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Звезды Кремля! Как это было?

Звезды Кремля! Как это было?

В августе 1935 года принимается постановление Совета народных комиссаров и ЦК ВКП(б) о замене старых символов на новые.

До этого исторического момента шпили кремлевских башен украшали геральдические двуглавые орлы. Первого двуглавого орла водрузили на вершине шатра Спасской башни в 50-х годах XVII века. Позднее русские гербы были установлены на самых высоких проездных башнях Кремля — Никольской, Троицкой, Боровицкой. В октябре 1935 года над Кремлем вместо двуглавых царских орлов появились пятиконечные звезды.

Гербовых орлов предлагали заменить и флажками, как на других башнях, и эмблемами с серпом и молотом, и гербами СССР, но выбрали именно звезды.

Звезды Спасской и Никольской башен были одинаковыми по величине. Расстояние между концами их лучей составляло 4,5 метра. Звезды Троицкой и Боровицкой башен были меньше. Расстояние между концами их лучей составляло соответственно 4 и 3,5 метра. Вес стальной несущей рамы, обшитой металлическими листами и украшенной уральскими камнями, достигал тонны.

Конструкция звезд была рассчитана на нагрузку ураганного ветра. В основание каждой звезды установили специальные подшипники, изготовленные на Первом подшипниковом заводе. Благодаря этому звезды, несмотря на значительный вес, могли легко вращаться и становиться своей лобовой стороной против ветра.

Звезды Кремля! Как это было?

Перед установкой звезд на башнях Кремля у инженеров возникли сомнения: выдержат ли башни их тяжесть и штормовые ветровые нагрузки? Ведь каждая звезда весила в среднем тысячу килограммов и имела парусную поверхность в 6,3 квадратных метра. При тщательном исследовании выявилось, что верхние перекрытия сводов башен и их шатры пришли в ветхое состояние. Пришлось усилить кирпичную кладку верхних этажей всех башен, на которые предстояло установить звезды. Кроме того, в шатры Спасской, Троицкой и Боровицкой башен дополнительно ввели металлические связи. А шатер Никольской башни оказался настолько ветхим, что его пришлось сооружать заново.

Звезды Кремля! Как это было?

Водрузить тысячекиллограммовые звёзды на башни Кремля было делом непростым. Загвоздка была в том, что подходящей техники в 1935 году просто не было. Высота самой низкой башни, Боровицкой – 52 метра, самой высокой, Троицкой — 72. Башенных кранов такой высоты в стране не было, но для русских инженеров не существует слова «нет», существует слово «надо».

Специалисты Стальпроммеханизации спроектировали и построили для каждой башни специальный кран, который мог устанавливаться на ее верхнем ярусе. У основания шатра через башенное окно монтировалось металлическое основание — консоль. На ней собирали подъемный кран. Так, в несколько этапов, проводился сначала демонтаж двуглавых орлов, а затем водружение звёзд.

Звезды Кремля! Как это было?

На следующий день пятиконечная звезда была установлена на шпиле Троицкой башни. 26 и 27 октября звезды засияли над Никольской и Боровицкой башнями. Монтажники настолько отработали технику подъема, что им требовалось на установку каждой звезды не более полутора часов. Исключение составила звезда Троицкой башни, подъем которой из-за сильного ветра продолжался около двух часов. С того момента, как газеты опубликовали постановление об установке звезд, прошло чуть больше двух месяцев. А точнее — всего 65 дней. Газеты писали о трудовом подвиге советских рабочих, которые за такой короткий срок создали настоящие произведения искусства.

Звезды Кремля! Как это было?

Однако новым символам был уготован недолгий век. Уже две первые зимы показали, что из-за агрессивного воздействия московских дождей и снега потускнели и уральские самоцветы, и сусальное золото, покрывавшее металлические детали. Кроме того, звезды оказались непропорционально крупными, что не было выявлено на стадии проектирования. После их установки сразу стало ясно: визуально символы абсолютно не гармонируют со стройными шатрами кремлевских башен. Звезды буквально подавляли архитектурный ансамбль московского Кремля. И уже в 1936 году в Кремле было принято решение о проектировании новых звезд.

Звезды Кремля! Как это было?

