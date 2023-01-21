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8 увлекательных фактов о таксах

Кому-то эти собаки могут показаться нескладными или даже нелепыми, однако на самом деле таксы, как порода, достаточно древняя и даже именитая, а в сердце самих собак любви ничуть не меньше, чем у других, может быть более «раскрученных» или фотогеничных. Предлагаем подборку фактов о таксах.

1. Изначально таксы предназначались для охоты на барсуков


На самом деле такс вывели около 300 лет назад в Германии специально для охоты на барсуков. Их короткие лапы и малый размер позволяет залезать в барсучьи норы, а характера у них достаточно для того, чтобы вступить в схватку с этим животным.

2. В мире существуют не только черные короткошерстные таксы


Если изначально все таксы были черными, то сегодня есть 12 стандартных цветов окраса представителей этой породы и три вида «особых примет». Они могут быть черными, коричневыми, даже золотистыми, а шерсть у них может и короткой, и длинной. Есть также два размера такс — стандартные и миниатюрные.

8 увлекательных фактов о таксах

3. Таксы стали «жертвами» любви к ним германского императорского дома


Из-за любви германского императора Вильгельма II к таксам (у него было пять собак этой породы) во время и сразу после первой мировой войны популярность такс в остальном мире резко уменьшилась. Такс даже изображали в карикатурах, когда рисовали образ агрессивных и туповатых представителей немецкой нации.

4. Нацисты утверждали, что научили одну из такс разговаривать


Удар по таксам нанесла и приверженность к породе деятелей нацистской Германии. Немецкие ученые в 1930-х годах проводили специальные исследования в рамках программы Hundesprechschule Asra. В итоге они дошли до того, что, якобы, научили такс говорить, читать, общаться телепатически. Потребовались десятилетия мирной послевоенной жизни, чтобы репутация породы восстановилась.

8 увлекательных фактов о таксах

5. Такса стала первым олимпийским маскотом


Такса была самым первым олимпийским маскотом — «животное» по кличке Вайди было придумано в 1969 году в качестве символа Игр 1972 года в Мюнхене. Таксы известны мужеством и атлетизмом, так что они идеально подходили на роль талисмана Олимпийских игр.

6. Многие художники любили такс


Многие художники любят такс. Например, привязанностью к собаке этой породы известен Энди Уорхол, который брал собаку на интервью и давал ей возможность «отвечать» на вопросы, которые ему не нравились. Когда Пикассо познакомился с таксой Дэвида Дугласа Дункана (известный американский фотожурналист), он влюбился в животное с первого взгляда. Эта любовь была запечатлена в фотоработах Дункана. Любил такс и Дэвид Хокни (у него их было две).

8 увлекательных фактов о таксах

7. Считается, что хот-доги были так названы в честь такс


«История» сосисок в тексте под названием «хот-доги» — дело темное, но некоторые исследователи убеждены, что хот-доги были названы в честь такс, так как первоначально «таксами» называли длинные сосиски, которые клали в булочки. Легенда гласит, что окончательно название «хот-дог» закрепилось за ними, когда один создатель комиксов никак не мог правильно написать сложное слово «dachshund» («такса» по-английски) и сократил ее до хот-дога. Правда, «историки» не могут предъявить нам этот комикс, так что…

8. Такса стала первой клонированной собакой в Великобритании


Такса стала первой клонированной собакой. 12-летний Винни стал победителем конкурса (точнее, победила его хозяйка) и был клонирован южнокорейскими учеными. Они пять месяцев заботились о щенке, а потом отправили его обратно на родину. Хозяйка утверждает, что Мини-Винни (так зовут новую собаку) не только внешне является копией своего «предка», но у него те же привычки, что у старины Винни, он здоров и нет оснований полагать, что собака не проживет долгую и счастливую жизнь. Все таксы заслуживают такой жизни!

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