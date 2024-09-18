Чудо природы, которое не покорилось императору Нерону: Водопад Мёрчисона

Африканское чудо

Водопад Мёрчисона - это настоящее африканское чудо.

Подлинное чудо природы.

Даже Нерон отступил

Места здесь не столь гостеприимны.

Открытие чуда природы европейцами

Первые европейцы прибыли сюда ещё при императоре Нероне.

Название Кабарега так и не прижилось, после его вытеснения водопад продолжает носить имя президента Королевского географического общества сэра Родерика Мёрчисона.

Природа здесь просто фантастически разнообразна и прекрасна.