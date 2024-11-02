8 причин есть ананасы

Откуда же появился у нас этот небольшой волосатый чудик с зелеными хвостиками? Говорят, что Колумб, причалив в 1493 году к берегам Центральной Америки, увидел этот фрукт и назвал его «лесная шишка». Возможно именно поэтому на английском эта вкуснятина, которая щиплет губы и стекает соком по подбородку, называется pineapple где pine – сосна, а apple – яблоко.

Высокопитательный

Диетический

Укрепляет иммунитет

Укрепляет кости

Сохраняет зрение

Улучшает пищеварение

Уменьшает воспаление

Снижает риск возникновения тромбов