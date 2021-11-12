«Размер имеет значение»: 7 огромных внедорожников, которые производят неизгладимое впечатление

Самые большие внедорожники.
Совершенное очевидно, что многие представители сильной половины человечества, выбирая для себя внедорожник, обращают внимание не только на его технические, ходовые и ценовые параметры, но и на размер. Как относиться к огромным внедорожникам – личное дело каждого, а сейчас речь пойдет о самых больших из них за последнее время.
1. «Тигр»
Выбирай отечественный Тигр.
Начать стоит с этого брутального отечественного SUV. На сегодняшний день это самый большой внедорожник российского производства. Изначально автомобиль разрабатывался для нужд военных. Гражданская версия машины появилась значительно позже. Комплектуется она двигателем с объемом 3.2 литра и мощностью 215 лошадиных сил. Этого с лихвой хватает для преодоления даже самых трудных участков пути.
2. Hummer H1 Alpha
Старый, большой и всеми любимый Hummer H1 Alpha.
Легенда рынка внедорожников, возвращения которой хотели бы многие автомобилисты. Трудно найти автомобиль более желанный и узнаваемый, нежели этот. И хотя «потомки» H1 мягко говоря «подкачали», данная модель пользуется спросом даже сегодня. При желании можно найти такой автомобиль на вторичном рынке.
3. Nissan Patrol
Отличный выбор в лице Nissan Patrol.
Автомобиль, который намного больше, чем кажется на первый взгляд. Его длина превышает показатель в 5 метров! Машина сменила несколько поколений, однако сущность этого «не убиваемого» SUV не меняется. Если хочется найти что-то с действительно жесткими мостами, вовсе необязательно брать к себе в гараж Nissan Patrol.
4. Mercedes-Benz GL
Действительно огромный Mercedes-Benz GL.
Со стороны эта машина куда больше походит на какой-то лимузин-вездеход. Когда говорят о Mercedes-Benz GL, в первую очередь вспоминают отличную динамическую подвеску этой машины. Упоминания достоин и двигатель, мощность которого составляет нешуточные 388 «лошадей». Отличный «табун» для штурма самых непроходимых участков пути.
5. Infiniti QX56
Отличный вариант Infiniti QX56.
Хочется чего-то повыше? Тогда следует обратить внимание на такой автомобиль, как Infiniti QX56. Чтобы ощутить всю мощь и размер авто, достаточно поставить рядом с ним любую, даже не самую маленькую легковую модель. Что же касается двигателя Infiniti QX56, то здесь у нас 5.6-литровый зверь мощностью 325 лошадиных сил.
6. Cadillac Escalade
Стиль, мощь и размер в Cadillac Escalade.
Не только размером может похвастаться Cadillac Escalade, но и непревзойденным стилем. Действительно роскошный и невероятно красивый автомобиль - мечта многих водителей. У машины отличный двигатель объемом 6.2-литра, способный продемонстрировать рык на 403 лошадиные силы. Достоинств у Cadillac Escalade, впрочем, предостаточно. Их так много, что можно писать целую книгу.
7. Chevrolet Tahoe
Можно взять и Chevrolet Tahoe.
Кое-что на более демократичной цене. Несмотря на то, что Chevrolet Tahoe дешевле многих перечисленных здесь представителей, машина полностью соответствует им по уровню качества, мощности и по оснащению.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии