3 продукта, которые позволят быть бодрым и работоспособным на протяжении всего дня

Пхали со шпинатом. Приятного аппетита!
Чего только не предлагают составители самых различных диет, обещая малокалорийные завтраки и обеды, которые зарядят энергией на целый день. Но, как правило, все их советы базируются на дорогих или экзотических продуктах. На самом же деле, чтобы чувствовать себя на гребне волны на протяжении всего дня, нужны всего три продукта, которые точно есть в доме у каждого.
1. Яйца
Высокоэнергетический продукт: яйца.
Наверняка, все уже знают, что яйца - отличный источник белка (6,5 г белка в одном яйце среднего размера). Но при это намного меньше людей в курсе, что в яйцах также есть куча необходимых витаминов и минералов, которые помогут повысить уровень энергии и иммунитета. Если съесть несколько яиц, то этим можно обеспечить организм дневной нормой железа и цинка. Железо жизненно важно для тела человека, поскольку оно поможет увеличить энергию и избавит от чувства усталости и «разбитости». Цинк является дополнительным стимулятором для иммунной системы и помогает превращать пищу в энергию.
рецепт
Взбить три яйца, добавить авокадо, соус сальса и завернуть все это в тортилью. Завтрак, повышающий энергию, готов.
2. Грецкие орехи
Высокоэнергетический продукт: грецкие орехи.
Общеизвестным является тот факт, что грецкие орехи хороши для мозга, поскольку стимулируют его работу. Они изобилуют питательными веществами, и еще кое-чем, чего большинство людей не получает в современном рационе. Всего несколько орехов могут обеспечить до 90% рекомендуемой ежедневной дозы жирных кислот омега-3.
Омега-3 не только повысит уровень энергии, но также исследования показали, что добавленные в рацион грецкие орехи могут защитить человека от высокого кровяного давления, риска инсульта и некоторых видов рака. Более того, эти «неказистые» орехи имеют противовоспалительный эффект.
рецепт
Смешать горсть грецких орехов с клюквой и банановыми чипсами, чтобы получить великолепную «энергетическую» закуску.
3. Шпинат
Высокоэнергетический продукт: шпинат.
Моряк Попай не зря обожал шпинат. Эта зелень изобилует железом, которое поможет бороться с усталостью и укрепит мышцы. В следующий раз, когда кто-то почувствует усталость, ему стоит задуматься о зелени, которая способна обеспечить энергией и жизненной силой на весь день.
рецепт
Положить горсть листьев шпината в блендер и смешать с кусочками консервированного ананаса, имбирем, лимонным соком и кокосовой водой, чтобы получить настоящий «зеленый» коктейль.
БОНУС
Яичница с зеленью и помидорами. Хорошее настроение с раннего утра!
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