Жизнь великанов: трагическая история самой высокой пары в мире

Анна и Мартин познакомились, когда Мартин по работе приехал в город Анны. Это могла бы быть совершенно обычной историей любви, если бы не одно «но»: и муж, и жена были на порядок выше остальных жителей. Мартин был 2 метра 41 см, а жена, говорят, и того выше.











Анна Хайнин Свон (Anna Haining Swan) родилась в 1846 году в Канаде и была третьей из 13 детей. Все братья и сестры Анны были вполне обычного роста, однако Анна сильно выделялась – уже в 15 лет она была 210см роста и весила 100 кг. Длина ступни Анны на то время была 34 см. Несмотря на это, пропорции тела девушки были вполне нормальными.







К 17 годам Анна выросла еще больше, и теперь в ней было 2 метра 30 см. Однако данных о том, каков был ее окончательный рост, к сожалению нет. Конечно, в последствии она еще немного подросла, однако точной цифры не осталось. Все, что известно, это то, что Анна была чуточку выше, чем ее муж Мартин ван Бюрен Бейтс, в котором было 241 см роста. Мартину не особо нравилось, что его жена выше его, поэтому он настаивал, что рост Анны составлял 220 см.







Сам Мартин ван Бюрен Бейтс (Martin Van Buren Bates) родился в 1837 году в штате Кентукки, родители его были вполне нормального роста, да и сам Мартин родился обычным ребенком.

И он рос обычным лет до шести или семи, когда вдруг стал усиленно расти. К 14 годам Мартин был уже 210 см и весил 140 кг. Будучи уже взрослым, о том, какого он роста, было много споров. Многие утверждали, что в Мартине 241 см, в то время как в Книге рекордов Гиннеса его рост значится 232 см и вес 176 кг. Он работал школьным учителем, однако после начала Гражданской войны он присоединился к армии Конфедерации.Анна и Мартин Бейтс.В Армии Мартин получил звание капитана, и слава о нем быстро распространилась среди служащих. О нем рассказывали истории, что «есть гигант в армии Конфедерации, и он размером с пятерых человек, а силен, как пятьдесят.» После войны Мартин решил, что работа на сцене будет более прибыльной, чем работа учителем, и присоединился к выступлениям одного из путешествующих цирков.Тем временем Анна преуспела в литературе и музыке и прослыла в округе как очень образованная девушка . Ей также хорошо давалась актерская игра, игра на рояле и пение. Когда ей было 19 лет, ее спасли из пожара в музее Барнума: лестница была в огне, а окна были слишком малы для размеров Анны. В итоге, чтобы выбраться из дома, Анне помогли более 18 человек, вытаскивая девушку из горящего дома.Когда цирк, где работал Мартин, приехал в Канаду и заехал в город, где жила Анна, два высоченных человека впервые встретились и моментально полюбили друг друга. В 1871 году, когда Анне было 25, а Мартину 34, они поженились. На следующий год они купили участок земли в 52 гектара и построили на нем такой дом, который идеально подходил для их немаленького роста.У Мартина и Анны было двое детей. Первый родился на следующий год после свадьбы, однако умер несколько часов после рождения. Через 7 лет Анна снова забеременела. Ее роды длились 36 часов. Ребенок прожил всего 11 часов. Это был самый крупный ребенок за всю историю – он весил 10 кг, был 76 см длиной, а его ступни были 15 см. Анне вручили награду за внесение такого рекорда в Книгу Гиннеса, но утешить мать, потерявшего своего ребенка, это, конечно, не могло.Свадьба Анны и Мартина.Анна и Мартин жили тихо, больше уже не пытаясь завести детей. в 1888 году на 42-м году жизни Анна внезапно умерла во сне от сердечного приступа. Мартин заказал для нее статую из Европы , он поставил эту статую на могилу своей жены, продал свой дом и переехал жить в другой город. Через 17 лет лет он снова женился на женщине обычных размеров и они тихо-мирно прожили вместе до самой его смерти в 1919 году. Ему на тот момент было 82 года.Могила Анны Бейтс.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)