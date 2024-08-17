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Красное и чёрное: два быстрых, но особенных рецепта лимонада, которые отлично освежат в жару


Два необычных рецепта лимонада, которые отлично освежат в жару

Два необычных рецепта лимонада, которые отлично освежат в жару

 

Знаете, какой напиток лучше всего освежает в жару? Нет, не обычная газировка и даже не кока-кола. А старый-добрый лимонад. И кто сказал, что «old school» - это плохо и невкусно? Так что, дабы лучше себя чувствовать в разгар июльского зноя и побаловаться сладеньким без вреда фигуре, предлагаем узнать, как сделать два простых, вкуснейших, но не совсем обычных лимонада.


Из рецептов и вариаций на тему одного лишь лимонада можно составить томов так десять кулинарных книг. Как минимум. Наверняка и вы можете припомнить парочку навскидку. А пока думаете-вспоминаете, предлагаем пополнить копилку ещё двумя вариантами. Не совсем привычными, но очень красочными.

Арбузный лимонад


Два необычных рецепта лимонада, которые отлично освежат в жару

Два необычных рецепта лимонада, которые отлично освежат в жару

 

Нет, никакого противоречия. Лимон и арбуз – просто идеально освежающее сочетание, которое придаст сил даже в дикую жару. А ещё такой коктейль запросто можно сделать алкогольным. Только в этом случае, пожалуйста, держитесь подальше от солнца.
Как сделать арбузный лимонад

Как сделать арбузный лимонад

 

Вам понадобятся:
1. 2 стакана арбузного сока (естественно, из свежего арбуза);
2. 1 стакан воды;
3. 3/4 стакана лимонного сока (концентрированного или, желательно, свежевыжатого);
4. 3/4 стакана домашнего сиропа (остуженный кипяток с растворённым сахаром, пропорция 1:1).

Шаг 1


Как сделать арбузный лимонад

Как сделать арбузный лимонад

 

Выжимаем сок из 4-6 лимонов. Если используете концентрат – сразу переходите к следующему шагу.

Шаг 2


Как сделать арбузный лимонад

Как сделать арбузный лимонад

 
Как сделать арбузный лимонад

Как сделать арбузный лимонад

 

Мякоть арбуза порежьте кубиками и измельчите блендером либо в кухонном комбайне.

Шаг 3


Как сделать арбузный лимонад

Как сделать арбузный лимонад


Как сделать арбузный лимонад

Как сделать арбузный лимонад

 

Смешайте воду, лимонный и арбузный сок с сиропом в одной ёмкости и хорошо перемешайте. А ещё лучше – взболтайте.
Как сделать арбузный лимонад

Как сделать арбузный лимонад

 

Для эффектной подачи с оттенком ретро используйте полулитровые стеклянные банки и трубочки.

 

Чёрный лимонад


Два необычных рецепта лимонада, которые отлично освежат в жару

Два необычных рецепта лимонада, которые отлично освежат в жару

 

В чёрной-пречёрной комнате стоит графин с чёрным-пречёрным лимонадом. Но таковым его делают отнюдь не чары и детские страшилки, а… активированный уголь. Никакого вреда для здоровья столь экзотический краситель не несёт, а, напротив, поможет вывести токсины и справиться с обезвоживанием. Что сделает чёрный лимонад идеальным напитком от похмельяНо есть огромное «но»Не пейте «угольный» напиток, если принимаете таблетки – абсорбент способен здорово снизить их действие. И гостей лучше тоже предупредить. И вообще: в идеале используйте чёрный лимонад исключительно, как забавный (и вкусный) спасатель после излишне бурной ночи.
Как сделать чёрный лимонад

Как сделать чёрный лимонад

 

Вам понадобятся (из расчёта на порцию):
1. Сок одного лимона;
2. 1-2 таблетки активированного угля;
3. Любой сироп по вкусу;
4. Вода и лёд.

Шаг 1: «добываем» лимонный сок


Как сделать чёрный лимонад

Как сделать чёрный лимонад

 
Как сделать чёрный лимонад

Как сделать чёрный лимонад

 

Шаг 2: измельчаем таблетки угля


Как сделать чёрный лимонад

Как сделать чёрный лимонад

 
Как сделать чёрный лимонад

Как сделать чёрный лимонад

 

Шаг 3: добавляем воду и сироп, смешиваем и не забываем о парочке кубиков льда


Как сделать чёрный лимонад

Как сделать чёрный лимонад

 

Приятного аппетита и прохладного дня!

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