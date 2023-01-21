8 увлекательных фактов о таксах

Кому-то эти собаки могут показаться нескладными или даже нелепыми, однако на самом деле таксы, как порода, достаточно древняя и даже именитая, а в сердце самих собак любви ничуть не меньше, чем у других, может быть более «раскрученных» или фотогеничных. Предлагаем подборку фактов о таксах.



1. Изначально таксы предназначались для охоты на барсуков

2. В мире существуют не только черные короткошерстные таксы

3. Таксы стали «жертвами» любви к ним германского императорского дома

4. Нацисты утверждали, что научили одну из такс разговаривать

5. Такса стала первым олимпийским маскотом

6. Многие художники любили такс

7. Считается, что хот-доги были так названы в честь такс

8. Такса стала первой клонированной собакой в Великобритании