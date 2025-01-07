Чего мы не знали о витаминах и минералах

Правильно употребляя витамины, вы можете добавить себе десять лет жизни! Даже самые экзотические пищевые сочетания не могут содержать все необходимые человеку витамины и минералы, но в некоторых продуктах концентрация полезных веществ намного выше.



В ходе недавних исследований выяснилось, что хотя кальций и полезен для костей, но витамин К ещё полезнее.

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