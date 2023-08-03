3 причины, чтобы целоваться чаще

Вы даже не представляете, какую огромную роль играют поцелуи в нашей жизни. Какой самый лучший способ улучшить взаимоотношения со своим спутником жизни или стать немного счастливее? Как насчет поцелуев? Ежедневных поцелуев — не простых коротких чмоков, а продолжительной нежности?
Мы расскажем о трех самых основных причинах, чтобы вы целовались как можно чаще.
Поцелуй укрепляет семейный союз
Во время поцелуя время останавливается или становится неактуальным. Вы улыбаетесь. Вы замираете. Проблемы, работа, дети исчезают на мгновение, и остаетесь только вы вдвоем, без слов разговаривая о любви. В этот сладкий момент вы пропускаете мимо все однообразные моменты вашей жизни и считываете самые незаметные нюансы с губ вашего избранника.
От поцелуя не спрячешься, поэтому поймайте вашего любимого человека в свои крепкие объятия и поцелуйте. Поцелуйте с чувством, с толком, с расстановкой — и увидите, каким замечательным будет эффект для обоих. К такому выводу пришли ученые со всего мира. К тому же поцелуй не требует денежных затрат, не отнимет много времени, и за ним не нужно ухаживать — просто идеальная вещь в браке!
Это полезно
Если вас не убедил первый довод, есть и второй — это очень полезно. Согласно исследованиям, поцелуй снижает кровяное давление, повышает уровень эндорфинов и дофаминов (гормонов счастья и радости) и сжигает калории. Также он помогает бороться с проблемами полости рта (вы производите больше слюны при поцелуе, а это естественная чистка). Так что целуйтесь каждый раз после еды, снижая риск возникновения кариеса. Ну и наконец, нам просто хорошо на душе, когда мы целуемся.
Это важно для детей
Многие родители стараются не проявлять нежность друг к другу на глазах у детей, чтобы те не чувствовали себя неловко. И это логично, до определенного момента. Но факт в том, что детям важно видеть, что проявления любви родителей — это естественно и замечательно. Так что поцелуи дают возможность не только стать ближе друг к другу, но и укрепить семейные ценности в долгосрочной перспективе. Своим примером вы учите ребенка проявлять любовь, даете ему ощущение того, что он является частью крепкой и любящей семьи. Ведь дети в дальнейшем строят свои собственные семьи, основываясь именно на принципах родителей.
Не забывайте почаще целоваться. И обниматься. И говорить о любви. Эти методы доступны каждому и помогут быть чуточку счастливее каждый день!
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