Как избавиться от скрипа ламината за 5 минут и без разбора

Нередко те, у кого дома положен ламинат, сталкиваются с тем, что в некоторых местах он со временем начинает скрипеть. Вроде, проблема эта не такая серьезная и функционалу пола не мешает, однако может изрядно нервировать.
Чаще всего решение этой раздражающей мелочи оттягивает нежелание, а порой невозможность разобрать пол. Хорошо, что есть очень простой способ избавиться от этого скрипа и без разбора ламината!
Вам потребуется:
шприц без иглы;
жидкие гвозди или иной подходящий материал;
шуруповерт с тонким сверлом; монтажный скотч;
дощечки;
груз;
шпаклевка по дереву или иной подходящий материал
В первую очередь необходимо найти самое скрипучее место — центр провала стяжки. Его просто нащупываем руками по характерному скрипу и провисанию.
Затем берем небольшой кусочек малярного скотча и заклеиваем им найденное место. После чего тонким сверлом просверливаем в доске сквозное отверстие. Желательно, чтобы диаметр отверстия шприца и проделанного отверстия совпадали.
Далее наполняем шприц жидкими гвоздями или иным подходящим материалом и заполняем им пространство под доской через подготовленное отверстие. Распределяем материал под доской, просто походив по ней возле отверстия. Шприц при этом не вынимаем, иначе состав выйдет из-под доски.
Затем также при помощи шприца выдавливаем под доску еще одну порцию материала, снова топчемся вокруг отверстия, оставляя шприц не вынутым. После чего берем несколько дощечек и складываем их так, чтобы распределение веса было равномерным.
Убираем шприц, надавливаем на верхнюю доску, убираем излишки вышедшего материала.
Далее возвращаем дощечки в исходную позицию для равномерного распределения веса, а сверху ставим них какой-либо груз. Оставляем на 6-7 часов.
Вот и все, о скрипе теперь можно забыть. Отверстие же можно замаскировать при помощи шпаклевки по дереву нужного цвета и лака.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как легко избавиться от скрипа ламината без его разбора.
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