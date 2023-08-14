Как древние майя использовали шоколад, и почему он стал одной из причин падения этой цивилизации







Самая сладкая валюта в мире.

Почему именно какао-бобы





Возможно, что майя начали изображать какао-бобы чаще в своем искусстве только после того, как официально сделали их деньгами. Тем более стоит вспомнить, что позже это же начали делать ацтеки (есть задокументированные свидетельства этого).





Почему майя считали эти бобы такими ценными

Коренной мексиканец наливает шоколад (изображение из Кодекса Тудела)

Как люди выращивали деньги на деревьях

Изображение божества Ицамна, которому приносят подношения из какао-бобов и шоколадных напитков

Как шоколад был связан с падением империи майя