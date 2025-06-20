Зачем древним китайским монетам было нужно отверстие посредине

Китайские деньги это уникальный и интересный аспект истории, культуры и важная вещь для нумизматики, который долгое время был частью китайской культуры и финансовой системы. Эти монеты имеют небольшое круглое отверстие в центре и были широко распространены на протяжении многих веков. Но, почему они так выглядят и как появились в китайской культуре?
Китайские деньги /Фото:pxhere.com
История китайских монет начинается в древности. Первые монеты такого типа появились примерно в VII веке до н. э. Наиболее ранние из них были выполнены из меди и представляли собой простые металлические пластины. Ко второй половине II века до нашей эры в древнем Китае появились монеты с отверстием, что сделало их более удобными для ношения и хранения. Это новшество позволило людям нанизывать монеты на шнуры или веревки, облегчая их транспортировку.
В эпоху, когда древняя Европа только начинала осваивать чеканку монет в седьмом веке до н.э., используя для этого электрум — природный сплав золота с серебром, Китай уже шагнул дальше в этом искусстве. За столетие до этого, в одиннадцатом веке до н.э., во времена династии западной Чжоу, китайские мастера освоили изготовление бронзовых монет. Они использовали для отливки формы из камня и керамики. Многие из этих древних монет, украшенные уникальными иероглифами, дошли до наших дней, позволяя нам заглянуть в прошлое.
Древние деньги /Фото:dzen.ru
Сами же круглые деньги, получившие название — Юань, что буквально означает «круглый объект» или «круглая монета» появились при династии Цин. Но, все они были не первые деньги, которые появились в Китае.
Денежная история Китая уходит в глубокое прошлое, насчитывая как минимум три тысячи лет. Золотые слитки в виде лодочек или шляпок — это один из самых популярных символов в фэн-шуй для привлечения финансового благополучия, а на их центральной части был оттиснут штамп изготовителя. В древнем Китае эти слитки, известные как «Юн Бао», служили денежным средством среди императорской знати до проведения денежной реформы.
Отличительной чертой традиционных китайских слитков была их уникальная форма, напоминающая кораблики из бумаги, в отличие от современных прямоугольных слитков. Эти символические слитки часто изображались в композициях, ассоциирующихся с изобилием и успехом. На них можно было увидеть мифических существ, таких как драконовая черепаха или цилинь, возлежащих на горах золота. Изображения богов богатства те часто держали эти золотые слитки.
Золотые деньги /Фото:ru.dreamstime.com
Буддийские статуэтки, сидящие на золотых слитках или держащие их в руках, также были распространены как символы финансового благополучия. Также популярны были изображения дарственного коня, нагруженного золотыми слитками и ведомого богом богатства или высокопоставленным чиновником, как знак финансовой удачи и успеха в карьере. Однако, после денежной реформы Древний Китай начал славиться своей уникальной монетной системой, отличавшейся от западных и южных соседей.
И хоть эти деньги до сих пор есть в Китае, со временем там начали использовать в качестве средства обмена морские ракушки, а именно раковины каури, во времена правления династии Шан. Бартер оставался основным способом торговли в Китае, который на тот момент был преимущественно аграрным обществом. Торговцы и ростовщики не пользовались особым уважением даже среди правительственных структур.
Деньги ракушки /Фото:ВКонтакте
По мере развития китайской цивилизации и расселения людей вглубь страны, запасы ракушек стали истощаться. Нехватка денег в их натуральном виде привела к внедрению бронзовых изделий. Аналогичный переход от органических материалов к бронзе произошел и на западе, в минойской культуре. В древнем Китае первые монеты из бронзы имели форму, напоминающую раковину моллюска каури.
В отличие от денежных систем кельтской Британии и Индии, где преобладали драгоценные металлы, Китай отдавал предпочтение медным орудиям труда и монетам круглой формы. Центральное отверстие в монетах несло не только утилитарную функцию, но и было знаком баланса и вечности. По мнению ученых, такая конструкция монеты с центральным отверстием является отражением китайской философии, где круг символизирует небесное, а внутренний квадрат — земное.
