Как любимая дочь бога Гелиоса пыталась соблазнить Одиссея, и Почему её считают самой очаровательной

Цирцея – дочь бога Гелиоса и нимфы Персеиды, лишь ненадолго появляется в путешествии Одиссея, но при этом играет немаловажную роль в жизни отважного героя. Этот персонаж служит предупреждением мужчинам о силе женственности и о том, что на первый взгляд хрупкие и беззащитные создания способны разрушить всё на своём пути, в том числе и жизнь человека.
Одиссей
Одиссей и Полифем, картина Якоба Йорданса, первая половина XVII века. \ Фото: twitter.com.
Вскоре после того, как Одиссею и его команде удалось сбежать от людоедов Лестригонов, они высадились на острове Эея. Он послал команду разведчиков исследовать это место, и они обнаружили дворец, утопающий в растительности. Цирцея приглашает людей Одиссея в свой дом, заманивая их в ловко подготовленную ловушку. На самом деле она предлагает им ядовитый напиток и с помощью волшебной палочки превращает их в свиней. Но Еврилох – один из людей Одиссея, убегает и предупреждает его о том, что произошло. После услышанного Одиссей решает спасти своих людей. По пути к дому Цирцеи на пути отважного героя встречается Гермес, предлагающий ему помощь.
Одиссей у волшебницы Цирцеи, Краснофигурная роспись, 440 год до нашей эры. \ Фото: wikipedia.org.
Он даёт герою моли, волшебное растение, которое защитит его от магии Цирцеи. Всё идёт так, как предсказывает Гермес: моли противостоит магии Цирцеи, и когда она пытается сотворить заклинание с помощью своей палочки, Одиссей остаётся мужчиной. Он угрожает ей мечом, и волшебница молит о пощаде.соглашается и превращает свиней обратно в людей. Проходит год, и прежде, чем отпустить их, Цирцея советует Одиссею посетить Подземный мир, чтобы посоветоваться с мёртвыми о его дальнейших действиях.
Цирцея
Цирцея, Бёрн-Джонс. \ Фото: unbound.com.
Цирцея – самая известная ведьма в греческой мифологии. Многие характеристики, которые были приписаны фигуре ведьмы в более поздней литературе, уже присутствуют в изображении Цирцеи. Правильнее называть её волшебницей, обладающей способностью очаровывать. Способы применения заклинания различаются в зависимости от того, какой тип магии она использует в своих целях. Цирцея использует магические зелья, приготовленные из трав и растений. Следовательно, она чрезвычайно хорошо осведомлена о мире природы.
Слева направо: Цирцея и Сцилла, Джон Уильям Уотерхаус, 1892 год. \ Цирцея, соблазняющая Одиссея, Мария Анна Ангелика Катарина Кауфман, 1786 год.
Ещё до своего первого появления Цирцея была тесно связана с природой: её дворец окружён пышной растительностью и охраняется дикими животными. Тем не менее, волшебница также прекрасно контролирует мир природы: она использует растения и цветы для создания своих зелий, и она приручает этих диких животных. Тесная связь, которую она разделяет с миром природы, отражает широко распространённую культурную связь между женщинами и природой. Основная причина этого символизма проистекает из женского тела и его функции производить новую жизнь.
Цирцея, Доссо Досси, 1514-1516 год. \ Фото: settemuse.it.
Центральное место тела присутствует в древних изображениях женщин, которые практиковали магию в связи с похотью. Цирцея всей душой и телом желала Одиссея, именно поэтому дала клятву не вредить ему и его людям, зная, что это единственный способ затащить героя в постель. В сложившейся ситуации Одиссей оказывается ещё в большей опасности, нежели его люди: как предупреждал Гермес, интимная близость с Цирцеей могла сделать его слабее и беззащитнее. Причина этого кроется в том факте, что Цирцея переворачивает культурные условности мужчины как активного партнёра в постели. Своими действиями она ставит под угрозу не только мужественность Одиссея, но и нормативные интимные роли мужчин и женщин в классической любовной культуре.
Роковая женщина
Сверху вниз: Цирцея, Фредерик Стюарт Чёрч, 1910 год. \ Цирцея, возвращающая последователей Улисса в человеческий облик, фреска Джованни Баттисты Тротти, ок. 1610 года.
Цирцея бросает вызов традиционным гендерным ожиданиям, связанным с тем, чтобы быть женщиной, по другой причине. Она, без сомнения, человек, обладающий авторитетом в семье. Вместо этого она живёт на острове Эея одна со своими прирученными зверями, без отца, брата или супруга. Таких женщин, как она, считали иррациональными и неспособными контролировать свои (интимные и похотливые) импульсы, и со временем их стали называть «ведьмами». Эти женщины были аномалиями в обществе, основанном на патриархальной системе. Они воспринимались как опасные, потому что они перевернули естественный порядок, в котором мужчины командуют, а женщины подчиняются.
Цирцея, 1365 год. \ Фото: bing.com.
