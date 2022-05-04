Популярные символы и что они означают

Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько символов вы встречаете каждый день? Целью любого символа является передать некое смысловое содержание и не занять при этом много места. Но знаем ли мы на самом деле их значение? От свастики и полумесяца до посоха Асклепия и Мальтийского креста, — обо всём этом в сегодняшнем посте.



Полумесяц

Галочка

Значок Bluetooth

Знак On/Off

Международный символ доступности

Знак выхода

Знак торговой марки

Серп и молот

Посох Асклепия

Мальтийский крест