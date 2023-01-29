Звезды Кремля! Как это было?
В августе 1935 года принимается постановление Совета народных комиссаров и ЦК ВКП(б) о замене старых символов на новые.
До этого исторического момента шпили кремлевских башен украшали геральдические двуглавые орлы. Первого двуглавого орла водрузили на вершине шатра Спасской башни в 50-х годах XVII века. Позднее русские гербы были установлены на самых высоких проездных башнях Кремля — Никольской, Троицкой, Боровицкой. В октябре 1935 года над Кремлем вместо двуглавых царских орлов появились пятиконечные звезды.
Гербовых орлов предлагали заменить и флажками, как на других башнях, и эмблемами с серпом и молотом, и гербами СССР, но выбрали именно звезды.
Звезды Спасской и Никольской башен были одинаковыми по величине. Расстояние между концами их лучей составляло 4,5 метра. Звезды Троицкой и Боровицкой башен были меньше. Расстояние между концами их лучей составляло соответственно 4 и 3,5 метра. Вес стальной несущей рамы, обшитой металлическими листами и украшенной уральскими камнями, достигал тонны.
Конструкция звезд была рассчитана на нагрузку ураганного ветра. В основание каждой звезды установили специальные подшипники, изготовленные на Первом подшипниковом заводе. Благодаря этому звезды, несмотря на значительный вес, могли легко вращаться и становиться своей лобовой стороной против ветра.
Перед установкой звезд на башнях Кремля у инженеров возникли сомнения: выдержат ли башни их тяжесть и штормовые ветровые нагрузки? Ведь каждая звезда весила в среднем тысячу килограммов и имела парусную поверхность в 6,3 квадратных метра. При тщательном исследовании выявилось, что верхние перекрытия сводов башен и их шатры пришли в ветхое состояние. Пришлось усилить кирпичную кладку верхних этажей всех башен, на которые предстояло установить звезды. Кроме того, в шатры Спасской, Троицкой и Боровицкой башен дополнительно ввели металлические связи. А шатер Никольской башни оказался настолько ветхим, что его пришлось сооружать заново.
Водрузить тысячекиллограммовые звёзды на башни Кремля было делом непростым. Загвоздка была в том, что подходящей техники в 1935 году просто не было. Высота самой низкой башни, Боровицкой – 52 метра, самой высокой, Троицкой — 72. Башенных кранов такой высоты в стране не было, но для русских инженеров не существует слова «нет», существует слово «надо».
Специалисты Стальпроммеханизации спроектировали и построили для каждой башни специальный кран, который мог устанавливаться на ее верхнем ярусе. У основания шатра через башенное окно монтировалось металлическое основание — консоль. На ней собирали подъемный кран. Так, в несколько этапов, проводился сначала демонтаж двуглавых орлов, а затем водружение звёзд.
На следующий день пятиконечная звезда была установлена на шпиле Троицкой башни. 26 и 27 октября звезды засияли над Никольской и Боровицкой башнями. Монтажники настолько отработали технику подъема, что им требовалось на установку каждой звезды не более полутора часов. Исключение составила звезда Троицкой башни, подъем которой из-за сильного ветра продолжался около двух часов. С того момента, как газеты опубликовали постановление об установке звезд, прошло чуть больше двух месяцев. А точнее — всего 65 дней. Газеты писали о трудовом подвиге советских рабочих, которые за такой короткий срок создали настоящие произведения искусства.
Однако новым символам был уготован недолгий век. Уже две первые зимы показали, что из-за агрессивного воздействия московских дождей и снега потускнели и уральские самоцветы, и сусальное золото, покрывавшее металлические детали. Кроме того, звезды оказались непропорционально крупными, что не было выявлено на стадии проектирования. После их установки сразу стало ясно: визуально символы абсолютно не гармонируют со стройными шатрами кремлевских башен. Звезды буквально подавляли архитектурный ансамбль московского Кремля. И уже в 1936 году в Кремле было принято решение о проектировании новых звезд.