Форма для отлива денег /Фото:www.monetnik.ru
В разные исторические эпохи монеты прошли через множество изменений. В династии Тан и династии Сун появились новшества в дизайне и материале изготовления. Монеты стали более разнообразными и сложными, с детализированными надписями и изображениями. Расширение торговых связей внутри страны и значительное увеличение географических границ создали спрос на более универсальные средства обмена. Со временем бронзовые раковины каури полностью вытеснили натуральные ракушки.
Выдающийся историк Сыма Цянь отмечает, что в Китае одновременно использовались различные формы денег для торговли, среди которых были черепахи, ракушки каури, а также золотые и бронзовые монеты, а также деньги в виде ножей и лопат. Золото же применялось только по весу, но не в виде монет. В эпоху династии Чжоу жемчуг и нефрит стали главными средствами обмена, в то время как золото заняло второстепенное место. Монеты, изготовленные из бронзы и имеющие форму ножей и лопат, считались низкоценными.
При торговле платили разным /Фото:darminaopel.ru
Монеты западного периода Чжоу отличались наличием круглого или квадратного отверстия, что стало стандартом для китайских монет на многие века. В 118 году до н.э. император У-Ди из династии Хань окончательно утвердил этот тип монет.
Важным событием в нумизматической истории Китая и Юго-Восточной Азии стало введение монеты номиналом в один цянь, произошедшее в 621 году, через три года после начала правления первого императора династии Тан. На лицевой стороне цяней были изображены четыре иероглифа, обозначающие «монета с хождением, введенная в начале правления», а оборотная сторона оставалась гладкой.
В этот период также была введена монета номиналом 5 шу, которая долгое время служила стандартом. На древних китайских монетах иногда указывались вес, номинал или место производства, а в некоторых случаях — все эти данные одновременно.
Нанизанные монеты /Фото:ezoterfr.ru
Монеты с центральным отверстием стали образцом для чеканки в Корее, Вьетнаме, Японии и других странах Восточной и Юго-Восточной Азии, и являются значимым достижением китайской культурной эпохи.
Отверстие в центре монет выполняло практическую функцию, облегчая их использование в расчетах. Поскольку монеты того времени изготавливались преимущественно из бронзы, их номинальная стоимость была невысокой. Это означало, что для крупных финансовых операций требовалось значительное количество монет — иногда сотни или даже тысячи. Потому для облегчения расчетов древние люди нанизывали монеты на шнуры или металлические прутья, образуя связки, которые использовались для крупных сделок.
После падения империи в 1911 году Китайская Республика отказалась от чеканки монет с отверстиями, перейдя на европейские стандарты монетного производства. Однако влияние этой уникальной китайской традиции распространилось далеко за пределы страны. Даже средневековые японские моны с трудом отличимы от своих китайских аналогов, настолько глубоко эта практика укоренилась в региональной нумизматической культуре.
Китайские монеты /Фото:stranabolgariya.ru
В настоящее время в Китае можно найти как старинные, так и современные реплики монет с отверстием. Местные мастера создают уникальные современные версии, которые пользуются популярностью как у туристов, так и у коллекционеров. Эти монеты часто выступают в качестве сувениров или подарков, символизируя удачу и богатство. Кроме того, монеты с отверстием по-прежнему вдохновляют художников и дизайнеров, их форма и концепция часто воплощаются в различных художественных произведениях, украшениях и даже в архитектуре.
Китайские монеты с отверстием олицетворяют богатую историю и культурное наследие, которое продолжает расти и развиваться в современном мире. Они являются связующим звеном между прошлым и настоящим, приглашая нас задуматься о смысле, который скрывается за их уникальным дизайном и историей.
Китаец со связкой монет /Фото:nazya.com
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