Какие тайны скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Тайны горбачевского бункера в Белоруси.
Советский Cоюз оставил после себя множество любопытных реликтов на территории бывших республик. Одно такое напоминание о холодной войне сохранилось в Республике Беларусь. В отличие от большинства аналогичных комплексов, «секретный бункер Горбачева» пребывает в весьма неплохом состоянии.
Спрятан в лесу.
В Республике Беларусь, в Свислочском районе, недалеко около деревни Хрустово сохранился необычный артефакт советской эпохи. Если углубиться в лес по одной из проселочных дорог, вдоль которой лежат бетонные блоки, рано или поздно упрешься в остатки армейского забора. Именно за ним находится один из самых секретных (некогда) объектов холодной войны. Данный комплекс носит название «Объект 1161» и в свое время был командным пунктом организации Варшавского договора на Западном театре военных действий.
Масштабный комплекс.
В свое время в ОВД определили три театра военных действий: южный, юго-западный, западный. Любопытно, что на востоке и на севере СССР подобные комплексы не строились. Почему? Сегодня сказать трудно. Что же касается строительства подобных укреплений, то им занималось Главное управление специального строительства Минобороны СССР.
Остались только шахты.
«Объект 1161» неплохо сохранился даже сегодня, однако спускаться в систему укреплений крайне не рекомендуется. В некоторых местах отсутствуют лестницы, а там где они есть, металл уже давно прогнил. Большая часть сведений о строительстве комплекса сегодня известна от тех людей, что были задействованы в проекте.
Над комплексом был ангар.
Строительство бункера началось в 1986 году. Занимались им такие подразделения, как СМУ и ВСО. Они были переброшены на место работ из Лиды. Вот только опыта возведения столь масштабных поземных конструкций у них не было, а потому к ним в помощь прислали специалистов из Москвы.
Никто не догадался.
В первую очередь на месте строительства возвели огромных размеров ангар, который не позволял разглядеть шахты с воздуха и из космоса. Любопытно, что в 80-е годы спутники-шпионы покрывали еще не всю Землю, и у рабочих даже было расписание, когда им строго запрещается выходить из-под крыши ангара. Так, с 10 до 11 и с 18 до 19 часов каждого дня все работы на комплексе замирали из-за прохода спутников. По всем документам строился, конечно же, не военный бункер, а завод по ремонту сельскохозяйственной техники.
Очень глубокие шахты.
Участники строительства рассказали, что на «Объекте 1161» ровно 10 этажей уходящих под землю, не больше, не меньше. Состоит бункер из двух крупных шахт. В них располагались штабной и инженерный блоки. Блок А имел глубину около 62 метров. Блок Б – 61 метр. В командной части комплекса был бункер для руководства, в инженерной располагались силовые установки, вентиляционные станции, склады с разнообразными запасами, мастерские и прочие средства обеспечения жизни под землей.
Панорамный вид.
Блок 2 начинался со второго этажа. Попасть в него было непросто, сначала нужно было пройти множество перегородок и шлюзов. Начиналась командная часть комплекса с раздевалок, мест хранения защитного снаряжения и пункта санитарной обработки. Ниже шли стандартные штабные помещения: узел связи, санитарная часть, жилые кубрики и столовая. Жемчужиной модуля А были два зала оперативного управления. Там же располагалось два перехода в модуль Б.
Дождевая вода протекает.
В самом низу блока А располагались фекальные стоки, насосы для их откачки. Аналогичным образом под блоком Б были резервуары для отработанных ГСМ. Рядом с ними отдельное помещение с трубами холодоснабжения для хранения продуктов и морг. Энергией комплекс обеспечивался при помощи двух больших дизель-генераторов, мощности которых вполне хватило бы для обеспечения электроэнергией небольшого населенного пункта.
Рядом с двумя главными стволами были построены еще два технических. В одном располагались антенны разного толка, а второй должен был вести к будущему военному городку (секретный ход). На момент строительства комплекс выдержал бы попадание любой, стоящей на тот момент у НАТО на вооружении, ядерной бомбы.
Даже местные ничего не поняли.
Послесловие
Сейчас приходит в упадок.
Строительство «Объекта 1161» было прекращено в 1992 году в связи с развалом СССР. Ни денег на финансирование проекта, ни необходимости в таких комплексах у рухнувшей страны уже не было. До 2009 года комплекс находился под охраной, а после достался на разграбление мародёрам, которые окончательно уничтожили инфраструктуру убежища. В конце 2010 года все входы залили бетоном, а еще спустя полгода, взорвали стоящий над комплексом ангар.
Входы закупорили.
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