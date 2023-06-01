Эффективный способ увеличить урожай

Все растения на огороде нуждаются в подкормках, которые дадут им питательные вещества для активного роста и развития, а также сделают культуры более устойчивыми к воздействию болезней и вредителей.

Конечно, можно использовать довольно дорогие покупные препараты и готовить из них многокомпонентные удобрения, а можно значительно упростить себе задачу и сэкономить деньги. Все, что нужно для обработки огорода — 1 литр кисломолочных продуктов. Этот очень дешевый и эффективный способ поможет увеличить урожай помидоров, перца, огурцов, стручковой фасоли и других овощей.







Простоквашу, молоко и другие кисломолочные продукты можно использовать в качестве органической подкормки, которая положительно повлияет как на количество, так и на качество урожая, а также защитит посадки от грибковых и вирусных заболеваний и насекомых. Для приготовления разведите 1 л кисломолочных продуктов без добавок и сахара в 10 л воды.







Используйте это бюджетное средство для полива растений под корень 2 раза в месяц.







Подкормку можно использовать и для обрызгивания листьев, что поможет предотвратить развитие таких болезней как фитофтороз и пятнистость листьев.

Эффект от использования такого средства будет заметен уже после первого использования, а регулярное применения поможет получить урожай, который превзойдет все ваши ожидания.

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