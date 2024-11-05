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Рецепты вкуснейшего бодрящего кофе

Ароматный свежесваренный кофе способен зарядить бодростью на целый день, согреть в холодную погоду и поднять настроение. Завтрак — и не только он — становится гораздо приятнее и вкуснее, если дополнить его этим напитком.

Но, если вам уже приелись эспрессо и капучино, мы предлагаем 6 рецептов, как приготовить необычный кофе.



Рецепты вкуснейшего бодрящего кофе

1. Кофе «Офламерон» (рецепт 1901 года)

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 ч. л. кофе (горький сорт, мелкий помол);
1 ст. л. полусухого шампанского;
100 мл (полстакана) воды;
щепотка ванили.
Способ приготовления:

Разведите в небольшом количестве воды ваниль. Налейте в турку воды. Чайную ложку окуните в ванильную смесь и этой же ложкой возьмите кофе. Засыпьте кофе в турку и варите на умеренном огне. Как только образуется пенка, добавьте в кофе шампанское. Держите турку на огне до тех пор, пока не появится крепкая пенка, после этого можно считать, что кофе готов. Подавать напиток в маленькой чашке.

Рецепты вкуснейшего бодрящего кофе

2. «Магический кофе»


Ингредиенты (на 1 порцию):

1 чашка сваренного кофе;
1 ч. л. корицы;
1/2 ч. л. мускатного ореха;
2 ч. л. сгущенного молока;
1 ч. л. какао;
1 ч. л. молотого миндаля.
Способ приготовления:

Сварите кофе, в процессе добавив корицу и мускатный орех. Сгущенное молоко и какао тщательно перемешайте вместе. В чашку налейте полпорции сваренного кофе, вложите туда же получившуюся массу (сгущенное молоко и какао) и перемешайте. Оставшийся кофе долейте в чашку. Посыпьте сверху молотым миндалем и подавайте.

Рецепты вкуснейшего бодрящего кофе

3. Кофе по-восточному с шоколадом


Ингредиенты (на 1 порцию):

20–25 г кофе в зернах;
50 г горького шоколада;
100 г мороженого;
1/2 лимона;
1/4 ч. л. соли;
сахар.
Способ приготовления:

Измельчите шоколад до состояния крошки. Нарежьте лимон кружочками. В турку положите кофе и сахар, разотрите и залейте кипятком. Добавьте соль и доведите до кипения. Влейте чайную ложку воды и распределите кофе по чашкам. Добавьте несколько чайных ложек мороженого. Посыпьте сверху тертым шоколадом и подавайте с лимоном.

Рецепты вкуснейшего бодрящего кофе

4. Кофе «Дон Жуан»


Ингредиенты (на 1 порцию):

1 чашка сваренного кофе;
1 ст. л. темного рома;
1 ст. л. кофейного ликера;
2 ст. л. сливок;
2 ч. л. тертого шоколада.

Способ приготовления:

Налейте в бокал ром и подожгите. Вращайте бокал с горящей жидкостью в течение нескольких секунд. Влейте ликер, а затем горячий кофе. Осторожно, по ручке чайной ложки, влейте сливки так, чтобы они оставались на поверхности напитка. Посыпьте сверху тертым шоколадом и сразу подавайте.

Рецепты вкуснейшего бодрящего кофе

5. Кофе по-швейцарски со льдом


Ингредиенты (на 1 порцию):

1 чашка сваренного кофе;
1/3 плитки темного шоколада;
1 ст. л. густых сливок (30%-й жирности или больше);
1/4 ч. л. молотой корицы;
лед.

Способ приготовления:

Приготовленный заранее кофе процедите и оставьте остывать. Половину небольшой кастрюли наполните водой и поставьте на огонь. В миске разломите шоколад. Как только вода в кастрюле закипит, поставьте миску с шоколадом сверху. Растопленный на водяной бане шоколад снимите с огня. Смешайте молотую корицу, горячий шоколад и кофе, дайте немного остыть. Взбейте сливки до воздушного состояния. В толстостенный бокал положите пару кусочков льда, налейте кофе с шоколадом, украсьте сверху взбитыми сливками. Сверху посыпьте молотой корицей и подавайте.

Рецепты вкуснейшего бодрящего кофе

6. Шведский кофе


Ингредиенты (на 1 порцию):

60 г молотого кофе;
400 г воды;
1 яичный желток;
ром;
4 ч. л. сахара;
сливки.
Способ приготовления:

Сварите кофе, разлейте по чашкам и дайте немного остыть. Добавьте взбитый с сахаром желток и ром. Сливки подавайте отдельно и добавляйте по вкусу.

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