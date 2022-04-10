Как избавиться от скрипа ламината за 5 минут и без разбора

Нередко те, у кого дома положен ламинат, сталкиваются с тем, что в некоторых местах он со временем начинает скрипеть. Вроде, проблема эта не такая серьезная и функционалу пола не мешает, однако может изрядно нервировать.

Чаще всего решение этой раздражающей мелочи оттягивает нежелание, а порой невозможность разобрать пол. Хорошо, что есть очень простой способ избавиться от этого скрипа и без разбора ламината!







Вам потребуется:



шприц без иглы;

жидкие гвозди или иной подходящий материал;

шуруповерт с тонким сверлом; монтажный скотч;

дощечки;

груз;

шпаклевка по дереву или иной подходящий материал

В первую очередь необходимо найти самое скрипучее место — центр провала стяжки. Его просто нащупываем руками по характерному скрипу и провисанию.







Затем берем небольшой кусочек малярного скотча и заклеиваем им найденное место. После чего тонким сверлом просверливаем в доске сквозное отверстие. Желательно, чтобы диаметр отверстия шприца и проделанного отверстия совпадали.









Далее наполняем шприц жидкими гвоздями или иным подходящим материалом и заполняем им пространство под доской через подготовленное отверстие. Распределяем материал под доской, просто походив по ней возле отверстия. Шприц при этом не вынимаем, иначе состав выйдет из-под доски.

Затем также при помощи шприца выдавливаем под доску еще одну порцию материала, снова топчемся вокруг отверстия, оставляя шприц не вынутым. После чего берем несколько дощечек и складываем их так, чтобы распределение веса было равномерным.Убираем шприц, надавливаем на верхнюю доску, убираем излишки вышедшего материала.Далее возвращаем дощечки в исходную позицию для равномерного распределения веса, а сверху ставим них какой-либо груз. Оставляем на 6-7 часов.Вот и все, о скрипе теперь можно забыть. Отверстие же можно замаскировать при помощи шпаклевки по дереву нужного цвета и лака.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как легко избавиться от скрипа ламината без его разбора.