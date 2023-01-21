8 увлекательных фактов о таксах

Кому-то эти собаки могут показаться нескладными или даже нелепыми, однако на самом деле таксы, как порода, достаточно древняя и даже именитая, а в сердце самих собак любви ничуть не меньше, чем у других, может быть более «раскрученных» или фотогеничных. Предлагаем подборку фактов о таксах.
1. Изначально таксы предназначались для охоты на барсуков
На самом деле такс вывели около 300 лет назад в Германии специально для охоты на барсуков. Их короткие лапы и малый размер позволяет залезать в барсучьи норы, а характера у них достаточно для того, чтобы вступить в схватку с этим животным.
2. В мире существуют не только черные короткошерстные таксы
Если изначально все таксы были черными, то сегодня есть 12 стандартных цветов окраса представителей этой породы и три вида «особых примет». Они могут быть черными, коричневыми, даже золотистыми, а шерсть у них может и короткой, и длинной. Есть также два размера такс — стандартные и миниатюрные.
3. Таксы стали «жертвами» любви к ним германского императорского дома
Из-за любви германского императора Вильгельма II к таксам (у него было пять собак этой породы) во время и сразу после первой мировой войны популярность такс в остальном мире резко уменьшилась. Такс даже изображали в карикатурах, когда рисовали образ агрессивных и туповатых представителей немецкой нации.
4. Нацисты утверждали, что научили одну из такс разговаривать
Удар по таксам нанесла и приверженность к породе деятелей нацистской Германии. Немецкие ученые в 1930-х годах проводили специальные исследования в рамках программы Hundesprechschule Asra. В итоге они дошли до того, что, якобы, научили такс говорить, читать, общаться телепатически. Потребовались десятилетия мирной послевоенной жизни, чтобы репутация породы восстановилась.
5. Такса стала первым олимпийским маскотом
Такса была самым первым олимпийским маскотом — «животное» по кличке Вайди было придумано в 1969 году в качестве символа Игр 1972 года в Мюнхене. Таксы известны мужеством и атлетизмом, так что они идеально подходили на роль талисмана Олимпийских игр.
6. Многие художники любили такс
Многие художники любят такс. Например, привязанностью к собаке этой породы известен Энди Уорхол, который брал собаку на интервью и давал ей возможность «отвечать» на вопросы, которые ему не нравились. Когда Пикассо познакомился с таксой Дэвида Дугласа Дункана (известный американский фотожурналист), он влюбился в животное с первого взгляда. Эта любовь была запечатлена в фотоработах Дункана. Любил такс и Дэвид Хокни (у него их было две).
7. Считается, что хот-доги были так названы в честь такс
«История» сосисок в тексте под названием «хот-доги» — дело темное, но некоторые исследователи убеждены, что хот-доги были названы в честь такс, так как первоначально «таксами» называли длинные сосиски, которые клали в булочки. Легенда гласит, что окончательно название «хот-дог» закрепилось за ними, когда один создатель комиксов никак не мог правильно написать сложное слово «dachshund» («такса» по-английски) и сократил ее до хот-дога. Правда, «историки» не могут предъявить нам этот комикс, так что…
8. Такса стала первой клонированной собакой в Великобритании
Такса стала первой клонированной собакой. 12-летний Винни стал победителем конкурса (точнее, победила его хозяйка) и был клонирован южнокорейскими учеными. Они пять месяцев заботились о щенке, а потом отправили его обратно на родину. Хозяйка утверждает, что Мини-Винни (так зовут новую собаку) не только внешне является копией своего «предка», но у него те же привычки, что у старины Винни, он здоров и нет оснований полагать, что собака не проживет долгую и счастливую жизнь. Все таксы заслуживают такой жизни!
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