В мае 1937 года в Кремле было принято решение о замене металлических звезд на рубиновые с мощной внутренней подсветкой. Причем Сталин принял решение об установке такой звезды и на пятой кремлевской башне — Водовзводной: с нового Большого Каменного моста открывался потрясающий вид на эту стройную и очень архитектурно гармоничную башню. И она становилась еще одним очень выигрышным элементом «монументальной пропаганды» эпохи.
Рубиновое стекло было сварено на стекольном заводе в Константиновке, по рецепту московского стекловара Н. И. Курочкина. Нужно было сварить 500 квадратных метров рубинового стекла, для чего была придумана новая технология — «селеновый рубин». До этого для достижения нужного цвета в стекло добавляли золото; селен — это и дешевле, и цвет глубже.В основании каждой звезды установили специальные подшипники, чтобы они, несмотря на тяжесть, могли вращаться, как флюгер. Им не страшны ржавчина и ураган, поскольку «оправа» звезд выполнена из специальной нержавеющей стали. Принципиальная разница: флюгера указывают, куда дует ветер, а кремлевские звезды — откуда. Уяснили суть и значение факта? Благодаря ромбообразному поперечному сечению звезды она всегда упорно становится в лоб против ветра. Причем любого — вплоть до урагана. Даже если вокруг и снесет все подчистую, звезды и шатры останутся целехоньки. Так спроектировано и построено.
Но вдруг обнаружилось следующее: на солнечном свете рубиновые звёзды кажутся… чёрными. Ответ был найден — пятиконечные красавицы нужно было сделать двухслойными, а нижний, внутренний слой стекла должен быть молочно-белым, хорошо рассеивающим свет. Кстати, это обеспечивало и более ровное свечение, и сокрытие от людских глаз нитей накаливания ламп. Кстати, тут тоже возникла дилемма — как сделать свечение ровным? Ведь если лампа установлена в центре звезды, лучи, очевидно, будут менее яркими. Помогла комбинация различной толщины и насыщенности окраски стекла. Кроме того, лампы заключены в состоящие из призматических стеклянных плиток рефракторы.
Кремлевские звёзды не только вертятся, но и светятся. Чтобы избегать перегрева и повреждения, через звезды пропускается около 600 кубометров воздуха в час. Звездам не грозит отключение электричества, поскольку их энергоснабжение производится автономно. Лампы для кремлевских звезд разработали на Московском электроламповом заводе. Мощность трех — на Спасской, Никольской и Троицкой башнях — 5000 ватт, и 3700 ватт — на Боровицкой и Водовзводной. В каждой смонтированы две нити накаливания, включенные параллельно. При перегорании одной лампа продолжает гореть, а на пульт управления поступает сигнал о неисправности. Для смены ламп к звезде не надо подниматься, лампа спускается вниз на специальной штанге прямо через подшипник. На всю процедуру требуется 30-35 минут
За всю историю звезды гасли всего 2 раза. Первый раз, во время Второй Мировой Войны. Именно тогда звёзды были впервые погашены — ведь они были не только символом, но и превосходным маяком-ориентиром. Закрытые мешковиной, они терпеливо пережидали бомбардировки, а когда всё кончилось, выяснилось, что стекло во многих местах повреждено и требует замены. Причём нечаянными вредителями оказались свои же — артиллеристы, защищавшие столицу от налётов фашистской авиации. Второй раз когда Никита Михалков в 1997 году снимал своего «Сибирского цирюльника».
Центральный пульт контроля и управления вентиляцией звезд находится в Троицкой башне Кремля. Там установлено самое современное оборудование. Ежедневно два раза в сутки визуально проверяется работа ламп, а также осуществляется переключение вентиляторов их обдува.
Раз в пять лет стекла звезд моют промышленные альпинисты.
С 1990-х же годов ведутся общественные дискуссии об уместности советской символики в Кремле. В частности, РПЦ и ряд патриотических организаций занимают категоричную позицию, заявляя, «что было бы справедливо вернуть на кремлёвские башни двуглавых орлов, которые их украшали в течение столетий».
А что касается первых звёзд, то одна из них, которая в 1935—1937 годах находилась на Спасской башне Московского кремля, позднее была установлена на шпиле Северного речного вокзала
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