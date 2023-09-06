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Лежачие коллаборационистки

После освобождения оккупированных Германией территорий европейских государств, тысячи женщин, состоявших в личных отношениях с немецкими солдатами и офицерами, были подвержены унизительным и жестоким экзекуциям от рук своих сограждан.

Лежачие коллаборационистки

Лежачие коллаборационистки

Наиболее активно преследовали своих соотечественниц французы. Гнев от поражения, долгих лет оккупации, раскола страны, освобожденная Франция вымещала на этих девушках.

Лежачие коллаборационистки

В ходе кампании по выявлению и расправе над коллаборационистами, получившей название «L’épuration sauvage», около 30 тысяч девушек, подозревавшихся в связях с немцами, были подвергнуты публичным унижениям.

Лежачие коллаборационистки

Зачастую таким образом сводили личные счеты, а многие из наиболее активных участников так пытались спасти самих себя, отвлекая внимание от своего сотрудничества с оккупационными властями.

Лежачие коллаборационистки

Очевидец тех событий: «Мимо нас, под аккомпанемент ругани и угроз, медленно ехал открытый грузовик. В кузове было около дюжины женщин, все — с обритыми наголо головами, низко опущенными от стыда». Кадры хроники — олицетворением этих слов.

Лежачие коллаборационистки

Зачастую на бритье головы не останавливались, рисовали краской свастику на лице или выжигали клеймо на лбу.

Лежачие коллаборационистки

Были и случаи самосуда, когда девушек просто расстреливали, многие, не выдержав позора покончили жизнь самоубийством.

Лежачие коллаборационистки

Они были признаны “национально недостойными” и многие получили от шести месяцев до одного года тюрьмы с последующим понижением в правах еще на год. В народе этот последний год называли “годом национального стыда”. Подобное происходило и других освобожденных европейских странах.

Лежачие коллаборационистки

Но еще об одном аспекте стыдливо молчали на протяжении десятилетий — дети, рожденные от немецких военнослужащих. Они были дважды отверженными — рожденные вне брака, плод связи с врагом.

Лежачие коллаборационистки

По разным подсчетам, в той же Франции родилось более 200 тысяч так называемых «детей оккупации», но как ни странно, те же французы отнеслись к ним наиболее лояльно, ограничившись лишь запретом на немецкие имена и изучение немецкого языка. Хоть и были случаи нападок со стороны детей и взрослых, от многих матери отказались, и они воспитывались в детских домах.

Лежачие коллаборационистки

В одном из рассказов Сомерсета Моэма — «Непокоренная», созданного в 1944 году, главная героиня убивает своего ребенка, рожденного от немецкого солдата. Это не вымысел — подобные случаи также характеризовали то время.

Лежачие коллаборационистки

Основатель французско–германской ассоциации детей оккупации «Сердца без границ», насчитывающей сейчас около 300 членов, француз, сын немецкого военнослужащего : “Мы основали эту ассоциацию, поскольку общество ущемляло наши права. Причина — мы были франко–немецкими детьми, зачатыми во время Второй мировой войны. Объединились мы для того, чтобы совместно заниматься поиском наших родителей, помогать друг другу и проводить работу по сохранению исторической памяти. Почему сейчас? Раньше это было невозможно сделать: тема оставалась табу”.

Лежачие коллаборационистки

К слову, в сегодняшней Германии существует законодательная норма, согласно которому дети немецких военнослужащих, рожденные от французских матерей, имеют право на немецкое гражданство…

Лежачие коллаборационистки

В Норвегии таких девушек было около 15 тысяч, и пять тысяч, родивших детей от немцев, были осуждены на полтора года принудительного труда, а почти всех детей с подачи правительства объявили умственно неполноценными и отправили в дома для душевнобольных, где они содержались вплоть до 60–х годов.

Лежачие коллаборационистки

Норвежский Союз детей войны позже заявит о том, что «нацистскую икру» и «недоумков», так называли этих детей, использовали для испытания медицинских препаратов.

Лежачие коллаборационистки

Лишь в 2005 году норвежский парламент принесет официальные извинения этим невинным жертвам и утвердит компенсацию за пережитое в размере 3 тыс. евро. Эта сумма могла быть увеличена, если пострадавший предоставит документальные подтверждения того, что столкнулись с ненавистью, страхом и недоверием из–за своего происхождения.

Лежачие коллаборационистки

Лежачие коллаборационистки

Лежачие коллаборационистки

Лежачие коллаборационистки

Лежачие коллаборационистки

Лежачие коллаборационистки

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