромных внедорожников, которые производят неизгладимое впечатление

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«Размер имеет значение»: 7 огромных внедорожников, которые производят неизгладимое впечатлениеПодписаться на мой Instagram
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