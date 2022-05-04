Популярные символы и что они означают

Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько символов вы встречаете каждый день? Целью любого символа является передать некое смысловое содержание и не занять при этом много места. Но знаем ли мы на самом деле их значение? От свастики и полумесяца до посоха Асклепия и Мальтийского креста, — обо всём этом в сегодняшнем посте.
Полумесяц
Хотя полумесяц является распространённым мусульманским символом, его происхождение не связано с исламом. Символ использовался в христианском искусстве много веков назад, он является одним из самых древних в истории человечества и встречается в изображениях, созданных во время вавилонского периода в Месопотамии (2100 год до нашей эры).Полумесяц также представляет собой Луну и является символом серебра.
Галочка
Это знак используется для обозначения того, что что-то правильно, проверено или завершено. Полагают, что его происхождение связано с эпохой Римской империи: в то время «V»использовалось для сокращения слова «veritas», которое означает «правда, истина». Левая сторона галочки меньше, потому что использовавшиеся в то время ручки не начинали писать сразу при быстром письме.
Значок Bluetooth
Этот символ связан с древним датским правителем Харальдом Блатандом, которого прозвали «синим зубом» за его пристрастие к голубике, и обозначает технологию передачи данных Bluetooth. Его образуют две скандинавские руны: «Hagall» (аналог латинской буквы «H») и «Bjarkan» (аналог «B»), которые являются инициалами короля.
Знак On/Off
Происхождение этого символа связано с логической эволюцией в дизайне пользовательского интерфейса. Большинство ранних элементов управления мощностью состояли из двух переключателей, которые были отмечены сокращениями «вкл» и «выкл». Позже эти сокращения были заменены цифрами 1 и 0, а когда появилась необходимость создания одной кнопки для включения и выключения, их просто наложили друг на друга.
Международный символ доступности
Схематичное изображение человека, использующего инвалидную коляску, является одним из самых узнаваемых в мире. Он был разработан датской студенткой Сюзанной Кофод в 1968 году и встречается в местах с улучшенной доступностью для тех, кто использует инвалидную коляску или имеет другие проблемы со здоровьем.
Знак выхода
Ещё один легко узнаваемый символ – знак выхода, который используют для обозначения ближайшего аварийного выхода. Также известный как «бегущий человек» этот символ был разработан в конце 1970-х годов японским дизайнером Юкио Ота и был принят в качестве международного знака в 1985. Зелёный цвет символизирует безопасность и как сигнал светофора говорит «иди».
Знак торговой марки
Этот символ указывает на то, что слово или другой символ перед ним является запатентованной торговой маркой – юридически зарегистрированным знаком, представляющим какую-либо компанию или продукт.
Серп и молот
Это самый узнаваемый символ советской власти. Молот и серп означают рабоче-крестьянский союз: молот – традиционный символ пролетариата (высший класс), а серп – традиционный символ крестьянства (низший класс). Однако в европейской религиозной символике молот ассоциируется с агрессивной мужской силой, а серп – со смертью.
Посох Асклепия
Посох Асклепия – символ, связанный с медициной и здравоохранением. Сын Аполлона и принцессы Коронис, Асклепий был греческим полубогом медицины. Ему приписывали возможность лечить больных и даже воскрешать мёртвых. Посох Асклепия обвивает змея, потому что древние греки считали змей священными животными и использовали их в исцеляющих ритуалах.
Мальтийский крест
Этот символ связан с рыцарями Мальтийского ордена, древнейшего рыцарского ордена. Восемь вершин символизируют восемь заповедей рыцарей, а именно:жить по правде, иметь веру, каяться в своих грехах, доказывать смирение, любить справедливость, быть милосердным, быть искренним, стойко переносить гонения.
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