Рецепты вкуснейшего бодрящего кофе

Ароматный свежесваренный кофе способен зарядить бодростью на целый день, согреть в холодную погоду и поднять настроение. Завтрак — и не только он — становится гораздо приятнее и вкуснее, если дополнить его этим напитком.



Но, если вам уже приелись эспрессо и капучино, мы предлагаем 6 рецептов, как приготовить необычный кофе.

2. «Магический кофе»

3. Кофе по-восточному с шоколадом

4. Кофе «Дон Жуан»

5. Кофе по-швейцарски со льдом

6. Шведский кофе