Ошибки хранения обуви, из-за которых в следующем сезоне с ней можно будет попрощаться

Обувь требует бережного хранения. Недостаточно поставить ее на полку и изредка протирать влажной тряпкой, чтобы она не собирала пыль. По крайней мере, если вы хотите, чтобы она прослужила вам не один сезон.







Рассказываем о частых ошибках, которые хозяйки допускают в процессе хранения и ухода за обувью, чтобы вы могли их избежать.



Ошибка 1: Забыть про ревизию

Ошибка 2: Не пользоваться чистящими средствами

Ошибка 3: Оставлять обувь грязной на сезонное хранение

Вот еще несколько советов:

Ошибка 4: Не разделять обувь по сезонам и материалу

Ошибка 5: Складывать сапоги пополам

Ошибка 6: Использовать пластик или полиэтилен для хранения

Выставите всю обувь и внимательно осмотрите ее.Перед тем, как складывать обувь в коробки, нужно провести ревизию, чтобы понять, какие модели уже отжили свое. Тщательно осматривайте каждую мелочь: стертый каблук, отклеившаяся подошва, складки, трещины, проплешины в меховой подкладке, «уставший» внешний вид, сломанный замок – любой из этих нюансов является поводом для того, чтобы расстаться с какой-нибудь парой, пусть даже она была любимой. В крайнем случае, можно отнести обувь в ремонт для устранения дефектов, но будьте честны сами с собой – вы будете этим заниматься или все же лучше к следующему сезону купить новую пару?Помните, что от качества и состояния обуви зависит не только впечатление от вашего образа, но и ваше здоровье. Элементарная трещина на подошве приведет к тому, что при первом же дожде у вас промокнут ноги, и вы заболеете. Поэтому отнеситесь к ревизии как можно серьезнее.Одно из популярных средств – очиститель в виде пены.Обувь нуждается в тщательном уходе, и желательно использовать для этой процедуры профессиональные средства, чтобы не повредить ее. В вашем арсенале должны присутствовать следующие «инструменты»: чистящая пена, салфетки, крем, паста или аэрозоль для полировки (обычно выбирают в зависимости от материала).Также отличными помощниками станут формодержатели, которые помогут сохранить обувь в первозданном виде, и сушилка. Последняя не только избавляет промокшие ботинки или кроссовки от влаги, но также устраняет вредные бактерии и неприятные запахи. Советуем запастись сушилкой заранее, так как на пороге сезон слякоти, дождей и снегопадов (а в некоторых городах он уже наступил).Отправлять на хранение грязные кроссовки – плохая идея.Наверняка вы уже убрали всю летнюю обувь на хранение, и сейчас на очереди осенняя. А теперь, товарищи знатоки, главный вопрос: как вы ее подготавливали к длительному пребыванию в шкафу? Наверняка, многие ответят, что никак – просто сложили скопом в пакет, и все.Согласны, с учетом большого количества работы и дел по дому заставить себя возиться еще и с обувью сложно, но это обязательно нужно сделать. Только представьте, как в апреле или в мае вы достаете свои любимые кеды в надежде надеть их на прогулку, а они не только ужасно выглядят из-за пятен и засохшей грязи, но также неприятно пахнут (кстати, вывести «застоявшийся» запах невероятно сложно).Советуем не доводить до такого, и выделить несколько часов своего времени, чтобы почистить, вымыть, высушить обувь, вложить в каждую пару формодержатели, расфасовать по коробкам и убрать в кладовку до следующего сезона. Обратите внимание, что некоторые пары допустимо стирать в стиральной машине, а некоторые нуждаются исключительно в сухой ручной чистке.Большинство тканевых кроссовок можно стирать в стиральной машине.• Если на обуви обнаружились черные полосы, не пытайтесь убирать их силой, так вы лишь испортите материал. Возьмите мягкую тряпочку, смочите в воде и в соде, а затем аккуратно протрите царапины. В случае с резиновыми сапогами лучше использовать не воду, а чистящее средство для кухни. Как только полосы исчезнут, протрите обувь сухой салфеткой и отправьте сушиться.• Для чистки замши нельзя использовать средства, предназначенные, например, для кожаной обуви, так как материал должен оставаться сухим. По этой причине следует вооружиться специальной резиновой щеткой или обычным ластиком, протереть поверхность и в конце смахнуть остатки. С засохшей грязью отлично борется наждачная шкурка, а залоснившуюся замшу можно почистить старой зубной щеткой. Если не помогло, подержите ботинки над горячим паром, а уже потом пройдитесь щеткой.• Мокрую обувь нужно приводить в порядок сразу по возвращению домой, не дожидаясь, пока она высохнет самостоятельно. Протрите поверхность влажной губкой, чтобы убрать загрязнения, положите внутрь газеты для сохранения первоначальной формы ботинок, а также, чтобы влага быстрее ушла. Перед тем, как убрать обувь на хранение, достаньте газеты и замените их формодержателями.• Если у вас есть кожаная обувь, смажьте ее поверхность обыкновенный детским кремом или кремом для рук с силиконом в составе, а уже потом отправляйте в шкаф. Благодаря этому она будет блестящей, красивой и ухоженной.Обувь из разных материалов не должна храниться вместеВ продолжение темы хранения нельзя не упомянуть о том, что держать вместе обувь для всех сезонов нежелательно. Например, если расположить по соседству замшевые балетки и грубые ботинки из кожзама, неизвестно, как поведут себя последние. Они могут поцарапать замшу, оставить на ней некрасивые полосы и пр. Поэтому старайтесь держать подальше друг от друга обувь из кардинально разных материалов.Идеальный вариант – приобрести специальные прозрачные коробки для хранения и упаковать каждую пару отдельно. Так обувь на протяжении «отдыха» не будет соприкасаться друг с другом, а значит, вероятность повреждений сведется к нулю.Сапоги должны храниться «в полный рост»Прежде всего, речь идет о высоких сапогах, например, «трубах» или ботфортах. Заламывать их голенища – плохая идея, ведь после таких манипуляций на обуви наверняка образуются складки, которые впоследствии будет очень сложно разгладить. А если у вас все же получится это сделать, на месте складок, скорее всего, появятся трещины или потертости, которые точно не сделают сапоги привлекательнее.Чтобы избежать подобных последствий, найдите в магазине или на маркетплейсах специальные стойки, формодержатели, конструкции с палочками либо вешалки, которые визуально напоминают зажимы для брюк. Они как раз предназначены для хранения высоких сапог, поэтому можно будет не переживать, что в следующем году вы обнаружите обувь с дефектами.Обувь нужно хранить не в пакете, а в картонной коробкеНам кажется, что пластиковые коробки и полиэтиленовые мешки – это лучшее, что придумало человечество для хранения обуви. Но у этих материалов есть один общий минус – они не дышат. Если долгое время держать ботинки, кроссовки, туфли и прочие модели в таких коробках, вредные микроорганизмы будут очень быстро размножаться. А если вы еще и недостаточно хорошо просушили обувь после чистки, появится запах затхлости или даже плесень. Стоит ли говорить о том, что после такого хранения самостоятельно привести в порядок обувь будет совсем непросто?Лучше всего использовать обычные картонные коробки, в которых вы покупаете обувь в магазине. А чтобы избежать появления плесени, грибка и неприятных запахов, вложите в каждую из них силикагель. Также существуют специальные поглотители влаги, которые представляют собой абсорбирующие гранулы.