Персонаж Цирцеи в «Одиссее» позволяет понять структуру греческого общества в отношении гендерных ролей. В своём первоначальном видении она изображена поющей, плетущей и предлагающей гостеприимство людям Одиссея. Это были занятия, которые должны были быть у настоящей женщины и жены. В то же время Цирцея - наложница, которая использует свою чувственность, чтобы заманить мужчин в свою ловушку. Она преображает тех мужчин, которые ей не нравятся, одновременно соблазняя тех, кто ей по душе. Она осознаёт свою способность очаровывать и использует её на Одиссее, который теряет желание возвращаться домой. Таким образом, Цирцея — это любовница, обладающая силой заставить героя забыть о своём домашнем хозяйстве и жене. Поэтому она является прототипом роковой женщины, которая обладает способностью стимулировать и поглощать мужские желания и энергию. Она способна убедить Одиссея остаться с ней в Эее, предложив ему жизнь, полную удовольствий.
Фрагменты картины: Цирцея возвращает человеческий образ товарищам Одиссея, Гверчино, 1591-1666 годы.
Цирцея живёт без мужского авторитета, тем самым создавая угрозу патриархальному порядку. Но следует отметить, что в «Одиссее» её больше боятся за то, что она свободная женщина, чем за то, что она колдунья. Действительно, её опыт работы с травами и зельями делает её умной, а не иррациональной. Тем не менее, колдовство Цирцеи неразрывно связано с её женственностью, поэтому её искусство воспринимается как опасное. Бинарная логика, структурировавшая древнегреческое общество, связывала понятие женщины с инаковостью. Женщина угрожает установленному порядку, который вместо этого соотносится с концепцией мужчины. Когда власть мужчин оказывается под угрозой, общественный порядок должен быть восстановлен.
Одиссей во дворце Цирцеи, 1667 год. \ Фото: tesi-laurea.it.
Поэтому в «Одиссее» Цирцея терпит поражение от Одиссея, и впоследствии она становится щедрой хозяйкой и порядочной женщиной. После того, как Одиссей противостоит позиции Цирцеи благодаря моли, он угрожает ей мечом, перед которым Цирцея опускается на колени и молит о пощаде. Затем Одиссею удаётся заставить Цирцею принести клятву, добившись таким образом морального контроля над ней. Как следствие, Цирцея снимает заклятие, которое она наложила на людей Одиссея, и, наконец, обращается с ними в соответствии с правилами гостеприимства. Цирцея теперь порядочная женщина, которая следует социальным правилам радушной хозяйки, и поэтому Одиссей имеет полное право сблизиться с ней. Одиссею настолько комфортно с этой новой Цирцеей, что он забывает об Итаке, пока его люди не говорят ему, что хотят вернуться домой. В итоге, Одиссей просит Цирцею позволить им уйти, и она без колебаний соглашается.
Царство волшебницы Цирцеи, Анджело Карозелли, ок. 1630 год. \ Фото: blogspot.com.
После того, как гендерные нормы были восстановлены, Цирцея больше не представляла угрозы; вместо этого она стала помощницей. Именно в конце этого эпизода «Одиссеи» проявляется божественная природа Цирцеи. Цирцея - хтоническое божество, часть доолимпийской династии богов и богинь, называемых Титанами. В роли Потнии Терон (Повелительница зверей) Цирцея характеризуется ограниченностью в общении с природой и её дикой натурой.
Слева направо: Цирцея. \ Цирцея на сосуде для масла, 490-480 гг. до н.э., Афины -Национальный археологический музей.
Кроме того, лиминальность Цирцеи также связана с Подземным миром. На самом деле остров Эея расположен на востоке, недалеко от входа в Аид. Это положение, а также её божественная природа позволяют Цирцее помогать Одиссею и его людям в их следующем путешествии. Цирцея советует Одиссею посетить Подземный мир и посоветоваться с мёртвыми на обратном пути в Итаку. Она также направляет Одиссея по шагам, которым он должен будет следовать, чтобы призвать мёртвых. Следовательно, Цирцея не просто помощница, но и мистагог Одиссея. В древних мистериальных религиях мистагог был человеком, ответственным за посвящение в тайные ритуалы культа. Как богиня, имеющая связь с Подземным миром, Цирцея могла передать Одиссею знания, необходимые для продолжения его путешествия домой.
Заключение
Портрет Эммы Гамильтон в роли Цирцеи, сделанный Джорджем Ромни в 1782 году. \ Фото: blogspot.com.
Эпизод с Цирцеей в десятой книге «Одиссеи» короток, но полон смысла. Это, без сомнения, поучительная история: мужчины остерегаются женщин, потому что у них есть потенциал разрушить патриархальный порядок. Персонаж Цирцеи воплощает в себе эти страхи: она ужасна и прекрасна, и она осознаёт это. Таким образом, Цирцея использует как свою магию, так и свою чувственность, чтобы изменить гендерные роли, став главной.
Цирцея в роли музыканта, картина Райта Баркера, 1889 год. \ Фото: wordpress.com.
Изначально она представлена как волшебница, которая использует свои знания природы, дабы в полной силе доминировать над людьми Одиссея. Во-вторых, она берёт на себя роль роковой женщины, соблазняя Одиссея и в очередной раз ставя под угрозу культурный порядок, согласно которому мужчины должны быть активными партнёрами, ответственными за отношения. Однако после того, как Одиссей заставляет Цирцею принести клятву, социальное положение волшебницы становится подчинённым положению героя. Таким образом, патриархальная норма окончательно восстановлена. Восстановленный общественный порядок открывает для Цирцеи возможность раскрыть свою божественную природу и помочь Одиссею в этом.
