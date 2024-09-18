Чудо природы, которое не покорилось императору Нерону: Водопад Мёрчисона

Водопад Мёрчисона или его второе название Кабарега, расположен на реке Нил между озёрами Киога и Альберт в Уганде. Этот водопад по праву считают одним из самых красивых мест на Земле. Его вид вызывает восхищение и поражает с первого взгляда в самое сердце. Огромные массы воды, пробив себе путь через грозные скалы, спадают вниз., что не слышно даже себя, земля под ногами дрожит. Всё покрывает густой туман, который образуют бесчисленные брызги. Буйная растительность венчает величественное зрелище от которого захватывает дух у всякого смотрящего...
Африканское чудо
Водопад Мёрчисона - это настоящее африканское чудо.
Водопад образуется из-за того, что вся огромная и великая река Нил проходит через довольно узкую щель в скалах. Ширина реки более сотни метров, огромные толщи воды пробивают себе путь в семиметровой расселине. Учёные говорят, что поток воды здесь составляет более трёх сотен кубометров в секунду. Это один из самых мощных водопадов в Африке. Подлинное чудо природы.
Подлинное чудо природы.
Туман, который создаёт водопад, помогает поддерживать вокруг весьма богатую растительность в течение всего года. Здесь существует целая серия водопадов. Водопад Мёрчисона, несмотря на самые скромные размеры, всего 43 метра в высоту, безусловно, самый впечатляющий. Все эти водопады являются центральной частью национального парка Мёрчисон-Фолс. Он занимает внушительную площадь почти в 4 тысячи квадратных километров холмистых пастбищ. Водопад прямо перед расселиной разделяется как бы на две части. Южная ветвь — это водопад Мёрчисона, а северная — это Ухуру. Он гораздо скромнее по своим размерам и выглядит не столь внушительно.
Даже Нерон отступил
Места здесь не столь гостеприимны.
Историки считают, что этих мест впервые европейцы достигли ещё в 61 году нашей эры. Император Нерон отправил в эти места большой отряд римских легионеров. Им было поручено отыскать истоки Нила. Никаких исторических записей об итогах экспедиции до наших дней не дошло. Специалисты утверждают, что римляне так и не смогли достичь водопада. Маршрут оказался невероятно труден. Легионеры, вероятно, застряли по пути в болотах Судда. Это почти в восьми сотнях километров к югу отсюда. Великий Нерон не смог покорить природное чудо.
Открытие чуда природы европейцами
Первые европейцы прибыли сюда ещё при императоре Нероне.
Первые европейцы, которым удалось достичь, наконец, в 1860 году водопада Мёрчисон, были Сэмюэл Бейкер и Флоренс Бейкер. Супруги назвали водопады в честь президента Королевского географического общества сэра Родерика Мёрчисона. В 70-х годах прошлого века тогдашний президент Уганды, Иди Амин, решил изменить это название на Кабарега. Так звали бывшего правителя государства. Оно так и не прижилось, поэтому водопад доселе называется по-старому.
Название Кабарега так и не прижилось, после его вытеснения водопад продолжает носить имя президента Королевского географического общества сэра Родерика Мёрчисона.
Бейкер был поражён мощью водопада ещё до того, как ему посчастливилось лицезреть это чудо. Путешественник услышал грозный нарастающий рёв, а когда он приблизился, то величественное зрелище просто поразило его. На фоне неприступных чёрных скал сверкали белоснежные воды, а обрамляли это всё густые зелёные заросли. Выглядело это место, как в сказке. Оно было настолько прекрасным, что терялось ощущение реальности.
Сегодня туристы со всего мира стремятся попасть сюда, чтобы тоже восхититься этим невероятным чудом природы. Это самая яркая достопримечательность, которую можно увидеть на всём пути великого Нила. Для того чтобы попасть к водопаду Мёрчисона, нужно отправиться в небольшое путешествие по водам великой реки. Путешественники прибывают сюда на лодках. Кроме пышной и разнообразной растительности, здесь весьма богатый животный мир. Тут водятся слоны, бегемоты, жирафы, буйволы, обезьяны и, конечно, крокодилы. Здесь обитают несколько десятков различных млекопитающих и около четырёх сотен птиц.
Природа здесь просто фантастически разнообразна и прекрасна.
Любоваться потрясающим видом, который открывается на водопад Мёрчисона, можно бесконечно. Белые, как снег, мощные потоки воды с силой спадают вниз и разбиваются о землю тучей мелких брызг. Земля содрогается, а рёв стоит такой, что кажется сотнями громовых раскатов. Если стоять на вершине горы, то окружающая панорама захватывает дух. От восторга даже трудно дышать. Можно стоять часами, наслаждаясь величием творения. Это место по праву считают одним из прекраснейших на Земле.
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