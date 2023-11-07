Ошибки хранения обуви, из-за которых в следующем сезоне с ней можно будет попрощаться

Обувь требует бережного хранения. Недостаточно поставить ее на полку и изредка протирать влажной тряпкой, чтобы она не собирала пыль. По крайней мере, если вы хотите, чтобы она прослужила вам не один сезон.
Рассказываем о частых ошибках, которые хозяйки допускают в процессе хранения и ухода за обувью, чтобы вы могли их избежать.
Ошибка 1: Забыть про ревизию
Выставите всю обувь и внимательно осмотрите ее.
Перед тем, как складывать обувь в коробки, нужно провести ревизию, чтобы понять, какие модели уже отжили свое. Тщательно осматривайте каждую мелочь: стертый каблук, отклеившаяся подошва, складки, трещины, проплешины в меховой подкладке, «уставший» внешний вид, сломанный замок – любой из этих нюансов является поводом для того, чтобы расстаться с какой-нибудь парой, пусть даже она была любимой. В крайнем случае, можно отнести обувь в ремонт для устранения дефектов, но будьте честны сами с собой – вы будете этим заниматься или все же лучше к следующему сезону купить новую пару?
Помните, что от качества и состояния обуви зависит не только впечатление от вашего образа, но и ваше здоровье. Элементарная трещина на подошве приведет к тому, что при первом же дожде у вас промокнут ноги, и вы заболеете. Поэтому отнеситесь к ревизии как можно серьезнее.
Ошибка 2: Не пользоваться чистящими средствами
Одно из популярных средств – очиститель в виде пены.
Обувь нуждается в тщательном уходе, и желательно использовать для этой процедуры профессиональные средства, чтобы не повредить ее. В вашем арсенале должны присутствовать следующие «инструменты»: чистящая пена, салфетки, крем, паста или аэрозоль для полировки (обычно выбирают в зависимости от материала).
Также отличными помощниками станут формодержатели, которые помогут сохранить обувь в первозданном виде, и сушилка. Последняя не только избавляет промокшие ботинки или кроссовки от влаги, но также устраняет вредные бактерии и неприятные запахи. Советуем запастись сушилкой заранее, так как на пороге сезон слякоти, дождей и снегопадов (а в некоторых городах он уже наступил).
Ошибка 3: Оставлять обувь грязной на сезонное хранение
Отправлять на хранение грязные кроссовки – плохая идея.
Наверняка вы уже убрали всю летнюю обувь на хранение, и сейчас на очереди осенняя. А теперь, товарищи знатоки, главный вопрос: как вы ее подготавливали к длительному пребыванию в шкафу? Наверняка, многие ответят, что никак – просто сложили скопом в пакет, и все.
Согласны, с учетом большого количества работы и дел по дому заставить себя возиться еще и с обувью сложно, но это обязательно нужно сделать. Только представьте, как в апреле или в мае вы достаете свои любимые кеды в надежде надеть их на прогулку, а они не только ужасно выглядят из-за пятен и засохшей грязи, но также неприятно пахнут (кстати, вывести «застоявшийся» запах невероятно сложно).
Советуем не доводить до такого, и выделить несколько часов своего времени, чтобы почистить, вымыть, высушить обувь, вложить в каждую пару формодержатели, расфасовать по коробкам и убрать в кладовку до следующего сезона. Обратите внимание, что некоторые пары допустимо стирать в стиральной машине, а некоторые нуждаются исключительно в сухой ручной чистке.
Большинство тканевых кроссовок можно стирать в стиральной машине.
Вот еще несколько советов:
• Если на обуви обнаружились черные полосы, не пытайтесь убирать их силой, так вы лишь испортите материал. Возьмите мягкую тряпочку, смочите в воде и в соде, а затем аккуратно протрите царапины. В случае с резиновыми сапогами лучше использовать не воду, а чистящее средство для кухни. Как только полосы исчезнут, протрите обувь сухой салфеткой и отправьте сушиться.
• Для чистки замши нельзя использовать средства, предназначенные, например, для кожаной обуви, так как материал должен оставаться сухим. По этой причине следует вооружиться специальной резиновой щеткой или обычным ластиком, протереть поверхность и в конце смахнуть остатки. С засохшей грязью отлично борется наждачная шкурка, а залоснившуюся замшу можно почистить старой зубной щеткой. Если не помогло, подержите ботинки над горячим паром, а уже потом пройдитесь щеткой.
• Мокрую обувь нужно приводить в порядок сразу по возвращению домой, не дожидаясь, пока она высохнет самостоятельно. Протрите поверхность влажной губкой, чтобы убрать загрязнения, положите внутрь газеты для сохранения первоначальной формы ботинок, а также, чтобы влага быстрее ушла. Перед тем, как убрать обувь на хранение, достаньте газеты и замените их формодержателями.
• Если у вас есть кожаная обувь, смажьте ее поверхность обыкновенный детским кремом или кремом для рук с силиконом в составе, а уже потом отправляйте в шкаф. Благодаря этому она будет блестящей, красивой и ухоженной.
Ошибка 4: Не разделять обувь по сезонам и материалу
Обувь из разных материалов не должна храниться вместе
В продолжение темы хранения нельзя не упомянуть о том, что держать вместе обувь для всех сезонов нежелательно. Например, если расположить по соседству замшевые балетки и грубые ботинки из кожзама, неизвестно, как поведут себя последние. Они могут поцарапать замшу, оставить на ней некрасивые полосы и пр. Поэтому старайтесь держать подальше друг от друга обувь из кардинально разных материалов.
Идеальный вариант – приобрести специальные прозрачные коробки для хранения и упаковать каждую пару отдельно. Так обувь на протяжении «отдыха» не будет соприкасаться друг с другом, а значит, вероятность повреждений сведется к нулю.
Ошибка 5: Складывать сапоги пополам
Сапоги должны храниться «в полный рост»
Прежде всего, речь идет о высоких сапогах, например, «трубах» или ботфортах. Заламывать их голенища – плохая идея, ведь после таких манипуляций на обуви наверняка образуются складки, которые впоследствии будет очень сложно разгладить. А если у вас все же получится это сделать, на месте складок, скорее всего, появятся трещины или потертости, которые точно не сделают сапоги привлекательнее.
Чтобы избежать подобных последствий, найдите в магазине или на маркетплейсах специальные стойки, формодержатели, конструкции с палочками либо вешалки, которые визуально напоминают зажимы для брюк. Они как раз предназначены для хранения высоких сапог, поэтому можно будет не переживать, что в следующем году вы обнаружите обувь с дефектами.
Ошибка 6: Использовать пластик или полиэтилен для хранения
Обувь нужно хранить не в пакете, а в картонной коробке
Нам кажется, что пластиковые коробки и полиэтиленовые мешки – это лучшее, что придумало человечество для хранения обуви. Но у этих материалов есть один общий минус – они не дышат. Если долгое время держать ботинки, кроссовки, туфли и прочие модели в таких коробках, вредные микроорганизмы будут очень быстро размножаться. А если вы еще и недостаточно хорошо просушили обувь после чистки, появится запах затхлости или даже плесень. Стоит ли говорить о том, что после такого хранения самостоятельно привести в порядок обувь будет совсем непросто?
Лучше всего использовать обычные картонные коробки, в которых вы покупаете обувь в магазине. А чтобы избежать появления плесени, грибка и неприятных запахов, вложите в каждую из них силикагель. Также существуют специальные поглотители влаги, которые представляют собой абсорбирующие гранулы.
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