Красное и чёрное: два быстрых, но особенных рецепта лимонада, которые отлично освежат в жару

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Два необычных рецепта лимонада, которые отлично освежат в жару





Знаете, какой напиток лучше всего освежает в жару? Нет, не обычная газировка и даже не кока-кола. А старый-добрый лимонад. И кто сказал, что «old school» - это плохо и невкусно? Так что Новости СМИ2



Знаете, какой напиток лучше всего освежает в жару? Нет, не обычная газировка и даже не кока-кола. А старый-добрый лимонад. И кто сказал, что «old school» - это плохо и невкусно? Так что , дабы лучше себя чувствовать в разгар июльского зноя и побаловаться сладеньким без вреда фигуре, предлагаем узнать, как сделать два простых, вкуснейших, но не совсем обычных лимонада.

Арбузный лимонад

Два необычных рецепта лимонада, которые отлично освежат в жару

Как сделать арбузный лимонад

Шаг 1

Как сделать арбузный лимонад

Шаг 2

Как сделать арбузный лимонад

Как сделать арбузный лимонад

Шаг 3

Как сделать арбузный лимонад

Как сделать арбузный лимонад

Как сделать арбузный лимонад

Чёрный лимонад

Два необычных рецепта лимонада, которые отлично освежат в жару

Как сделать чёрный лимонад

Шаг 1: «добываем» лимонный сок

Как сделать чёрный лимонад

Как сделать чёрный лимонад

Шаг 2: измельчаем таблетки угля

Как сделать чёрный лимонад

Как сделать чёрный лимонад

Шаг 3: добавляем воду и сироп, смешиваем и не забываем о парочке кубиков льда

Как сделать чёрный лимонад