В мае 1937 года в Кремле было принято решение о замене металлических звезд на рубиновые с мощной внутренней подсветкой. Причем Сталин принял решение об установке такой звезды и на пятой кремлевской башне — Водовзводной: с нового Большого Каменного моста открывался потрясающий вид на эту стройную и очень архитектурно гармоничную башню. И она становилась еще одним очень выигрышным элементом «монументальной пропаганды» эпохи.

Звезды Кремля! Как это было?

Рубиновое стекло было сварено на стекольном заводе в Константиновке, по рецепту московского стекловара Н. И. Курочкина. Нужно было сварить 500 квадратных метров рубинового стекла, для чего была придумана новая технология — «селеновый рубин». До этого для достижения нужного цвета в стекло добавляли золото; селен — это и дешевле, и цвет глубже.В основании каждой звезды установили специальные подшипники, чтобы они, несмотря на тяжесть, могли вращаться, как флюгер. Им не страшны ржавчина и ураган, поскольку «оправа» звезд выполнена из специальной нержавеющей стали. Принципиальная разница: флюгера указывают, куда дует ветер, а кремлевские звезды — откуда. Уяснили суть и значение факта? Благодаря ромбообразному поперечному сечению звезды она всегда упорно становится в лоб против ветра. Причем любого — вплоть до урагана. Даже если вокруг и снесет все подчистую, звезды и шатры останутся целехоньки. Так спроектировано и построено.

Звезды Кремля! Как это было?

Но вдруг обнаружилось следующее: на солнечном свете рубиновые звёзды кажутся… чёрными. Ответ был найден — пятиконечные красавицы нужно было сделать двухслойными, а нижний, внутренний слой стекла должен быть молочно-белым, хорошо рассеивающим свет. Кстати, это обеспечивало и более ровное свечение, и сокрытие от людских глаз нитей накаливания ламп. Кстати, тут тоже возникла дилемма — как сделать свечение ровным? Ведь если лампа установлена в центре звезды, лучи, очевидно, будут менее яркими. Помогла комбинация различной толщины и насыщенности окраски стекла. Кроме того, лампы заключены в состоящие из призматических стеклянных плиток рефракторы.

Звезды Кремля! Как это было?

Кремлевские звёзды не только вертятся, но и светятся. Чтобы избегать перегрева и повреждения, через звезды пропускается около 600 кубометров воздуха в час. Звездам не грозит отключение электричества, поскольку их энергоснабжение производится автономно. Лампы для кремлевских звезд разработали на Московском электроламповом заводе. Мощность трех — на Спасской, Никольской и Троицкой башнях — 5000 ватт, и 3700 ватт — на Боровицкой и Водовзводной. В каждой смонтированы две нити накаливания, включенные параллельно. При перегорании одной лампа продолжает гореть, а на пульт управления поступает сигнал о неисправности. Для смены ламп к звезде не надо подниматься, лампа спускается вниз на специальной штанге прямо через подшипник. На всю процедуру требуется 30-35 минут

Звезды Кремля! Как это было?

За всю историю звезды гасли всего 2 раза. Первый раз, во время Второй Мировой Войны. Именно тогда звёзды были впервые погашены — ведь они были не только символом, но и превосходным маяком-ориентиром. Закрытые мешковиной, они терпеливо пережидали бомбардировки, а когда всё кончилось, выяснилось, что стекло во многих местах повреждено и требует замены. Причём нечаянными вредителями оказались свои же — артиллеристы, защищавшие столицу от налётов фашистской авиации. Второй раз когда Никита Михалков в 1997 году снимал своего «Сибирского цирюльника».
Центральный пульт контроля и управления вентиляцией звезд находится в Троицкой башне Кремля. Там установлено самое современное оборудование. Ежедневно два раза в сутки визуально проверяется работа ламп, а также осуществляется переключение вентиляторов их обдува.

Раз в пять лет стекла звезд моют промышленные альпинисты.

Звезды Кремля! Как это было?

С 1990-х же годов ведутся общественные дискуссии об уместности советской символики в Кремле. В частности, РПЦ и ряд патриотических организаций занимают категоричную позицию, заявляя, «что было бы справедливо вернуть на кремлёвские башни двуглавых орлов, которые их украшали в течение столетий».

Звезды Кремля! Как это было?

А что касается первых звёзд, то одна из них, которая в 1935—1937 годах находилась на Спасской башне Московского кремля, позднее была установлена на шпиле Северного речного вокзала

Звезды Кремля! Как это было?

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